El mandatario dejó habilitada una obra construida con la técnica de Corfone y que permitirá a los abuelos desarrollar diferentes actividades. También entregó viviendas a cinco familias.

El gobernador Omar Gutiérrez participó junto al intendente de El Cholar, Néstor Fuentes, de la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM), que fue construido por la empresa provincial Corfone y que estará destinado para que los abuelos realicen todo tipo de actividades culturales.

La obra demandó una inversión de 1.932.000 pesos y fue desarrollada en madera bajo la técnica constructiva de Corfone, con una superficie total de 103 metros cuadrados. El gobernador también entregó la llave de las nuevas viviendas a cinco familias.

“Le agradecemos a Néstor (Fuentes), a los concejales, a los abuelos y abuelas, al IPVU, a Corfone y a quienes han trabajado. La mano de obra que formada y capacitada nos ha permitido concretar este sueño y esta necesidad en una realidad: el centro para nuestros abuelos y abuelas”, sostuvo el mandatario al dejar inaugurado el nuevo espacio.

Refiriéndose a los presentes, aseguró que “este es un triunfo de ustedes, porque si ustedes no hubiesen llevado adelante este proceso de encuentro, de integración y de participación nosotros no nos hubiésemos visto en la obligación y el compromiso de levantar la cáscara donde ustedes se van a encontrar. Antes no había lugar y ustedes se encontraban igual. Y esto es lo que queremos rescatar”.

Gutiérrez agradeció también a los jóvenes “que se han formado y capacitado porque esta es la manera de generar desarrollo social y laboral, buscando quien nos da una mano con los materiales, con el proyecto y la tierra; con recursos humanos formados y capacitados para encarar otros objetivos”.

“Este SUM, por la solidaridad de los abuelos y las abuelas, va a estar al servicio de la comunidad, porque este es un pueblo respetuoso, que no agrieta, que no confronta, que tiene como herramienta la solidaridad y el diálogo para encontrar desarrollo”, manifestó.

El mandatario destacó la labor del intendente, funcionarios municipales y vecinos que han trabajado en el desarrollo de la ciudad. “Quiero decirles que vamos a seguir acompañando, apoyando y trabajando para hacer realidad cada uno de los objetivos relevados y construidos en los acuerdos para el crecimiento y el progreso”, señaló.

Además dijo que “si hay algo que está pendiente no es porque no lo queramos encarar sino porque en el orden de las prioridades esta ha sido una prioridad” y pidió a los presentes que “crean y confíen porque así como lo hemos hecho realidad con un proyecto político provincial, vamos a seguir trabajando para construir más justicia social y crecimiento económico, del que sirve, vale y que genera progreso social”.