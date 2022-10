Los trabajos de ampliación y remodelación demandaron una inversión de más de 92 millones de pesos. La matrícula de la escuela es de 16 estudiantes, entre nivel inicial y primario.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

Audio del ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró hoy las obras de ampliación y remodelación en la escuela primaria Nº 291 del paraje Aguada Toledo, ubicado a unos 55 kilómetros de Plaza Huincul. Durante el acto, se anunció que desde la semana próxima comenzarán las tareas para dotar de internet al establecimiento.

Las obras consistieron en la ampliación de dos aulas, refuncionalización del albergue y trabajos complementarios de refacciones varias. Con una inversión de más de 92 millones de pesos, se intervino sobre una superficie de 270 metros cuadrados, de los cuales 150 corresponden a ampliación y 120 de refuncionalización.

“La educación nos integra, nos hermana y derriba fronteras”, destacó el gobernador en su discurso y aseguró que en el sistema educativo “la centralidad es el alumno”.

“No puede haber discusiones o confrontaciones que no fortalezcan el centro, que es el desarrollo educativo”, agregó.

Gutiérrez dijo que los niños y las niñas “no son solamente oyentes, tienen mucho por decir y transmitir, porque uno tiene mucho que aprender de ellos. El punto es si nosotros nos corremos y dejamos que ellos visibilicen, a partir de sus recorridos, las ideas de cómo se construye porvenir y futuro”.

“Son el presente. Si nosotros no abrimos paso para escuchar qué necesitan y qué quieren, entonces lamentablemente no vamos a poder construir una sociedad mucho más justa y más equitativa, porque ellos y ellas vienen diez veces mejor que nosotros: no discriminan, no tienen prejuicios y tratan a cada cual por igual”, recalcó el mandatario provincial.

Por último, expresó que “estamos convencidos del desarrollo de la educación presencial integrada con la digital. Vamos a traer las computadoras, para que nunca más sea un privilegio, sino un derecho asistido por un Estado presente que brinda la posibilidad de formación y capacitación”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo celebró “estas noticias que se van dando en el interior provincial, en zonas rurales como lo es Aguada Toledo, donde hay tantos y tantas haciendo patria”. Dijo que “el trabajo docente y de los cuerpos directivos es muy importante para el sistema educativo, como el compromiso de padres y madres”.

“Estas nuevas obras impactan en la formación de nuestros chicos y chicas. Y eso es lo más importante, porque el centro de nuestro sistema educativo son nuestros estudiantes”, agregó.

Finalmente, destacó el compromiso del gobierno provincial en la ejecución de obras y comentó que “para el Presupuesto 2023, el gobernador ha tomado la decisión de hacer una inversión histórica en infraestructura escolar para toda la provincia del Neuquén. Más de 11 mil millones de pesos que se han dispuesto no sólo para nueva infraestructura escolar, sino también para mantenimiento preventivo”.

El establecimiento tiene una matrícula actual de 16 estudiantes (dos de nivel inicial y 14 de primario) y su director es Fabián Vergara. Tiene una planta funcional integrada por cinco docentes, tres docentes de áreas especiales y cinco auxiliares de servicio.

Del acto también participaron el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez y el presidente de la comisión de fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo.