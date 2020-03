El mandatario pidió utilizar “el ejemplo de lucha de igualdad y esos mismos valores para luchar contra la pandemia” de coronavirus. Adelantó también que en breve se anunciarán medidas para paliar la crisis económica que produce el aislamientos social.

El gobernador Omar Gutiérrez adelantó que en los próximos días el gobierno neuquino anunciará medidas para paliar la situación de crisis energética, social y económica que genera la situación de aislamiento social dispuesta en todo el país para frenar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Además, hizo una reflexión por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al asegurar que “nunca tan justo y oportuno este 24 de marzo, rescatando y teniendo memoria de nuestra historia, para construir en democracia un porvenir y un futuro cada día más justo y equitativo”.

Gutiérrez formuló estas declaraciones este mediodía en la que también sostuvo que “hoy más que nunca memoria, verdad y justicia. Por todas ellas y todos ellos. En ese ejemplo de esa lucha de igualdad, hoy utilicemos los mismos valores para luchar contra esta pandemia”.

“Son los mismos valores que nos enseñó don Pedro Salvatori, hoy a tres años de su partida, un hombre que entregó todo por la provincia”, agregó el mandatario en referencia al gobernador neuquino entre 1987 y 1991, quien falleció el 24 de marzo de 2017.

Sobre el cumplimiento del aislamiento social y la restricción a la circulación, el mandatario explicó que la gran mayoría de las neuquinas y neuquinos “están cumpliendo y colaborando, quedándose en sus casas, que es el único antídoto y la única vacuna para combatir la propagación del coronavirus”.

“Es un proceso que cambia costumbres y hábitos muy arraigados; no poder compartir el mate, darnos un apretón de manos, un abrazo. Ahora tenemos que higienizarnos con mayor asiduidad. Son usos y costumbres (…) que por un tiempo quedan en suspenso”, evaluó el mandatario. “Yo los invito a que nos quedemos en casa, que nos reencontremos en casa. No hay que ir a ver a los amigos, hay que llamarlos para ver cómo están, acompañarlos, porque el único antídoto y la única vacuna para ganarle a esta pandemia. Yo les pido por favor que nos quedemos en nuestras casas”, dijo.

Gutiérrez recordó que el cumplimiento del aislamiento “requiere y exige que el respeto a la medida sea unánime. Una excepción pone en riesgo la salud de todas y de todos. Este es un virus que además podemos transmitir sin saberlo, podemos ser portadores y contagiar a otra persona”.

“Esta pandemia nos enseña que somos todos iguales y que es con solidaridad que vamos a salir adelante. Hemos enfrentado inundaciones, sequías, erupciones de volcanes, incendios; y lo hemos hecho en equipo. Neuquinos y neuquinas tenemos historia, compañerismo y un nivel de compromiso para salir adelante. Esto también pasará”, agregó.

Gutiérrez también felicitó a todas las trabajadoras y trabajadores “que nos están cuidando”. “Qué va a pasar el 31 de marzo –se preguntó el mandatario- falta mucho, y es ahora que la mejor forma de construir el 31 de marzo, abril, mayo y junio es quedándonos en nuestras casas”.

El mandatario reiteró que está garantizando el abastecimiento de alimentos y de medicamentos: “No hay que hacer stock, no van a faltar alimentos”, indicó.

Por otra parte, Gutiérrez dijo que ya se entregaron ceca de 10 mi módulos alimentarios al sector educativo, y que en los próximos días anunciará junto al gabinete medidas para paliar la crisis energética, económica y social que generan las medidas adoptadas para frenar la pandemia de coronavirus.

También valoró el rol asumido por el Laboratorio Central del ministerio de Salud en la realización de tests de coronavirus en la provincia: “Hoy en cuatro horas podemos confirmar o descartar casos de coronavirus, es un trabajo muy importante el que realizan las bioquímicas y bioquímicos en el laboratorio y quiero felicitarles”, sostuvo.

Por último, pidió ser cuidado y cautela a la población cuando se transmiten mensajes por redes sociales, y reiteró que las autoridades serán inflexibles con quienes no cumplan con la cuarentena social obligatoria.