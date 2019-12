Así lo manifestó el gobernador al referirse al proyecto de ley de emergencia económica que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que esta tarde será tratado en el Senado de la Nación.

El gobernador Omar Gutiérrez manifestó que el proyecto de ley de emergencia económica que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados “debe respetarse porque forma parte de respetar el veredicto de las urnas hacia quien fue elegido presidente”, y agregó que “no son tiempos de chicanas ni de especulaciones sino de hacernos cargo de la situación que atraviesa el país y tenemos que sacarlo adelante”.

Gutiérrez expresó que “si avanza como está prevista, posiblemente mañana tengamos la ley aprobada y será una herramienta para ver la manera dinámica de articular políticas públicas sociales para generar desarrollo económico y social, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad de ponernos esta ley en la espalda con compromiso y coraje”.

También comentó que “la ley hay que aplicarla a los hechos, no es una foto estática, va a generar consecuencias, compromisos y responsabilidades para tratar de sacar adelante con el máximo esfuerzo la situación difícil”.

El mandatario indicó que “es tiempo de dar los debates, sabemos de la situación de emergencia por la que atraviesa el país y a partir del diálogo es como se encuentran las soluciones”, y añadió que “todas las personas que tienen algún tipo de representación sindical, deportiva, cultural, gremial, empresarial y de cualquier orden institucional tienen que ser los primeros en articular espacios colectivos de diálogo para priorizar la unidad”.

El gobernador destacó que “se cerró la grieta, se acabó la confrontación y la disputa estéril de echar culpas a otros por lo que no se hizo. Es importante que funcionen los poderes, que se asuma la responsabilidad institucional para dar debate”.

Frente a este panorama, “Neuquén también tiene la responsabilidad de unirse para decirle nunca más a la grieta. En Neuquén no hay grieta porque nos consideramos hermanos e integrantes de esta esta causa que es la provincia del Neuquén. No nos puede ir bien a expensas de que al otro le vaya mal”, enfatizó Gutiérrez y concluyó: “Si reconocemos la situación de emergencia que atraviesa el país, no podemos especular con no dar el debate”.