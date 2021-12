El gobernador participó del acto de asunción de la nueva conducción del sindicato que encabeza el flamante secretario general, Marcelo Rucci.

“Hoy es un día en el cual venimos a devolver algo de todo lo que nos han brindado”, destacó el gobernador Omar Gutiérrez durante el acto de asunción de la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que encabeza el flamante secretario general, Marcelo Rucci.

Durante el acto que tuvo lugar este viernes en Rincón de los Sauces, Gutiérrez pidió un aplauso para Richard Dewey -dirigente petrolero que falleció en un accidente de tránsito el 21 de septiembre último- y le entregó el diploma a Rucci.

“El veredicto de las urnas se respeta”, dijo el gobernador y agregó: “por eso estoy aquí, en nombre de la provincia, para defender y respetar el proceso electoral” en la entidad sindical.

Fue un acto pleno de reconocimientos, en especial para el conductor histórico Guillermo Pereyra, quien dejó la secretaría general. Asistieron, entre muchos otros, el vicegobernador, Marcos Koopmann; el ex gobernador Jorge Sapag; el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Monteiro; la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

“A Guillermo Pereyra nadie le regaló nada, empezó hace 40 años como operario de pozo, a pocos años de andar y por una necesidad de construir el poder local impulsó la creación de este sindicato y lo viene conduciendo hace más de 30 años”, sostuvo Gutiérrez y agregó que “cuando llegaron miles y miles de telegramas de despido estuvo con actitud, compromiso y coraje, dando vuelta cada telegrama para cuidar cada puesto de trabajo. Cuando el precio del petróleo, fruto de la pandemia se vino abajo, buscó los acuerdos que hoy permiten que la actividad hidrocarburífera sea política de Estado en la provincia de Neuquén y el país”.

“Les puedo asegurar que las expectativas del país no serían las mismas y la realidad no sería la misma, si no se hubiese creado este sindicato local. Hoy es un día en el cual venimos a devolver algo de todo lo que nos han brindado. Nos han transmitido que con lealtad, con nobleza, con compromiso, con capacidad y esfuerzo los objetivos se alcanzan”, señaló el gobernador.

Gutiérrez destacó la presencia de Sapag y dijo: “no es casualidad que los dos gobernadores de los últimos años de historia en la provincia estemos aquí; venimos a brindar honores a un hombre que también promueve el recambio generacional para la participación de la juventud y los nuevos dirigentes”.

“Guillermo Pereyra ha cumplido con creces los desafíos y es un ejemplo en la Patagonia, en Neuquén y para el país; honra el himno cuando en sus estrofas finales dice Neuquén, país, país”, dijo el gobernador y concluyó: “Marcelo, todo nuestro respaldo, todo nuestro acompañamiento para enfrentar las distintas situaciones juntos y a la par para seguir levantando esta industria, esta provincia, esta Patagonia y uno de los mejores sindicatos que hay en país”.

Por su parte, Pereyra agradeció el acompañamiento a la conducción; destacó el trabajo de Rucci, “cuyo acompañamiento se ha reflejado durante los últimos 23 años con lealtad y compromiso”; y subrayó “el acompañamiento del gobernador Omar Gutiérrez, que estuvo siempre en estos seis años que lleva de gestión al lado nuestro, defendiéndonos y aportando como debe aportarse frente a las vicisitudes”.

También tuvo palabras de reconocimiento para “Jorge Sapag, quien fue el impulsor de lo que es Vaca Muerta, de Loma Campana, con aquel primer acuerdo YPF-Chevron”; y agregó: “he luchado y trabajado por la dignidad de mis compañeros junto a un gran equipo y ahora seguramente me va a quedar el trabajo que prometí; en una oportunidad dije que iba a trabajar en política dentro de las filas del Movimiento Popular Neuquino” y esa será, dijo, su función como dirigente político de aquí en más.

Mientras que Rucci agradeció a Pereyra, al gobernador, a los trabajadores y trabajadoras petroleras y expresó: “todos tenemos la intención de construir este gran desafío que es Vaca Muerta; Gobierno nacional, Gobierno provincial y las empresas productoras, junto a los sindicatos que tenemos que participar en todo esto”.

“Lo tenemos que hacer juntos, nosotros lo demostramos”, sostuvo y concluyó: “No hay manera de construir Vaca Muerta sin respeto para nuestros compañeras y sus familias; el compromiso y legado que me ha dejado Guillermo lo voy a cumplir hasta con la vida si es necesario; no voy a defraudar ni a ustedes ni a Guillermo”.