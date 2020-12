El mandatario participó del acto por el aniversario de la localidad. Resaltó las inversiones viales en la región, anunció equipamiento y el avance del Jardín de Infantes.

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy junto al intendente Daniel Ridao, del acto por el 25 aniversario de Vista Alegre, que tuvo lugar en el predio de la escuela 105.

En la oportunidad, Gutiérrez anunció la compra de una ambulancia, entre otro tipo de equipamiento, y destacó el avance en distintos niveles de ejecución de obras de gran importancia para la comunidad, tal el caso del Jardín de Infantes 79, y de los trabajos viales en ruta provincial 7, Rotonda de Centenario- Intersección ruta provincial 51, y ruta provincial 51, tramo ruta provincial 7 y empalme ruta provincial 8.

Además, estimó para los próximos meses la finalización de la cancha de fútbol de césped sintético y afirmó que la provincia gestionará los recursos para que, como lo defina el municipio, se retome la obra sobre el gimnasio polideportivo que se encuentran en un 40 por ciento de ejecución.

Sobre las obras viales, una recién iniciada y la otra con más del 90 ciento de obra, Gutiérrez explicó que en ambos casos se trata de una inversión superior a los 2 mil millones de pesos y que permitirán una mejor integración de Vista Alegre con Centenario y las áreas hidrocarburìferas.

El gobernador recorrió el predio del Jardín de Infantes 79 y en la oportunidad anunció que la obra estará finalizada para el próximo ciclo lectivo, que contará con 3 salas y dependencias y que beneficiará a 144 niños y niñas. La obra demandó una inversión de 29.729.700 de pesos.

También se refirió a los trabajos que se iniciarían en breve relacionados al montaje, tendido de redes e instalación de cámaras de seguridad.

En su alocución, el mandatario destacó el perfil productivo que ha caracterizado a Vista Alegre y citò como ejemplo a la empresa Vista Alegre SRL que, como otras firmas, está poniendo hectáreas bajo cultivo, invirtiendo en tecnología y exportando cerezas de calidad.

“Quiero decirles que con cortes no se construye porvenir y futuro; se construye con puentes. Detrás de un empresario que invierte, hay trabajadores y familias que hacen que se puede cumplir el circuito productivo y comercial», sostuvo el gobernador.

Reiteró la necesidad de construir consensos y explicó que “la pandemia generó la pérdida de 11 mil puestos de trabajo del sector privado; algunos de estos que reclaman e impiden el desarrollo y las fuentes de trabajo en el sector privado no perdieron el trabajo y está bien que no lo hayan perdido. Es por eso que vamos a trabajar para recuperar cada uno de los puestos de empleo perdidos”.

“Si hay una discusión, hay que darla en una mesa, dialogando”, sostuvo el gobernador y, en alusión a la pandemia agregó que “no hay que olvidar que esto no terminó de pasar. Es un tema mundial, no hay que aflojarle, hay que seguir cuidándose; la cercanía de la vacuna no es el fin, es el principio del fin, y tenemos que seguir cuidándonos con nuevos hábitos y costumbres“.

Al final de su discurso, Gutiérrez volvió a recordar “a cada hombre y mujer víctima del Covid; en honor a ellos y ellas, y a sus familiares, por ello y por ellas, sigamos trabajando duro y con esperanza”.

En forma posterior, el gobernador, el intendente y el empresario Carlos Enrique, recorrieron la planta de empaque de cerezas de Vista Alegre SRL, oportunidad en que pudo presenciar la labor de los operarios en el proceso de selección, procesamiento y empaque de la fruta, que tiene como destino a China, Estados Unidos y España, entre otros mercados.

Por su parte, el intendente Ridao centró su mensaje en obras que se pudieron continuar y en los niveles de producción de peras, manzanas y cerezas entre otras variedades.

Agradeció al gobernador Gutiérrez y al gabinete provincial por el constante acompañamiento.

Gutiérrez y Ridao recordaron al primer intendente de Vista Alegre, Ernesto Meschini, y entregaron un reconocimiento a las hijas del primer jefe comunal de la localidad.