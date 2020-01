Shell y Equinor se quedarán en partes iguales con el 60 por ciento del área ubicada en la formación Vaca Muerta. El resto pertenece a la estatal nacional YPF.

El gobernador Omar Gutiérrez anunció hoy que dos firmas hidrocarburíferas tomaron la decisión de adquirir en la formación Vaca Muerta el 60% del área Bandurria Sur, operada por YPF y hasta hoy dueña del 51% por ciento.

“Ayer por la tarde recibimos la excelente noticia que reafirma la importancia, crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de los recursos que posee Neuquén y en especial, la formación Vaca Muerta” sostuvo el gobernador y añadió: “dos compañías adquieren unos 240 kilómetros cuadrados, para lo cual pagan 3,2 millones de dólares por cada kilómetro cuadrado”.

Se trata de la anglo-holandesa Shell y la compañía estatal noruega Equinor (ex Statoil), que de esta manera se quedan con 49% de Bandurria Sur que la multinacional Schlumberger había puesto en venta y con un 11% de la participación de YPF.

Gutiérrez calificó al acontecimiento como “fundamental” y afirmó que “nadie lo hubiese pensado, hace algunos años atrás era inimaginable que se diera esta evolución en el desarrollo de Vaca Muerta”.

“Por eso este día es muy importante. Esto no es tampoco una realidad estática, por el contrario, cambia permanentemente y nosotros acompañamos esta renovación”, recalcó.

El mandatario destacó que “son preponderantes las gestiones que lleva adelante el gobierno neuquino para conseguir la mejor nueva ley de hidrocarburos, que potencie y promueva el desarrollo hidrocarburífero en cada rincón de la provincia y para hacer del país la patria federal que todos soñamos, queremos y necesitamos”.

Indicadores

Gutiérrez recordó que “después de Hong Kong, la Argentina es el país que más crisis cíclicas y recurrentes macroeconómicas tuvo” y que esto “genera recesiones, pero Neuquén el año pasado fue la única provincia del país que creció en términos económicos, aspectos que son los que realmente sirven, derraman y generan crecimiento, progreso y desarrollo social”.

Expuso que “Neuquén es la provincia que está en el primer puesto del ranking de crecimiento del empleo privado y, como lo comprobábamos ayer, la que también ocupa el segundo lugar entre las provincias que más crecieron en cuanto al consumo de cemento portland, sin olvidar que es la que tiene mayor esperanza y expectativa de vida en hombres y mujeres, que alberga y recibe los sueños y necesidades de 30 familias por día”.

“Esta confianza depositada en Neuquén por las empresas es, además, fruto de no haber privatizado las empresas públicas neuquinas, de ejecutar políticas públicas desarrollistas, de apuntalar y fortalecer la inversión pública y privada y de haber logrado que en Neuquén ya no hay más confrontaciones políticas, de trabajar en equipo y que no haya grietas”, concluyó Gutiérrez.