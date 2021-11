“En la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando y no al terrorismo”, sostuvo el mandatario y subrayó el esfuerzo histórico de “las verdaderas comunidades mapuche”.

En las horas previas a la inauguración del Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien de Ruca Choroi en el que coexistirán la biomedicina y la medicina mapuche, el gobernador Omar Gutiérrez aludió al ingreso ilegal a la Argentina de tres personas que fueron detenidas en Batea Mahuida, y subrayó que “en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando y no al terrorismo”.

El gobernador hizo estas declaraciones esta mañana, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por funcionarios y funcionarias y en la que también subrayó el esfuerzo histórico de “las verdaderas comunidades mapuche”, de las que -sostuvo- se vieron afectadas por la generalización.

Respecto del centro asistencial que inaugurará mañana en esa región cercana a las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, el gobernador señaló que es “un espacio ejemplar”, que refleja “la integración respetando la historia”.

“A partir de mañana comienza una nueva etapa que es fruto de todo un trabajo respetuoso, solidario, histórico”, sostuvo y prosiguió que “el primer centro sanitario intercultural de Latinoamérica abre sus puertas y es un ejemplo de encuentro en el respeto, en la diversidad de ideas y culturas y va a funcionar de manera mixta, con lo cual quienes concurran podrán ser atendidos con las dos medicinas”.

“Es un lugar emblemático, histórico, hermoso; es el respeto a nuestras comunidades, es una clara expresión de nuestro respeto y consideración a las verdaderas comunidades mapuche, que han construido en los lugares más inhóspitos, los lugares más alejados, en los cuales les tuvieron que ganar a la adversidad y a la inexistencia de servicios de infraestructura básica, poniéndole el pecho y construyendo el desarrollo”, subrayó.

El gobernador también consideró que la inauguración se da en un momento oportuno y señaló “es la contracara de lo que pasó a muy pocos kilómetros”. “Ratifico que en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando, no al terrorismo; en la provincia de Neuquén queremos vivir como nos han enseñado los pioneros y fundadores de cada pueblo, ciudad y comunidad, con respeto, en paz y en armonía, y es construyendo políticas públicas, integrándonos”, subrayó.

Del mismo modo, felicitó el trabajo de “la Justicia y las fuerzas de seguridad nacionales, como también las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial”, porque “hay cuestiones como la lucha contra el contrabando, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo que nos deben encontrar con espíritu colaborativo, integrados y unidos; por eso he dado las ordenes a la cúpula de la conducción de la Policía y a la ministra de Seguridad para que trabajen en conjunto, y he tomado contacto con las máximas autoridades de la Justicia provincial, y estamos trabajando en forma conjunta con las autoridades de la Justicia y de las fuerza de seguridad nacionales, con una actitud activa porque hay que involucrase”.

En ese contexto “se da esta inauguración que constituye un día histórico”, dijo el gobernador y ubicó al centro de salud que se inaugurará mañana, entre las cinco principales obras de sus gestiones de gobierno. Hizo ver, además, que “las comunidades se han sentido afectadas porque se ha generalizado y se ha pretendido usar especulativamente en algunas situaciones la bandera, la tradición, la cultura, la camiseta de nuestra comunidad y ahí vamos mañana a rendirle honores a nuestras queridas comunidades, que son solidarias, responsables, que son un ejemplo de trabajo e integración”.

“Nosotros queremos y vamos a seguir viviendo en paz, respeto y armonía; la palabra terrorismo viene de infundir y generar temor, terror” y a eso “le decimos no”, concluyó.