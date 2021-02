El jefe de Gabinete habló sobre el acuerdo alcanzado con ATE, UPCN y Viales. También ratificó la mesa de negociación con ATEN para esta tarde y anunció que presentarán "la mejor propuesta" que el gobierno de la provincia puede hacer para que el 3 de marzo comiencen las clases.

El ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, se refirió al trabajo realizado en las mesas técnicas con los representantes de los gremios estatales. Destacó el principio de acuerdo alcanzado con ATE, UPCN y el gremio que agrupa los trabajadores Viales y también habló sobre la negociación con ATEN, cuya continuidad está prevista para hoy a las 14 horas.

“Con ATE, UPCN y el gremio de los Viales venimos manteniendo mesas técnicas que han concluido ayer con un principio de acuerdo, indicó. Consideró que esta “es una buena noticia” y precisó que alrededor de 31.000 agentes son alcanzados por estos acuerdos.

“Esto va a permitir de forma inmediata que tengan un incremento de alrededor del 12% en los salarios básicos y en los adicionales remunerativos, una suma no bonificable y no remunerativa de 3.500 pesos durante cuatro meses a partir del mes de marzo, y también una suma de 15 mil pesos en dos cuotas no bonificables, lo que hace un abanico de incrementos que rondan entre el 19 y el 22%”.

Expresó que “esto se ha hecho en el marco de la responsabilidad, en el marco de la prudencia, con un ojo puesto en la composición de los salarios de los trabajadores estatales y con el otro ojo puesto en la evolución de las finanzas provinciales que han tenido importantísimos problemas durante todo el año pasado”.

En este sentido, recordó que a causa de la pandemia se produjo la caída brusca de los ingresos tanto de coparticipación federal de impuestos y regalías como de la recaudación propia de diferentes impuestos provinciales que es –dijo- la principal fuente de ingresos de la provincia.

Agregó que “es una situación que está todavía en vías de análisis, porque todavía muestra señales muy débiles de recuperación, lo cual nos da un camino de incertidumbre que hay que tomarlo en cuenta a la hora de tener este tipo de negociaciones que involucran la recomposición progresiva de los salarios de los trabajadores estatales”.

Recordó que “hoy hay una nueva ronda de diálogo con el gremio docente ATEN, que ha debido ser pospuesta debido a que hoy se ha convocado a la paritaria nacional, con lo cual nos vamos a volver a sentar con ATEN para llevarle algunas modificaciones en lo que es la mejor propuesta que el gobierno de la provincia puede hacer en el marco de esta situación de incertidumbre económica, o presupuestaria y de ingresos que recién mencionaba.”

El ministro González reconoció que esta negociación se da en un momento en el cual la sociedad está reclamando “la vuelta a clases presenciales y no presenciales en el formato y el esquema que ya ha sido definido y aprobado por el ministerio de Salud y por el Consejo Provincial de Educación; este retorno seguro a la escuela, que no admite ningún condicionamiento más allá de lo epidemiológico, que está teniendo buenas novedades teniendo en cuenta que estamos registrando una baja sustancial de casos diarios diagnosticados y el otro condicionamiento importante es el de la situación económica de la provincia.”

Por último, se mostró a favor de una negociación “basada en la buena fe, en la racionalidad, en la flexibilidad” y abogó para “poder tener un acuerdo con este gremio y que todos los objetivos y todas las miradas estén puestas precisamente en los niños y niñas que el día 3 de marzo tienen que volver a clases. Este objetivo no admite ninguna excusa, ningún condicionamiento y somos responsables todos, el gobierno y los gremios.”