Figueroa y Gaido recorrieron la obra de entubamiento de un canal en San Lorenzo Sur

Se trata del canal Pastor Pluis, que comunica a la laguna del barrio San Lorenzo con el canal Rodhe.

El gobernador, Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido supervisaron hoy el avance de las obras pluviales que se están desarrollando sobre el canal Pastor Pluis, del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén.

Durante la recorrida, Figueroa y Gaido destacaron el valor de la obra pública como generadora de empleo y como mejoramiento de la infraestructura urbana para los vecinos.

“Estoy contento por la transformación que está realizando Mariano en todo el oeste de la ciudad de Neuquén. Es un sector que necesitaba inversiones y me alegra ver el antes y el después de una obra que se hace en beneficio de los vecinos. No solo se trata de obras visuales, no es solo un parque; porque la salud también estaba en juego antes de este saneamiento del canal”, dijo el gobernador Figueroa.

“Quiero agradecer al gobernador y a todo su equipo la oportunidad de poder desarrollar esta obra que tiene un avance del 70% y que el barrio hace mucho tiempo estaba solicitando, porque desarrolla el cuidado del ambiente. Aquí había vertidos cloacales, así se hicieron hacen las conexiones de todas las viviendas a la conectividad de las cloacas como corresponde, se construye un cordón cuneta, con un parque lineal iluminado a lo largo de 1.500 metros”; dijo Gaido.

“Creemos que estos son los pasos importantes que necesita la ciudad más importante y grande de la Patagonia. Mariano con su equipo lo ha entendido muy bien y por supuesto estamos acompañando desde la Provincia”, agregó Figueroa

“Es una obra muy importante para nuestro barrio, estamos felices de ver el avance que está teniendo, en particular por la cuestión vinculada a la salud, como señaló el gobernador”, señaló Carmen Soto, presidenta de la comisión vecinal del barrio San Lorenzo Sur.

La obra de entubado del canal Pastor Pluis permite llevar los líquidos de la laguna San Lorenzo hasta el canal Rodhe. La traza tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y comprende entubado, hormigonado del canal y el desarrollo de un parque lineal con una bicisenda incluida.

La obra comenzó en febrero pasado y consiste en el cerramiento del canal a cielo abierto, que drena el excedente de agua que se acumula en la laguna San Lorenzo, hasta el canal de la calle Rodhe. La obra permitirá incorporar 500 nuevos metros de asfalto en la zona entre 1° de Mayo y Novella.

Para ello se está ejecutando una estructura de hormigón armado de sección rectangular, de 4,25 metros de ancho por 1,20 metros de alto. La obra contempla bocas de acceso sobre losa cada 50 metros y la colocación de sumideros para desagües pluviales de las zonas aledañas.

Inauguración de la avenida Necochea

“Estamos a pocos metros también de otra obra conjunta que es el entubamiento del canal Necochea y la avenida del mismo nombre. Con el gobernador tomamos la decisión de inaugurarla el 8 de septiembre, como parte de las actividades por el aniversario de la ciudad”, anticipó