Figueroa: “La mirada del interior debe estar presente a la hora de gestionar”

El gobernador estuvo presente en un nuevo aniversario de Covunco Abajo. Anunció entrega de vehículos y viviendas. “Vinimos a cambiar las cosas”, remarcó.

Con diversos anuncios para la localidad, el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de la Comisión de Fomento, Matías Castillo, presidieron este sábado el acto central por el 27º aniversario de Covunco Abajo.

En primer término, se realizó un homenaje a vecinos que colaboraron y contribuyeron en la fundación de la localidad y se reconoció a antiguos pobladores y a los primeros jubilados de la Comisión de Fomento.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que “la mirada del interior tiene que estar presente a la hora de gestionar y esto tiene que ver con detectar cuáles son las necesidades puntuales para mejorarle la vida a la gente”.

“Un nuevo año de esta joven localidad, donde la solidaridad y el trabajo en equipo son valores fundamentales. Festejar un aniversario para alguien que vive en un pueblo es un acontecimiento muy importante, porque también nos permite encontrarnos para conocer sus necesidades. Vinimos a cambiar las cosas, y esta cercanía nos permite escucharnos y conocer cuáles son las necesidades para mejorar la vida a la gente”, señaló el gobernador.

En este sentido, anunció que en los próximos días se entregará -tal como ocurrirá con otras comisiones de fomento- una camioneta 4×4 y un minibús. “Es muy importante para poder buscar los chicos y llevarlos los fines de semana para que puedan conocer otros lugares”, comentó.

“Nosotros hemos recibido muchas obras que no tenían financiamiento, que simplemente figuraban en un presupuesto, pero lo que es peor, hemos recibido obras que en realidad las empresas contratadas no tenían capacidad para hacerlas”, aseguró Figueroa y agregó que “muchas de esas obras se pueden hacer con la propia Comisión de Fomento, sale más barato, trabaja la gente del lugar, que le compra a la gente del lugar”.

El gobernador señaló que el pueblo “necesita muchas cosas, pero lo primero es el agua, sin agua no puede vivir nadie” y anticipó que “la semana va a venir la gente de Recursos Hídricos para realizar los estudios donde tenemos que perforar y evaluar, vamos a realizar las perforaciones que sean necesarias para que podamos tener agua”. “También tenemos que reclamar porque se nos ha cortado la provisión de agua a través de un arroyo, existe tanta impunidad que una o dos personas pueden cortarle el agua a un pueblo, entonces vamos a actuar con la Fiscalía de Estado para poder hacer valer la justicia”, aseguró.

Adelantó que “esta semana va a estar viniendo la gente de Obras Públicas para evaluar, cómo hacer un lugar en donde se pueda realizar deporte de manera cubierta, teniendo en cuenta las inclemencias del clima, un lugar donde no solo los chicos de la escuela puedan venir y hacer sus actividades físicas acá, sino también donde toda la comunidad pueda disfrutar”. “Es inhumano jugar en una canchita al aire libre en invierno en la cordillera”, enfatizó el gobernador.

En este sentido, remarcó que “también es inconcebible que un agente sanitario salga a recorrer en moto los distintos lugares, pero cuando llega el puesto sanitario, no existe ni siquiera calefacción. Entonces esta semana nosotros vamos a hacerle el aporte la Comisión de Fomento para que pueda poner la calefacción en el centro sanitario”.

El gobernador adelantó que durante la semana “vamos a firmar un convenio para realizar cinco viviendas en la localidad y cuando las terminemos vamos a continuar con otras cinco viviendas, y así hasta ir cubriendo las necesidades que va teniendo la gente”.

Figueroa recordó que desde el comienzo de su gestión se eliminaron gastos innecesarios y se eliminaron jubilaciones de privilegio, lo que permitió, entre otras cosas, implementar el Programa de Becas Gregorio Álvarez. “No me llamó la atención que de más de 50 chicos escolarizados, 46 contaran con una beca, lo que me llamó la atención es que no había ninguna beca para un estudiante terciario u universitario. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, para que los chicos puedan llegar a tener un estudio terciario un estudio universitario”, señaló.

Por último, expresó: “Esta es nuestra última gran oportunidad para que nuestra gente esté mejor y nosotros vamos a poner toda la energía en eso”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento, Matías Castillo, expresó: “Necesitamos trabajar juntos, unidos en el proyecto de provincia que nos permita fortalecer nuestro tejido social y económico sin descuidar la importancia de preservar nuestras raíces y nuestras tradiciones”.

En este sentido, dijo que “Neuquén vive un momento histórico, marcado por el desarrollo de Vaca Muerta, que nos permite mirar hacia el futuro con optimismo” y agregó que “es fundamental invertir en educación, en salud, en infraestructura y en el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Solo así podremos garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones”.

Estuvieron presentes, además, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el secretario de Producción e Industria, Juan Peláez; y la secretaria de Obras Públicas, Tania Coletti, entre otras autoridades.