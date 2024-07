EPAS: Avanzan las negociaciones con los trabajadores

Se coincidió en varios puntos para mejorar las prestaciones que brinda el organismo, así como en la realización de paritarias y el nombramiento del representante de los trabajadores en el directorio. Se descartaron versiones sobre privatización de la empresa.

El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, reiteró que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) no se privatizará. “Esas versiones, como así también la de un supuesto vaciamiento, no tienen ningún asidero”, señaló y aseguró que “por el contrario, la política del gobernador Rolando Figueroa busca fortalecer las empresas públicas y los servicios que brindan”.

Etcheverry hizo estas declaraciones luego de recibir este sábado a la junta interna del gremio ATE Nacional que representa a los trabajadores del EPAS. “Fue un primer acercamiento donde escuchamos a los trabajadores que están haciendo diferentes requerimientos”, indicó.

Durante el encuentro se avanzó en varios puntos que se vienen discutiendo en estos últimos seis meses, como los ingresos de nuevo personal ya aprobados; el llamado a elecciones para el representante de los trabajadores en el directorio del organismo; la regularización del directorio para una gestión normal y eficiente; las negociaciones con Nación para que siga financiando algunas de las obras hoy paralizadas y desfinanciadas (como las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Zapala, El Huecú y Loncopué, así como obras de agua en Caviahue y Junín de los Andes); actualizaciones tarifarias y del coeficiente agua/cloaca en la tarifa.

También se conversó sobre obras ya iniciadas, como la del barrio La Sirena, que ataca un problema de rebalse de líquidos cloacales que por años ha afectado a la población de ese barrio; reparación de aireadores en Andacollo; la obra de conexión a la red cloacal del Hospital de Villa la Angostura; la obtención (situación única en el país) de financiamiento de organismos multilaterales de crédito -en este caso CAF- para el financiamiento de obras de agua y saneamiento en Neuquén capital, Chos Malal y Villa la Angostura; avances en un trabajo conjunto con la subsecretaría de Recursos Hídricos para financiar la recuperación de la planta de tratamiento de Plaza Huincul y Chos Malal; la búsqueda de alternativas para el financiamiento de los vehículos necesarios en el interior de la provincia; más el crédito de la por 100 millones de dólares, de los cuales 50 millones serán destinados a duplicar la capacidad de provisión de agua potable en Neuquén y Centenario, y a la red de agua de Chos Malal.

La agenda del ministerio con los gerentes que se está tratando en reuniones regulares incluye:

1) la recuperación de las tarifas del agua y saneamiento que se encontraban al inicio de la gestión muy atrasadas, con casos como el de Junín de los Andes, donde no se ajustaban tarifas dese hace 5 años. Esto incluye comenzar a cobrar el agua en aquellos lugares donde se presta servicio y no se cobra, por ejemplo, el servicio de redes domiciliarias en Caviahue, la entrega de agua en bloque a Cutral Co y Plaza Huincul.

2) Una agenda proactiva para enfrentar la demanda en el verano 2024/2025, temas sobre la posibilidad de tener que restringir factibilidades hasta la realización de algunas obras de fondo.

3) Dentro del proceso de reordenamiento del Estado se propone optimizar la recaudación por el cobro del servicio en toda la provincia con el objeto de solventar las inversiones necesarias para el mantenimiento del servicio.

4) Avanzar con el cobro de la factura de agua a través de las facturas de energía eléctrica, que ya tiene normativa macro tanto para la ciudad de Neuquén (con CALF) como para buena parte del interior (con el EPEN).

5) Alternativas de financiamiento para las obras, como la colaboración con la subsecretaría de Recursos Hídricos, reanudar obras del Enhosa y los acuerdos del Gobierno provincial con los organismos multilaterales de crédito.

6) Recopilación de la información sobre los planes directores de las distintas regiones y localidades, y el avance con proyectos para concretar los planes directores donde no existan hoy.

7) Las innumerables necesidades de mejorar los históricos procesos de operación y mantenimiento de todas las redes y plantas operadas por el EPAS, como los procesos ya iniciados para reparar equipos de bombeo de la planta potabilizadora de Nueva Esperanza o la reparación de aireadoras para plantas de tratamiento de efluentes.

8) Atención a los diferentes reclamos laborales del personal.

En tanto, el secretario de Empresas Públicas, Marcelo Lazcano, comentó que “recibimos la administración del EPAS no justamente en las mejores condiciones” y remarcó que “en seis meses no es fácil revertir una situación histórica de falta de inversión en mantenimiento”.

“Otro de los reclamos fue el salarial, donde ya dimos los primeros pasos para el llamado a paritarias, ámbito adecuado y necesario para la resolución de estos temas” dijo Lazcano y agregó “al ser diferentes temas quedamos en reunirnos nuevamente el miércoles próximo”.

El gremio manifestó su preocupación por la falta de suficientes vehículos, y equipos, elementos de trabajo y la situación deficiente en algunas de las instalaciones de la empresa.

Etcheverry estuvo acompañado por el subsecretario de Recursos Humanos del ministerio de Economía, Juan González; el presidente del EPAS, Gustavo Hernández; el gerente general de Servicios del Interior del organismo, Juan Vasallo, y el gerente general de Servicios de Neuquén, Esteban Rodríguez.