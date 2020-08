Participaron alrededor de cien referentes de Neuquén y otras provincias. La licenciada Débora Kantor abordó la mirada hacia las adolescencias y la relevancia del acompañamiento adulto en potenciar la participación.

La subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, realizó ayer el tercer encuentro del ciclo Entornos Significativos para Adolescencias. Este encuentro tuvo una metodología diferente, dándole el espacio principal al disertante. Más adelante se abrirá otra instancia de trabajo para continuar con algunos debates y reflexiones que estos aportes brindaron.

Dentro de las diferentes temáticas, se desarrolló en mayor profundidad la participación adolescente. «Entendemos que debe ser respetada como una meta y asimismo como estrategia para alcanzar otras metas. La sociedad está siendo sensibilizada sobre este derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, derecho que debe hacerse efectivo a través de políticas públicas con el fin de transformar las representaciones sociales existentes», afirmó Carolina González directora provincial de Adolescencia.

El encuentro contó con la presencia de la licenciada Débora Kantor, quien reflexionó sobre las adolescencias, su derecho a la participación y el rol de las personas adultas en sus procesos colectivos, comunitarios y de construcción identitaria.

Kantor, de reconocida trayectoria académica y especializada en educación de adolescentes y jóvenes, hizo hincapié en la necesidad de generar espacios intergeneracionales, en los que la presencia adulta precisa reconfigurarse para acompañar a las y los adolescentes en su presente.

“Son los efectos de los que hacemos con las y los adolescentes lo que resultará útil o no para sus trayectorias vitales. No hay un dispositivo preformateado para acompañar a quienes crecen”, expresó en alusión crítica a lo que denomina un “modo selfie” de acompañamiento, que recurre a fórmulas o a dispositivos que auguran soluciones a la hora de pensar estas prácticas.

La especialista ahondó también en la participación entendiéndola como una práctica compleja que requiere acompañamiento adulto. “Por un lado, estoy a favor de enfoques y modalidades que afirmen la participación, pero no banalizándola, participar no es solo venir a una actividad. Por otra parte, me posiciono contra toda idea o práctica relativa a la participación que termine dando como resultado el retiro del adulto educador”, destacó y subrayó la necesidad de que las y los adultos fijen límites a la hora de acompañar, en una sociedad de consumo que pondera la falta de esos límites. Asimismo, abordó temáticas como géneros y diversidad, consumos, suicidio y autolesiones; entre otras.

Del encuentro participaron un centenar de referentes de Añelo, Barrancas, Centenario, Chos Malal, Cutral Co, El Cholar, El Huecú, Neuquén, Ñorquinco, Loncopué, Junín de los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Senillosa, Villa La Angostura, Vista Alegre Sur, Zapala y también de localidades de las provincias de Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz.

La ministra Sofia Sanucci Giménez resaltó la importancia de acompañar y fortalecer el trabajo de los adultos referentes que trabajan con adolescentes, “estos espacios permiten reflexionar y realizar una mirada más abarcativa de las realidades de las y los adolescentes de nuestra provincia”.

“Estos encuentros están orientados a que entre todas las personas adultas reflexionemos alrededor del trabajo que hacemos en procesos con adolescentes, a poder pensarnos nosotros también en nuestro rol de acompañantes de sus proyectos, desde un abordaje comunitario y territorial que tiene en cuenta las distintas realidades y necesidades de cada localidad”, afirmó por su parte la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Miriam Díaz, a la vez que resaltó la importancia de sostener estos espacios de manera virtual en este contexto global frente a la pandemia de Covid-19.

El próximo encuentro será el 17 de septiembre a las 17 y contará con la presencia de la licenciada Susana Toporosi, quien propone pensar el rol adulto en el acompañamiento de las y los adolescentes. Para mayor información e inscripción, enviar un correo electrónico a entornossignificativos@gmail.com.