La sangre es un componente que no se puede fabricar de manera artificial y con la donación de una sola persona se puede mejorar el estado de salud de hasta cuatro personas.

El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén invita una vez más a los neuquinos y neuquinas a donar sangre para fortalecer al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), el encargado de articular con los servicios de hemoterapia de los hospitales que conforman la Red Provincial de Hemoterapia para garantizar sangre segura y confiable para los procedimientos sanitarios que lo requieran.

Nunca es tarde para donar sangre, por eso esta época festiva se realizarán dos colectas: una mañana miércoles, en la Municipalidad de Neuquén; y otra el próximo 28 de diciembre, en el Centro de Salud Los Álamos de la ciudad de Plottier.

“Es importante sensibilizar a toda la comunidad sobre la necesidad de disponer de sangre segura. Donar sangre es pensar en los demás. Tenemos que tener en cuenta que la sangre no se puede fabricar, pero en cambio podemos compartirla y reproducirla. Por eso quiero invitar a los neuquinos y neuquinas a que se acerquen al CRH a donar sangre como a las colectas que se realizan para sumar mayor accesibilidad”, indicó la ministra de Salud, Andrea Peve.

Opciones para donar sangre

Para donar sangre en el CRH, ubicado en calle Planas 1915 de la ciudad de Neuquén, es necesario solicitar un turno por WhatsApp al +54299-5087107.

Al mismo tiempo se invita a las próximas colectas externas:

Miércoles 22 de diciembre: en la Municipalidad de Neuquén, ubicada en calles Godoy y Novella de la ciudad de Neuquén. Solicitar turno a la Línea 147, al WhatsApps +54299-4132683 o a la dirección de correo electrónico atencionalciudadano@muninqn.gov.ar



Martes 28 de diciembre: en el Centro de Salud Los Álamos, ubicado en calle Realicó 848 de la ciudad de Plottier. Solicitar turno al 299-4937201.

Además, se puede consultar en Lugares para donar sangre en Neuquén sobre la modalidad en otros puntos de la provincia para acercarse a donar.

¿Quiénes pueden donar?

Todas las personas entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padres/madres/tutor), que tengan buena salud y un peso superior a los 50 kg, que no hayan donado sangre en los últimos dos meses y no tengan tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año. Cabe aclarar que el día de la extracción el donante no debe estar en ayunas (no hay restricciones de alimentos), se aconseja tomar 500 ml de agua 30 minutos antes de donar y presentarse al horario asignado con documento de identidad.

Se recuerda que la sangre es un componente que no se puede fabricar de manera artificial y que una donación puede mejorar el estado de salud de hasta cuatro personas. Por ese motivo, este fin de año “Doná sangre y salvá vidas”.