Garantiza conectividad para que la administración pública pueda funcionar, brinda servicio de teletrabajo, videoconferencias, herramientas educativas desde plataforma digitales, además de señal de Tv y de radio.

En plena cuarentena por el coronavirus (Covid-19), los servicios que presta la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic) se vuelven más esenciales que de costumbre. En un escenario de cuarentena total, la Optic tiene la tarea de garantizar la conectividad en todo el territorio de la provincia, de modo tal que la administración pública pueda seguir funcionando, aún en este contexto.

Según Mariano Paniccia, director de Infraestructura de TICs de la secretaría de Gestión Pública-Optic (dependiente del ministerio de Gobierno y Seguridad), en este escenario “la conectividad pasa a ser una cuestión fundamental, un servicio básico”.

En localidades como Octavio Pico, como así también en otras donde tampoco se puede acceder a la telefonía móvil, la necesidad se incrementa. “De esta manera pueden mantenerse informados, capacitados. De hecho, hay videoconferencias entre los intendentes y el gobernador, cosa que si no tuvieran conectividad no sería posible, y no podrían enterarse de los lineamientos provinciales”, explicó.

Son muchos los servicios que están montados sobre la red del gobierno provincial: Registro Civil, las videoconferencias y las tareas que los maestros envían a sus alumnos a través de Lazos, la plataforma educativas propia.

Sin embargo, la oficia provincial de tecnología no sólo se ocupa de la conectividad, sino que también se encarga de otros aspectos vitales, entre ellos el de las redes de radio, muy utilizadas en estos tiempos por la cantidad de operativos en ruta que los distintos organismos del gobierno provincial llevan adelante. También se encargan para que las señales de TV de RTN y Canal 7, puedan llegar a 41 estaciones repetidoras del interior.

“En esta situación de aislamiento, la televisión es un medio de entretenimiento y de información fundamental para toda la población, y como gobierno tenemos que garantizar que ese servicio se mantenga activo”, dijo Paniccia.

En simultáneo, la Optic se encuentra atendiendo los servicios de conectividad de home office a empleados de la provincia, que a través de una conexión segura con la red de gobierno pueden seguir trabajando desde sus domicilios. “Somos muy cuidadosos, y estamos trabajando mucho sobre la seguridad de la conectividad”, acotó.