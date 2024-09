El Spa de Termas se reubicará en los próximos días

El presidente del ente provincial, Matías Ramos, informó que hay un proyecto ejecutivo en proceso de aprobación para instalar esa área de servicios en un edificio en la calle Planas, donde se podrán ofrecer todas las prestaciones termales e incorporar otras que no se brindaban en la ciudad.

El presidente de Termas, Matías Ramos, anunció que el Spa del Ente Provincial de Termas se reubicará en un nuevo edificio que se alquilará en la calle Planas de la ciudad de Neuquén, y cuyo proyecto ejecutivo –que se encuentra en proceso de aprobación- requiere de la ejecución de modificaciones mínimas.

Estimó que la mudanza de las instalaciones tomará entre 20 y 25 días y destacó la necesidad de garantizar la habilitación del ministerio de Salud en el nuevo espacio, la cual es crucial para poder ofrecer todas las prestaciones y para ampliar los servicios con otras prestaciones que hasta ahora no se daban en la zona, como el servicio de nebulizaciones.

Algunas prestaciones no se están ofreciendo, ya que el espacio donde se encuentra en la Isla 132 no lo permite desde antes de asumir la gestión de Rolando Figueroa. Esto fue debido, entre otros aspectos, a que no se podían gestionar todas las habilitaciones necesarias de parte del ministerio de Salud, y a que existe, por otro lado, un reclamo judicial del propietario por falta de pago que está asumiendo el gobierno actual.

Sin embargo, Ramos llevó tranquilidad a los empleados y aseguró que está garantizada la continuidad laboral y los derechos de los trabajadores del Ente. “Tenemos una buena comunicación con los empleados y gremios, y hay un esfuerzo constante por parte del gobierno para mejorar la situación de las termas”, señaló.

Indicó que se está solicitando financiamiento por 700 millones de pesos al gobierno provincial, para mejorar las instalaciones y los servicios y adquirir equipos y vehículos para todo el Ente Provincial de Termas de Neuquén (Eproten). Entre otros, se gestiona la incorporación de una serpentina por un valor de 120 millones de pesos, que se utiliza para el calentamiento del agua.

También “hemos solicitado dos minibuses para trasladar el personal que están llegando pronto, hemos solicitado dos camionetas Toyota 4×4 para el personal también en Copahue que van a llegar. Vemos que por muchos años Termas necesitaba infraestructura y hoy con este gobierno está llegando y lo celebramos, entonces estas medidas que hoy está tomando el gremio sentimos que no están justificadas, porque hoy estamos teniendo un gran esfuerzo para dar la continuidad a estos empleados y las prestaciones”, expresó Ramos.

“Es una decisión política, incluso estamos pensando en traer más prestaciones de las que se están dando. Fue una mala decisión en su momento de gestiones anteriores la de mudarse a este lugar (la Isla 132), cuando todas las partes estuvieron de acuerdo, tanto los gremios como los trabajadores, pero se trasladaron a un lugar donde nunca se tendrían que haber trasladado y ya se están sufriendo las consecuencias”, aseguró.

Por último, recordó que las Termas de Copahue abrirán en su temporada de verano del 1 de diciembre al 1 de mayo, y que Termas Nieves, que en el mismo lugar ha tenido una temporada muy buena, seguirá en funcionamiento hasta el 30 de septiembre.