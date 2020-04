La dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas informa que, mientras continúe el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo nacional, seguirá trabajando exclusivamente con trámites urgentes, principalmente con aquellos que tengan que ver con cuestiones médicas.

En la inscripción de nacimientos urgentes se priorizan los casos en los que los recién nacidos quedan internados en neonatología, necesiten algún tratamiento médico específico, o la obra social lo requiera por algún motivo particular.

Los que estén en esta situación, deberán escribir un correo electrónico a registrocivilnacimientos@gmail.com , detallando el nombre y apellido del recién nacido, DNI de la progenitora, y lugar y día de nacimiento del menor. Luego se le asignará un turno, al que se recomienda no asistir con el menor.

En el resto de los casos, la ley dispone un plazo de 40 días para inscribir al recién nacido, más otros 20 días que otorga el registro civil, de modo que en total son hasta 60 días después del nacimiento. “Teniendo en cuenta que hay restricciones de movilidad y que los niños no deben salir a la calle, no hay ningún riesgo de no tenerlo inscripto, salvo que surja alguna cuestión de salud puntual”, explicó la directora del organismo, Laura Vargas.

DNI

En otro orden, los mayores de edad que acrediten una situación impostergable, podrán tramitar la credencial virtual del DNI para dispositivos móviles inteligentes, que tendrá una vigencia de hasta 30 días corridos posteriores a la fecha de finalización del período de aislamiento social obligatorio.

Los interesados en tramitarla deberán enviar un correo a consultas@renaper.gob.ar, detallando el motivo que acredite la urgencia, y el nombre y apellido completo. En caso de ser aprobada la solicitud, la persona recibirá un código de activación e instructivo de descarga.

Además, se informó que la fecha de vencimiento de los DNI se prorrogarán hasta 30 días corridos luego de finalizada la cuarentena.

Matrimonios y uniones convivenciales

Como es sabido, momentáneamente se encuentran suspendidas las celebraciones de matrimonios programados en toda la provincia. La reprogramación de los mismos podrá efectuarse escribiendo a registrocivilmatrimonios@gmail.com, una vez normalizado el servicio.

En cuanto a las actas de uniones convivenciales, desde el Registro Civil informaron que se están analizando los casos particulares, principalmente en los que haya que acreditar convivencia por algún tema de salud. “En esos casos de urgencia se están emitiendo”, explicó Laura Vargas.

Las personas que se encuentren en esta situación deberán escribir a registrocivilnqnconsultas@gmail.com, detallando el caso y acreditando esa urgencia.

Defunciones

En el caso de las actas de defunciones, como se realiza habitualmente, el Registro Civil continúa trabajando con las instituciones intervinientes en dicho trámite, se trate de la Policía de Neuquén, casa funeraria, CALF, etc. “Para la tranquilidad de la ciudadanía, las defunciones se trabajan con normalidad. Este es el único trámite que no se frenó nunca”, explicó Laura Vargas.

Los ciudadanos que quieran conocer el estado del trámite, o bien necesiten pedir una copia del mismo, pueden escribir a registrocivildefunciones@gmail.com.