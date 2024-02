El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dio respuesta a los requerimientos de las organizaciones

Con el objetivo de continuar el diálogo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realizó una respuesta formal a cada uno de los ítems presentados por las organizaciones.

Las organizaciones sociales nucleadas en la Cooperativa Viento Sur, realizaron un corte de calle en la dependencia central del Ministerio ubicada en la calle Entre Ríos, y luego de horas de impedir la circulación vehicular, entregaron un petitorio con diversos reclamos. Los mismos fueron evaluados por las autoridades, y luego de otorgarse una respuesta formal las organizaciones desconcentraron a las 13 horas.

En cuanto al reclamo de la falta de pago de programas sociales de algunos integrantes, se solicitó que presentaran un listado detallando los datos personales de cada caso. Se analizaron las casi 400 situaciones requeridas, y se explicó que las personas beneficiarias deben cumplimentar los siguientes requisitos para percibir el incentivo a la empleabilidad: ser mayor de edad; tener DNI con domicilio en la provincia; contar con certificación negativa ANSES; contar con constancia de CUIL y constancia de CBU de cuenta bancaria personal; realizar el registro en el Sistema Público de Empleo Neuquino, y por ende contar disponibilidad y cumplimentar las capacitaciones laborales asignadas, como también acceder a la intermediación laboral estatal para ocupar puestos de trabajo.

Si bien las particularidades de los casos son variables, se informó que 217 personas no cumplen con los requisitos, 82 no se presentaron en los relevamientos establecidos en el mes de enero, mientras que 61 personas no se encuentran en los registros provinciales. En los casos que corresponde el pago, se ordenó el desembolso, y en otros se les estableció la posibilidad de realizar el relevamiento, con entrevistas personales para la inscripción al programa Emplea Neuquén.

En relación al requerimiento de asistencia alimentaria a los comedores dependientes de las organizaciones, se explicó que las entregas realizadas se estructuraron por semana debido a cuestiones administrativas con los proveedores, y se sumó un refuerzo de carne, antes inexistente.

En forma complementaria y entendiendo la situación social actual, se realizará un relevamiento de las personas beneficiarias que acuden a los centros de alimento, para analizar un refuerzo de las raciones en caso de ser necesario.

En cuanto a los 149 currículums vitae de personas que buscan trabajo y están nucleadas en Viento Sur, entregados al Ministerio en semanas anteriores, se detectó que el 40 por ciento participó del relevamiento social y percibe algún tipo de asistencia.

De todas maneras, desde el área se los contactó para completar los datos faltantes en los curriculum vitae y verificar la disponibilidad de participar de un proceso de búsqueda laboral para el rubro de la construcción. En ese sentido, un 42% no pudo ser contactado y un 3% se manifestó negativamente para la búsqueda.

Por otra parte, aquellas personas que cumplen con los perfiles indicados para trabajar en la industria de la construcción, fueron remitidos a la UOCRA y ya se está realizando la vinculación con las empresas.