Se trata de un manual de procedimiento para la implementación de la terapia con cánula nasal de alto flujo en pacientes de 1 a 24 meses con IRAB-SBO y dificultad respiratoria moderada.

Profesionales del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón participaron en la confección de un Manual de procedimiento para la implementación de la terapia con cánula nasal de alto flujo en pacientes de 1 a 24 meses con IRAB-SBO y dificultad respiratoria moderada. El manual fue publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Mariana Casullo, jefa del servicio de Pediatría del HPN, y Diego Ferrety, pediatra y neumonólogo infantil, fueron quienes participaron en el trabajo para desarrollar el manual.

Diego Ferrety comentó que “la idea fue del Ministerio de Salud de la Nación que planteó que se debían unificar los criterios para la utilización de la terapia nasal de alto flujo y hubo participación desde distintos lugares del país” y agregó que “la terapia de flujo se aplicaba en varios países y con buenos resultados y de allí que surgió la iniciativa de contar con un criterio común, trabajamos cerca de dos años para poder confeccionar el manual”.

Por su parte, Mariana Casullo, comentó que “Nación tiene referentes en distintos temas, y la referente en IRAB (infección respiratoria aguda baja) de Neuquén es la doctora Lina Abram de aquí del hospital” y agregó “ella como referente y nosotros desde el servicio de pediatría que queríamos implementar esta herramienta nos eligió a Diego como neuomonólogo y a mí como pediatra de internación para poder participar de estas guías que se hicieron en el ámbito público a través del Ministerio de Salud de Nación”.

La jefa de pediatría manifestó que “los virus respiratorios y las infecciones respiratorias agudas bajas en invierno son algo que preocupa todos los años, la cánula nasal se vio como una nueva expectativa para el tratamiento y Nación juntó todas las provincias y aunó lineamientos para poder aplicar la terapia, para esto trabajaron kinesiólogos, pediatras y neumonólogos aportando sus experiencias”.

“El tratamiento nos permite que algunos pacientes no lleguen a iniciar una terapia intensiva, es como un paso intermedio” dijo Ferrety agregó “lo que sucede casi todos los inviernos es que se llenan las terapias por infecciones respiratorias y la terapia con cánula nasal nos ayuda a que esto no ocurra en varios casos”.

Beneficios de la cánula nasal

“Poner una cánula es ofrecer un flujo constante de oxígeno termo humidificado a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda baja, esto nos permite darle un paso más que a veces evita el ingreso de pacientes a terapia intensiva, favorece el tratamiento de las bronquiolitis y en algunos pacientes colocada la cánula a tiempo, tempranamente, evita que llegue a un respirador”, dijo Casullo y agregó que “la terapia se puede aplicar en muchas edades, de hecho en COVID se aplicó en adultos, nosotros la usamos en pacientes de 1 a 24 meses” .

“Durante la pandemia casi no tuvimos niños y niñas internados por virus respiratorios, pero al abrirse las actividades y la circulación de personas comenzaron a aparecer nuevamente virus como el sincicial respiratorio y ya tuvimos y tenemos pacientes internados con tratamiento de cánula nasal de alto flujo”, dijo Casullo.

Para implementar la cánula nasal se está realizando una capacitación, “hay que aprender a usarla, cuando se publicó el manual nos empezaron a capacitar para que capacitemos al resto del personal”, dijo la jefa de pediatría.

Arman cuna de transporte

Mariana Casullo comentó “poner la cánula nasal de alto flujo significa tener ciertas dificultades que tienen que ver con el transporte del paciente” y agregó “las máquinas no tienen baterías y surgió la generación de una cuna, que el personal de Electromedicina y de Mantenimiento armaron, y así tenemos nuestra propia cuna”, y agregó “es un reconocimiento a ellos que la hicieron, si el paciente no está bien y se debe trasladar a terapia no es bueno sacarle la cánula nasal porque puede empeorar su salud”.

Los servicios de Electromedicina y de Mantenimiento del HPN trabajaron durante cuatro meses para poder armar la cuna.

Desde el Servicio de Mantenimiento se re armó una cuna, se pintó, le cambiaron las ruedas y se colocaron unas más grandes para que sea más fácil el traslado y el movimiento. Mientras que desde el servicio de Electromedicina se colocó una UPS (Unidad de Alimentación Ininterrumpida) que tiene batería y salidas eléctricas para poder conectar la cánula nasal, un monitor multiparamétrico u otro equipo. La cuna está siempre enchufada a 220 voltios para poder mantener la batería cargada y en caso de ser necesario desenchufarla para su traslado.