Durante el acto, las autoridades destacaron el rol de las y los trabajadores de salud del hospital durante la pandemia, la adecuación de la atención y el fortalecimiento de los equipos de trabajo. También recorrieron distintos servicios.

Esta mañana, la ministra de Salud Andrea Peve participó de la celebración del 23° Aniversario del Hospital Horacio Heller que se llevó a cabo en el hall del mismo, y donde anunció la incorporación de equipamiento y el avance de obras para la institución sanitaria.

En el acto estuvieron presentes el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella; el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Miguel Vera; el director del Hospital Provincial Neuquén, Adrián Lammel; el director del hospital, Víctor Noli, trabajadores y trabajadoras del hospital, legisladores y funcionarios provinciales y municipales.

Durante la jornada, la ministra de Salud felicitó a los trabajadores y trabajadoras del hospital en nombre del gobernador Omar Gutiérrez y afirmó: “Estoy feliz de poder estar acá, estoy muy emocionada, para las personas no lo saben me radiqué en Neuquén gracias al Hospital Heller, me vine a vivir acá y acá crecí como pediatra, hice mi carrera de gestión, acá nacieron Malena, que hoy tiene 20 años, Luciana que tiene 19 y Benja que tiene 15. Acá tengo mi corazón, no me olvido de dónde vengo, vengo del Heller y quiero aprovechar este encuentro para agradecer”.

A su vez, Peve detalló que el pasado 15 de marzo se entregó un transductor cardiológico, por un valor de 464.000 pesos con fondos de recupero financiero; dos ecógrafos portátiles que están pre adjudicándose por 9.600.000 pesos; una incubadora de transporte por 1.200.000 pesos; tres sillones odontológicos que ya fueron entregados; y nuevo tomógrafo con el expediente listo para salir.

Además, especificó que se sumará equipamiento de Nación, entre ellos, un mamógrafo digital, un equipo de rayos digital, una digitalizadora e impresora, por un valor total cercano a los 60 millones de pesos.

En cuanto a equipamiento en proceso de compra con partida presupuestaria asignada, la titular de la cartera sanitaria destacó: “Una torre de video laparoscopía; una torre de laparoscopía, con instrumental de urología; instrumental de biopsia para cuello uterino, instrumental para cirugías de miembros superior, e instrumental quirúrgico básico”.

También anunció la reactivación del proyecto de ampliación de 1.200 metros del hospital, destinados a dormitorios de médicos residentes, sanitarios, vestuarios, aulas para las clases, auditorio, y consultorios en general, kinesiología y sala de espera.

Asimismo, Peve contó que se realizará la ampliación edilicia de imágenes de aproximadamente 85 metros cuadrados y por un monto de 7 millones de pesos, que incorporará una sala de rayos, una sala de mamografías y tres consultorios de ecografía. La ministra de Salud indicó que la obra de climatización está en un 95 por ciento de avance, a través de una inversión de 46 millones de pesos.

“Hicimos mucho y queda mucho por hacer, nuestro Plan Provincial de Salud es nuestra guía. Lo más importante somos las personas, tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo más reconfortante es que seguimos creciendo y aprendiendo juntos y juntas, por un ideal que es la salud integral de nuestros neuquinos y neuquinas. Este aniversario nos encuentra más resilientes y trabajando más unidos que nunca, y eso es un motivo de gran alegría. Feliz Cumpleaños querido Hospital Héller”, finalizó.

Noli, por otra parte, señaló: “Hoy podemos volver a celebrar nuevamente todos juntos nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, como hacemos desde el día que inauguramos, así todos juntos y si bien siempre hicimos de este evento un homenaje a nuestros trabajadores y trabajadoras, quiero expresar públicamente mi más sincero y sentido reconocimiento a todas y todos ustedes, trabajadores y trabajadoras por el esfuerzo, el sacrificio y los logros que supimos conseguir entre todos en estos últimos dos años”.

Asimismo, Noli destacó: “Como trabajadores y trabajadoras de la salud fuimos testigos también de la emocionante transformación de roles y de tareas. Un equipo completo que se dedicaba históricamente a llevar el hospital a la comunidad realizando tareas de prevención y promoción de la salud, de pronto estaba en el frente de batalla, en el DetectAR del Ruca Che, entrando en la casa de cada neuquino y neuquina para cuidarlos, protegerlos y acompañarlos en el trayecto hacia la recuperación de la salud”.

A su turno, Gaido afirmó: “Es un orgullo haber venido al Hospital Heller como intendente de la ciudad. En nombre del pueblo de la ciudad de Neuquén, de cada vecino y de cada vecina, vengo a decirles gracias. Gracias a cada esfuerzo, gracias a cada segundo, a cada compromiso. Nos emociona ver que ante una situación difícil que vivió el mundo y que lo está viviendo ya en menor medida, pero que lo seguimos transitando, ustedes al frente de la batalla siempre, siempre acompañándonos. Por eso en este 23 aniversario que es un día de emoción, un día de reconocimiento, un día de festejos para este hermoso hospital de la ciudad de Neuquén, pero para nosotros todos los días, son días de orgullo y lo hemos transitado de esa manera”.

El hospital

El Hospital Horacio Heller está ubicado en calles Lighuen y Godoy, de la ciudad de Neuquén, y desde el 19 de marzo de 1999 resuelve la demanda de mediana y baja

complejidad de su área de influencia, siendo además referencia de los Hospitales Plottier, Senillosa y Villa El Chocón.

Tiene un plantel de 730 agentes de salud, más unos 200 de las empresas tercerizadas (limpieza, seguridad, cocina, mantenimiento, camilleros, lavadero). Desde diferentes lugares de trabajo, cada uno y cada una se ocupa de dar respuesta a las necesidades de la población que atiende.

Vale destacar que el mismo es un hospital escuela, que coopera en la formación de recurso humano especializado y aporta profesionales que luego se desempeñan en todo el Sistema de Salud neuquino. Actualmente cuenta con residencia en Clínica Médica, Pediatría, Medicina General, Psiquiatría, Tocoginecología y RISaM (Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental).

Por otro lado, el establecimiento es un hospital referencia en salud mental y adicciones en la provincia, por la Guardia Interdisciplinaria, que atiende las 24 horas, y los diferentes dispositivos psicosociales y comunitarios disponibles para las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.