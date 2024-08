[►] El gobierno provincial lanzó la formación en Deporte Social

Audio Marcelo Paladino, presidente de la Fundación Cristiana Oeste

Audio María Fernanda Villone, secretaria de Deportes y Juventudes

Audio gobernador Rolando Figueroa

Ya hay más de 800 personas de la provincia que cursan la tecnicatura superior en forma presencia y virtual.

El gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, junto al presidente de la Fundación Cristiana Oeste, Marcelo Paladino, presidieron el lanzamiento oficial del dictado de la Tecnicatura Superior en Deporte Social.

Del acto, que se realizó en la sede de la Fundación, también participó la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone y el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI), de la mencionada fundación, José Luis Lozano, además de reconocidos deportistas neuquinos.

La oferta educativa tiene una duración de 3 años de cursado, con modalidad presencial y virtual, además de la posibilidad de clases asincrónicas, lo que permite a cientos de interesados de toda la provincia poder participar del dictado de la tecnicatura. Actualmente, entre participantes presenciales y virtuales se estima que más de 800 personas de toda la provincia ya cursan la nueva carrera.

“El Estado no puede mirar para otro lado cuando los chicos quieren practicar deportes; a cada chico que nosotros abandonemos, que no lo estimulemos a que haga deporte, se va a entretener de distintas maneras, y a veces, lamentablemente, no son las mejores. Y creo que uno de los eslabones fundamentales para poder trabajar es el deporte, la cultura, y trabajar mucho en lo social”, expresó el gobernador Figueroa.

Destacó la presencia de los deportistas neuquinos, y de la iniciativa que lleva adelante la Fundación Cristiana Oeste, teniendo además como referente a José Luis Lozano.

“Les agradezco que inicien estos pasos en la carrera del deporte social, porque nosotros los necesitamos formados, los necesitamos en el barrio, los necesitamos en los clubes, los necesitamos en distintos lugares, porque estamos convencidos que si reproducimos este tipo de pensamiento, la próxima generación que les toque conducir va a ser mejor que nosotros”, agregó.

Sobre la importancia del deporte como política de Estado, Figueroa citó el caso de países como Brasil en los recientes Juegos Olímpicos, que con “un programa de deportes en las favelas permitieron tener hoy un Oro olímpico en gimnasia, ganándole a los mejores. Entonces creo que falta este trabajo social que ustedes hoy están desarrollando, y nosotros queremos trabajar, queremos detectar, queremos aprender, queremos agregarle el conocimiento a lo que nosotros amamos y así poder desarrollarlo de la mejor forma”.

María Fernanda Villone indicó que este tipo de acciones son parte de las decisiones políticas del gobernador de la provincia y forman parte de la planificación como plan provincial de deporte junto a la ministra (Julieta Corroza), e instituciones.

“Esto es una política de Estado y está pensado para que acciones como estas se pueden llevar adelante en cada uno de los rincones de la provincia, como nos ha encomendado el gobernador Figueroa y es que todos los neuquinos estén integrados en esta política pública de promoción del deporte”, sostuvo Villone.

Marcelo Paladino celebró el acompañamiento del gobierno provincial en este programa de desarrollo para los niños y jóvenes de la zona oeste de la capital neuquina, y del interior de la provincia “porque el impacto de un profesor, deportista, puede generar en un niño puede mejorar la calidad de vida de ese niño y de su familia”.

Para mayor información, Paladino explicó que puede obtener más información en la sede de la fundación, en Antártida Argentina al 3.900, al lado del estadio Ruca Che, los martes y jueves de 8 a 13 y de 18 a 21.

Convenio

El Gobierno de la provincia y la Fundación firmaron un convenio con el objetivo de establecer la implementación y desarrollo de la Tecnicatura Superior en Deporte Social.

Esta propuesta se da en el marco de las políticas públicas delineadas por el Gobierno provincial que promueve el trabajo con entidades sin fines de lucro, que tengan como misión altruista mejorar la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, con actividades que contribuyen a mejorar la salud, la educación, el bienestar general, el medio ambiente y la contención social; entre otros.

La Provincia brindará apoyo y colaboración en la difusión y promoción de la carrera como así también en la facilitación de los recursos necesarios para el desarrollo del programa educativo.