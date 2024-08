[►] El fuego paralímpico y la ilusión de Iñaki Basiloff se encendieron en Neuquén

Audio de la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone

La antorcha de los Juegos Paralímpicos llegó a la provincia, acompañada por reconocidos deportistas locales y regionales.

La antorcha de los Juegos Paralímpicos París 2024 hizo su paso por la provincia, en un evento emotivo y lleno de simbolismo que se realizó esta mañana en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, con la participación de la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone, el subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, el nadador paralímpico local Iñaki Basiloff, atletas rionegrinos y ex deportistas olímpicos de la provincia.

El secretario del Comité Paralímpico argentino, Gustavo Borro y destacados y recordados deportistas olímpicos de Neuquén como Lorena Briceño (Beijing 2008), Javier Carriqueo (Beijing 2008 y Londres 2012), Sergio Mangín (Atlanta 1996) y Juan de la Cruz Labrín (Barcelona 1992) encendieron y trasladaron la llama.

Posteriormente Milagros González, una joven promesa del deporte paralímpico rionegrino, tomó la antorcha y la trasladó unos metros, pasándosela luego a Hernán Urra, abanderado de la Selección Argentina en París 2024. Urra, a su vez, hizo entrega de la antorcha a Iñaki Basiloff, quien finalmente encendió el pebetero olímpico.

Tras el acto en el Espacio Duam, la antorcha continuará su recorrido por diversos establecimientos educativos de Neuquén, entre ellos las escuelas especiales 4 y 15 y el jardín 10 de Alta Barda, donde Iñaki Basiloff cursó sus estudios preescolares.

Este momento histórico reviste una gran importancia para la provincia del Neuquén, que tiene el privilegio de ser una de las anfitrionas de este recorrido de la antorcha paralímpica a nivel nacional, el cual se inició en la provincia de Buenos Aires y continuará su paso por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Río Negro, previo a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Estoy muy contento de ser parte de la presencia de la llama olímpica, de compartirlo con ustedes y con los chicos que vamos a ir a los Juegos. Espero que sean unos buenos Juegos, que podamos disfrutarlos y que nos puedan acompañar desde lejos. Nosotros vamos a hacer lo mejor posible”, dijo Iñaki Basiloff.

“Es un honor que podamos contar primero con Iñaki y con los deportistas de Río Negro. De esto se trata, de acompañarnos, estar en contacto y atentos. También es un orgullo que podamos estar acá con nuestros deportistas olímpicos históricos y que realmente nos han honrado durante muchos años”, valoró Villone.

También valoró “el gran sacrificio que es para los deportistas los entrenamientos y el día a día, la alimentación y las horas que le ponen de entrenamiento, por eso para nosotros realmente es un día muy emocionante. Que la antorcha haya estado acá en Neuquén y que seas vos Iñaki quien nos va a representar, es un orgullo”.

“Como neuquinos y argentinos estamos orgullosos de cada uno de ustedes, del esfuerzo y del compromiso que ponen cada uno de los días para entrenar y para representar los valores del olimpismo. Eso inspira sobre todo a los más jóvenes a hacer lo que les gusta”, señaló Iril.

“El comité paralímpico no podía no pasar por acá antes de ir a París, por cómo nos tratan, porque es una provincia inclusiva, que entiende la diversidad y eso a nosotros nos llena de orgullo. Estamos muy contentos. La llama comenzó a dar vuelta por puntos gráficos de nuestro país, pero entendíamos que no podía dejar de pasar por acá, por esta provincia tan linda, pujante y que de verdad tiene una estructura que apoya fuerte al deporte y al deporte paraolímpico”, dijo por su parte Borro.

Los atletas

El nadador neuquino Iñaki Basiloff tiene 24 años, comenzó a nadar a los dos años como parte de la terapia de readaptación funcional a la mielitis transversa, una enfermedad causada por la inflamación de la médula espinal que sufrió por una reacción adversa a una medicación. En el agua fue encontrando con los años un espacio de superación que lo llevó a competir en la élite internacional.

El atleta rionegrino Hernán Urra es de Cinco Saltos, tiene 27 años y es ganador de la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, en lanzamiento de bala, con una marca de 14,91 metros.

La atleta Milagros González también es oriunda de Cinco Saltos y debutará en los Juegos Paralímpicos compitiendo en la prueba de 400 metros. Ya tiene experiencia en podios internacionales, como el bronce en 400 metros de los Parapanamericanos de Santiago 2023.

La llama olímpica, que representa la tenacidad y el coraje de los atletas paralímpicos, es un faro de inspiración para toda la sociedad, destacando la importancia de la inclusión y la capacidad de superación personal.