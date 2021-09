La disciplina ha aportado varios deportistas a los seleccionados nacionales.

El ministerio de Deportes le cedió a la Federación Neuquina de Balonmano una fracción de terreno de la Ciudad Deportiva para la construcción en dicho espacio de canchas de beach handball, una disciplina que tuvo un rápido desarrollo en los últimos años en la provincia aportando varios deportistas a los seleccionados nacionales.

El ministro de Deportes, Luis Sánchez, firmó el miércoles el convenio de la cesión de tierras con el titular de la federación neuquina, Gustavo Millet.

A través de este convenio la cartera provincial se comprometió a ceder el espacio y desarrollar actividades deportivas en tanto la federación se abocará al mantenimiento y conservación del estadio del predio como así también asumirá la responsabilidad de la organización y logística de los eventos que allí se programen.

Gustavo Millet, el presidente de la Federación Neuquina de Balonmano, agradeció al ministerio la decisión de brindar un espacio a una disciplina que tuvo un vertiginoso crecimiento en los últimos años.

“Hace tiempo que venimos buscando un lugar para armar canchas de beach teniendo en cuenta el desarrollo que está teniendo este deporte no solo en nuestra provincia sino en todo el país, pero sobre todo aquí en Neuquén que es una referencia nacional con equipos que han salido campeones argentinos”, destacó el dirigente.

“A partir de eso –agregó- empezamos a soñar que podemos organizar torneos nacionales y por qué no, también un campeonato sudamericano que hoy no podemos realizar porque no contamos con la infraestructura adecuada. Si bien nosotros no tenemos la playa creo que trabajando para contar con buenas instalaciones como imaginamos tener aquí en Ciudad Deportiva donde queremos armar un micro estadio con dos o tres canchitas adentro, vamos a poder organizar un torneo de envergadura en Neuquén”, se ilusionó.

También Julián Huaiquilaf, entrenador y uno de los impulsores de la disciplina en la provincia, destacó esta iniciativa. “Hoy estamos entrenando en el predio de IFES y poder contar con nuestro propio espacio, para que los jugadores neuquinos que están en la Selección Argentina, puedan entrenar es algo muy positivo, sobre todo porque se vienen importantes torneos que son clasificatorios para competencias internacionales y además, para desarrollar proyectos propios”, afirmó.