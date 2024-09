Edifica Neuquén: presentaron avances en la construcción ignífuga

Hubo disertaciones sobre nuevas tecnologías en el tratamiento del fuego que despertaron gran interés del público.

La expo Edifica Neuquén fue el escenario ideal para la presentación de nuevas tecnologías en el rubro de la construcción y la disertación sobre el tratamiento del fuego logró captar la atención del público.

Desde el ministerio de Infraestructura destacaron que hubo notables avances en esta materia y ratificaron el interés de la Provincia en su implementación, para garantizar construcciones más seguras.

Durante el evento que se desarrolló el viernes, sábado y domingo último, en el centro de convenciones Domuyo de Neuquén capital, las empresas que participaron tuvieron la posibilidad para dar a conocer sus propuestas y explicar cuáles son las alternativas más eficaces.

En las disertaciones se conversó sobre la idea de minimizar los daños en una edificación y lograr una mayor posibilidad de escape ante un siniestro.

Se realizaron dos presentaciones de interés, una encabezada por la empresa Hierromas-Dorwin Hnos, dedicada a la fabricación de puertas, y otra por la firma Sinteplast, del rubro pinturas.

David Godoy, de Hierromas-Dorwin Hnos, brindó una charla sobre: La importancia de la colocación de puertas cortafuego con certificación INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

“Creemos que nuestra presentación fue productiva por lo que aportamos de información e innovación, sobre lo que son la fabricación de puertas de seguridad para edificios, edificios públicos, y de todo lo que se viene en la implementación de este tipo de puertas”, señaló.

“El hecho de haber podido informar a la gente y a los que estuvieron participando de la importancia de esto fue muy importante, creo que para la gente que se acercó a la charla les pareció interesante, sobre todo porque la exposición Edifica Neuquén en general fue muy rica”, completó.

En cuanto a las puertas cortafuego, se detalló que pueden ser de madera, metal o vidrio y se instalan para evitar la propagación de un incendio con un sistema denominado de compartimentación, esto permite mayor rapidez en una evacuación.

Por su parte, Alejandro Riglos de Sinteplast, abordó la temática Protección pasiva contra incendios en metales y maderas, recordó la importancia “de usar las pinturas ignífugas y las intumescentes, que son consideradas de protección pasiva contra incendios. Hubo mucha gente joven escuchándola y eso me pareció interesante, inclusive recibimos varias preguntas”, precisó.

Aclaró que “cuando hablamos sobre protección pasiva contra incendios es la que no ataca el fuego, es decir que la pintura no va a extinguir el fuego, sino que va a hacer que el calor no llegue tanto a la superficie o a la estructura y a hacer que no colapse”.

En cuanto al uso de las pinturas ignifugas favorece la disminución de la cantidad de gases inflamables liberados por la madera al calentarse, lo que reduce el riesgo de que se inicie o se propague un incendio; y al retrasar la propagación del fuego, proporciona un tiempo adicional para la evacuación y la intervención de los bomberos; y logra una protección estructural al reducir la velocidad de combustión.

En cuanto a las pinturas intumescentes, se aplican sobre el acero para lograr una mayor protección, ya que este empieza a perder su capacidad estructural en un incendio cuando alcanza una temperatura de aproximadamente 500-600 °C (932-1112 °F). Su resistencia y rigidez disminuyen significativamente, lo que puede comprometer la integridad de las estructuras.