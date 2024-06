Durante los próximos fines de semana largos también se podrá donar sangre

El sábado 15 y el jueves 20 de junio, de 8,30 a 13, estará habilitado el Centro Regional de Hemoterapia. Además, la semana próxima, las postas fijas para donar sangre atenderán bajo distintas modalidades.

El ministerio de Salud invita a todos los neuquinos y neuquinas a acercarse al Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y a las distintas postas fijas que se encuentran distribuidas en el territorio para donar sangre en los días previos, durante y posteriores al fin de semana largo. Esto permite disponer de un stock de unidades de sangre segura y confiable para los procedimientos sanitarios que lo requieran.

Ser donante de sangre voluntario, habitual y altruista significa donar sangre por voluntad propia, por lo menos dos veces al año, sin recibir ningún tipo de compensación por ello. Se estima que una persona que dona voluntariamente puede salvar hasta cuatro vidas, ya que la sangre no se puede fabricar.

Es importante recordar que solo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, solicitar un turno y presentarse con DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas. Además, es fundamental una correcta hidratación el día previo a la donación.

Asimismo, desde la Red Provincial de Hemoterapia recordaron que la donación de sangre es un proceso que se realiza con todas las normas de bioseguridad necesarias para brindar una atención de calidad.

Puntos de donación

El Centro Regional de Hemoterapia ubicado en calle Teodoro Luis Planas 1.915 de la Ciudad de Neuquén, atenderá mañana sábado 15, de 8,30 a 13 (a demanda); el martes 18 y miércoles 19 de junio, de 8,30 a 14; y el jueves 20 de junio, de 8,30 a 13. En tanto, el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio no habrá atención.

La posta de extracción del Hospital Castro Rendón, ubicada en Buenos Aires 450, atenderá a demanda el miércoles 19 de junio, de 9 a 12.

Al Hospital Heller se podrá concurrir el martes 18 de junio, de 9 a 12, con turno previo solicitado al WhatsApp +54 9 2994628946. Del jueves 20 al domingo 23 de junio, no habrá atención ni se darán turnos.

En el Hospital Centenario, el martes 18 y miércoles 19 de junio, se podrá concurrir solicitando turno previamente al 299-5344402.

En el Hospital Chos Malal, el martes 18 y miércoles 19 de junio se atenderá a demanda, de 7 a 12.

En el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul, el martes 18 y miércoles 19 de junio, se podrá concurrir de 9 a 11, con turno previo por Facebook.

En el Hospital Zapala, el martes 18 de junio, de 8.30 a 12.30, a demanda o con turno solicitado al 02942-431555 interno 130.

En el Hospital Junín de los Andes, el martes 18 de junio, de 9 a 11.30, con turno solicitado al 2972-491559 interno 160.

En el Hospital San Martín de los Andes, el martes 18 de junio con turno previo solicitado al 2972-543841.

Para conocer las direcciones, teléfono y redes sociales de las postas hacer clic aquí.