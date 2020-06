El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra anualmente el 14 de junio. Es una jornada para agradecer a quienes donan sangre y sensibilizar a toda la comunidad sobre la necesidad mundial de disponer de sangre segura.

En el contexto de pandemia por Covid-19, la donación de sangre sigue siendo necesaria en todo el mundo para que las personas y las comunidades puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia. Este año, el lema de la campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “La sangre segura salva vidas”, bajo el lema “Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable”. El objetivo es homenajear y agradecer a los y las donantes de sangre como así también alentar a quienes todavía no lo han hecho.

En el caso de la provincia del Neuquén, todas aquellas personas que quieran donar sangre deben contactarse con el establecimiento de salud de su localidad para consultar por los días y horarios de los servicios de Hemoterapia. En la ciudad de Neuquén, por otra parte, quienes quieran donar pueden solicitar un turno en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de manera telefónica al 299-4481213 o al 299-4482595.

Cabe aclarar que el CRH está ubicado en calle Planas 1915, con una entrada independiente entre el hospital Bouquet Roldán y el edificio de Desarrollo Social, al que solo concurren donantes sanos, donde se toman las medidas necesarias de bioseguridad y distanciamiento.

Para consultar sobre la modalidad de atención, días y horarios de los servicios de Hemoterapia de los establecimientos de salud ingresar al siguiente link: https://www.saludneuquen.gob.ar/modalidad-de-atencion/

Es importante resaltar que la donación de sangre es un proceso seguro. Los requisitos generales para hacerlo son: tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; no haber donado sangre en los últimos tres meses; no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año; presentar documento de identidad; y no estar en ayunas, es decir, podés desayunar como lo haces normalmente y se recomienda ingerir 1/2 litro de agua antes de ir a donar.

Además, frente a la actual pandemia por Covid-19, también son requisitos: no haber regresado de un viaje al exterior en los últimos 30 días, como así tampoco de CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y las ciudades de Trelew y Córdoba; no haber estado en contacto con personas que hayan sido casos probables o confirmados de Covid-19 en los últimos 30 días; y si fuiste diagnosticado como un caso confirmado de Covid-19, no podrás ser donante hasta que se haya cumplido un plazo mínimo de 90 días.