Buenos días a todas las autoridades presentes, cámara de diputados de nuestra provincia del Neuquén. Vengo, en el marco de lo establecido por la Constitución Provincial, a rendir cuentas de la gestión.

Es un momento difícil, complejo, triste, en el cual está inmersa toda la humanidad. Hay cuestiones que se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina, ni cuándo, ni cómo.

Mi rechazo categórico a la decisión de Rusia de invadir territorio de Ucrania. mi exhortación, mi pedido, mi reclamo, en nombre del pueblo neuquino, de que cese el fuego. Paz.

Mucho se dijo de que esta otra guerra -que aún no ha finalizado- contra este enemigo invisible y silencioso del COVID y la pandemia, nos había educado y reeducado, vuelto a poner en el lugar y demostrado cuál era la importancia verdadera de las cuestiones. en la primera curva, parece que estamos demostrando que no es así, que hay un alto grado de incoherencia.

La violencia física y verbal y, en su máxima ponencia, el uso de la fuerza militar, las guerras, no construyen porvenir y futuro. Generan tan sólo retrocesos y pérdidas: humanas, económicas, sociales.

Por favor, pongan fin al bombardeo a los derechos. El pleno ejercicio de libertad plena y absoluta, la defensa de los derechos, el diálogo sincero y coherente, porque hay un diálogo con una mano y con la otra te estoy pegando, y no hay posibilidad de construir en ese diálogo una salida. Es respetando los derechos, es en el marco de las tratativas internacionales y las gestiones diplomáticas.

Nosotros llevamos y este año cumplimos 40 años y no vamos a claudicar en reclamar en cada instante y en cada minuto de nuestra vida lo que es nuestro, nuestras queridas Malvinas. Vamos a rendir honores a esos hombres y mujeres que sin lugar a dudas en muchos casos sin compartir la decisión se pusieron la celeste y blanca, fueron al frente y entregaron hasta la vida misma.

Un año en el cual también rendimos honor a la visión y a la luz estratégica y estructural que tuvo don Felipe Sapag al crear nuestra querida, la nuestra, nuestra Universidad Nacional del Comahue. Son 50 jóvenes años de nuestra casa de altos estudios. Imaginar y pensar Neuquén sin la Universidad Nacional del Comahue es imposible; están conectadas, es imposible disociarlas. Forma parte de nuestro patrimonio, de nuestros tránsitos.

Y cuando digo «la nuestra», lo digo con mucho respeto hacia las otras, que han venido, que han desembarcado, que construyen procesos de desarrollo desde el conocimiento y que abren la puerta con realidad presencial y ahora virtual y digital al tránsito educativo superior y universitario.

Vamos a estar acompañando a Gustavo (Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue) en los festejos de estos 50 años, para plantar el objetivo de ir por los próximos 50 años.

Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido en estos años para afianzar y desarrollar tecnicaturas, posgrados, especializaciones, formaciones, capacitaciones. La universidad es a la provincia lo que la provincia es a nuestra querida Universidad Nacional del Comahue.

Cuando se vio afectado nuestro desenvolvimiento por la pandemia y las medidas, Neuquén tiene un fuerte impulso en su actividad económica de la mano del sector público y el privado. Nunca privatizamos una empresa pública y buscamos siempre la articulación de lo público y lo privado.

Así como Neuquén fue una de las provincias que más rápidamente acusó el impacto de las consecuencias de esa otra guerra en la pandemia del COVID, es ahora también una de las provincias que más rápidamente se va a recuperar y se está recuperando.

Ha recuperado 7 mil puestos de trabajo de los 12 mil que perdió de la actividad privada. La actividad productiva, la actividad hidrocarburífera, la actividad turística, la actividad de la construcción, son pilares fundamentales que han ganado sustentabilidad y sostenibilidad, que se adaptan a los distintos cambios.

Quiero decirles también que esto ha sido posible gracias a un equipo y a la visión pionera de don Felipe, de Elías, de Del Vas, de Lores. En fin, no quiero nombrar a alguien en particular porque sería injusto con quienes no nombre. Pero en cada una de nuestras decisiones y acciones siempre estuvo la espalda ancha en esto que vengo a rendir honores. Nosotros no podríamos haber hecho lo que hicimos y muchas personas no estarían aquí si no hubiese sido por la entrega invalorable de cada trabajador y cada trabajadora del sistema de salud público y privado de la provincia del Neuquén.

Decía Carlos (Corazini), nuestro intendente de Junín de los Andes en el aniversario, que teníamos una sola certeza: la incertidumbre. Tomamos medidas, medidas que ahora evaluarlas retrospectivamente, retroactivamente, y sí, son altamente cuestionables. Yo desde mi intimidad quiero decir qué fue lo que me motivó a acompañar y decidir lo que hicimos: ganarle tiempo al tiempo, poder construir curva de aprendizaje, poder saber cómo enfrentar algo que desconocíamos, que no se veía, que no se tocaba, hasta que lo tenías.

Para eso era necesario tiempo. Y entonces, tomamos ciertas medidas que lo único que buscaron y priorizaron fue el cuidado de la salud, salvar tu vida. Y eso trajo como consecuencia: pérdida de actividad económica, pérdidas de puestos de trabajo. Pero fuimos construyendo la curva de aprendizaje y cada uno de los cientos de miles de neuquinos y neuquinas que partieron por el COVID y de millones en el mundo entero, yo quiero venir a rendirles homenaje porque gracias a ellos y a ellas, que batallaron y entregaron su vida hasta el último segundo, permitieron construir -con su coraje- curva de aprendizaje para salvar a cientos, miles y millones de personas en el mundo que el sistema de salud y su actitud le salvaron la vida. No cayeron en vano en esta batalla. Dieron la vida hasta el último segundo y nosotros tenemos la responsabilidad de honrarlos en vida. Dicen que el afecto, el amor y el cariño es la memoria del corazón. No nos olvidemos. Dieron su vida también ellos, como quienes fueron a Malvinas, por nosotros.

Tienen afectos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, vecinas, tenemos la responsabilidad de construir porvenir y futuro también por ellos que iluminan y sostienen desde arriba.

La provincia del Neuquén ha llevado adelante un proceso de vacunación ejemplar. Yo fui uno de los que se opuso a que el proceso de vacunación fuera obligatorio. Manifesté claramente que el proceso debía ser voluntario, libre y gratuito. Y habría de construir, a partir de un proceso de adhesión, estándares de vacunación superiores o iguales a cualquiera de las 29 vacunas del calendario de vacunación anual que tenemos en el país.

Hoy puedo decir, con alegría, podemos decir y felicitar a cada uno de los vacunadores, a cada uno de los trabajadores del sistema de salud público y privado, y principalmente a cada ciudadano que tomó esta decisión de poner el brazo para construir esperanza. Siempre que hay vida, que haya esperanza; que haya esperanza y habrá vida. El proceso de vacunación ha sido un puente que ha construido, en la esperanza, vida.

1.500.000 vacunas hemos aplicado en tiempo récord en toda la provincia. Han sido también en ese dispositivo de vacunación las bases sobre las cuales decidimos enfrentar esta lucha y esta guerra contra la pandemia del COVID. La articulación, la coordinación, la responsabilidad y la solidaridad.

Pagué todos los costos que tuve que pagar y fui al frente en todas las decisiones que hubo que tomar porque consideré que los más importante era salvar la vida. Era el temor, no permitirte salir a correr. Saben que tengo una vida deportista. No salir a correr era el temor. El temor de lo desconocido, la certeza de la incertidumbre.

Libero a cada intendente de las coincidencias o no que tuvimos, porque comprendí y entendí que Neuquén «ni isla ni colonia» para enfrentar una batalla. Neuquén debía integrarse y así lo asumí -cuando estamos a punto de cumplir dos años de la pandemia- aquel 17 de marzo en Olivos, que íbamos a trabajar en equipo y que no podía haber desalineamientos.

Hoy en la provincia del Neuquén el 87 por ciento del pueblo tiene esquema completo, el 94 por ciento primera vacuna y el 58 por ciento tiene el refuerzo. O sea que, de cada diez personas que están en condiciones de recibir el refuerzo, seis se la aplicaron y hay cuatro que no. Yo quiero decirles que si computamos diciembre, enero y febrero, principalmente esa nueva variante, el 86 por ciento de las personas que lamentablemente han fallecido por COVID tienen de 60 años de edad para arriba. Volvamos a focalizar en el proceso de vacunación y priorizar -no ahora porque no tengamos vacunas, porque las tenemos en exceso- a las personas en riesgo, a las personas que tienen factores de riesgo y que tienen de 60 años de edad para adelante. En los últimos dos días fallecieron personas de 60 años de edad para arriba, que no tenían ni una sola vacuna.

Salvando las prescripciones médicas o los pensamientos y las decisiones ideológicas y personales, el proceso de vacunación no es indiferente, el proceso de vacunación salva la vida y requiere de la constancia y la perseverancia.

Hasta aquí es ejemplar. Vamos a seguir redoblando y vamos a llevar adelante procesos específicos para facilitar, promover y llevar a las personas mayores de edad. Si no se pueden movilizar para llegar hasta tu casa con la vacuna. Para acercarnos a los espacios donde se encuentran los jóvenes-adultos y poder llegar ahí también con mayor rapidez y eficiencia.

Hemos creado cinco Escuelas Infantiles, que son las que comprenden de 45 días a dos años. Arranca mañana el ciclo educativo. Yo quiero agradecer y felicitar la actitud que tuvieron no una, sino las cuatro representaciones sindicales de cada uno de los sectores del empleo público de la provincia del Neuquén, por la actitud madura y por la actitud en priorizar a los chicos y las chicas en las escuelas a partir de mañana.

Quiero felicitar el trabajo que llevó adelante en la mesa la representación ministerial del gobierno de la provincia. Quiero también, por algún comentario pícaro que surge por ahí, decirlo claramente: nosotros hemos pautado de aquí para adelante un aumento trimestral del salario por el índice de inflación promedio de tres cálculos. Y en lo retroactivo, hemos hecho un reconocimiento del 20 por ciento a pagar en estos tres meses. Es la respuesta a que cuando no pudimos, lo entendieron y lo comprendieron. No podíamos.

Pero también quiero contarles que cuando el barril de petróleo bajaba a menos un dólar y que cuando teníamos que salir a negociar y restructurar la deuda, el pago a proveedores, y nos pusimos colorados de vergüenza por no poder pagarles los salarios a los empleados públicos en los primeros días, como actualmente lo hacemos, y les pagamos en la segunda quincena del mes, y pagamos aguinaldos y sueldos anuales complementarios hasta en tres meses.

Pero también quiero contar lo que no pasó. Y eso es fruto de haber aprendido de la historia. Hubo sectores que se acercaron y plantearon que era necesario hacer un ajuste en los derechos salariales de los trabajadores. Y yo me opuse terminantemente. Les dije: «No sé cómo vamos a pagar, pero no le vamos a sacar un peso del bolsillo a cada trabajador y cada trabajadora del sector público de la provincia». Y así fue.

No teníamos para pagar. Hoy tenemos los salarios al día. Y si ustedes computan una inflación estimada del 50 por ciento para este año, supongamos, y 20 por ciento que forma parte del acta complementaria adicional, da 70 por ciento. No es que uno esté dando ese 70… Es lo que corresponde. Yo quiero agradecer y quiero decirles que esto tiene una incidencia tremenda y directa en la actividad privada en la provincia del Neuquén. El empleo público, con el consumo público, es polea de desarrollo, es actor del desarrollo económico y social, genera puestos de trabajo en la actividad privada.

Este acuerdo, que viene a reconocer esa diferencia que teníamos, también es extensiva y la vamos a abonar en cada municipio y en cada comisión de fomento.

También hemos firmado algo que, para mí, de aquellas épocas en que compartíamos distintas áreas ministeriales con Mariano Gaido, él me hablaba y me explicaba. En el primer semestre de este año habremos de darle final tratamiento al convenio colectivo de trabajo de los empleados públicos de la provincia del Neuquén. Nuestros empleados públicos tendrán, todos y todas, el convenio colectivo y estarán conveniados; marcando tendencia, es la primera provincia en el país que en este semestre habrá de lograr certeza y seguridades en los derechos laborales de cada trabajador público.

En este marco, he llevado adelante gestiones y he apoyado la conducción nueva de Marcelo Rucci al frente del Sindicato de Petróleo y Gas, e indirectamente cada una de las conducciones, en vinculación directa con las operadoras y las cámaras. Es necesario el reconocimiento también en la misma línea a lo pasado, a lo que expliqué anteriormente con el sector público. Estoy confiado, Marcelo, que este acuerdo habrá de celebrarse mañana o en los próximos días y será también el puntapié inicial para que haya un reconocimiento a los derechos laborales de una actividad, que haciendo una comparación con lo que es el estado de origen y aplicación de fondo de los contadores, es el origen primario junto al turismo, la construcción, la industria y la producción, que permite el desarrollo de nuestra economía y de nuestros derechos sociales.

También estoy convencido que hemos trabajado y avanzado muchísimo para apropiarnos en el buen sentido de la palabra y para que impacte cada día más en el desarrollo económico y social la actividad extractiva hidrocarburífera convencional y no convencional a partir del consenso de una nueva ley de Compre neuquino. En el marco de esa ley estamos trabajando junto al ministerio de Producción nacional e YPF y en los próximos días habrá de lanzarse un programa de dos mil millones de pesos a tasa subsidiada para apuntalar la actividad hidrocarburífera y principalmente a las pymes locales en cada una de las cuencas a lo largo y a lo ancho del país.

Comienza nuestra nueva escuela secundaria mañana. Unifica áreas comunes y garantiza la continuidad escolar, enseña nuevas herramientas iguales para todas las escuelas y hay una fuerte apuesta y contenido en el fortalecimiento del ciclo básico: primero, segundo y tercer año. En los últimos diez años había un crecimiento sostenido en la matrícula del 16, 7 por ciento, 1,6 por ciento anual y en los últimos dos años 5,5 por ciento. Nuestra educación estatal está entre las siete provincias con mayor cantidad de estudiantes en la educación obligatoria. Ya se entregaron 11.586 notebooks y vamos a seguir entregando hasta que cada alumno tenga su computadora y nos sea más un privilegio sino un derecho asistido por un Estado presente. Vamos a seguir afianzando y fortaleciendo la ciudadanía digital. Estamos llegando con conectividad digital principalmente a lugares que no lo tenían como la zona norte, el Departamento Minas y el centro de la provincia del Neuquén. A no más de 100 kilómetros de distancia cada neuquina y cada neuquino tiene el acceso a una formación superior gratuita en la provincia del Neuquén.

Entre las obras en ejecución y finalizadas, tenemos 52, esto es 25 edificios nuevos y 27 ampliaciones y refacciones. Hemos construido y estamos construyendo casi 21 mil metros cuadrados, hemos ampliado y refaccionado 5500 metros fortaleciendo el tránsito educativo de 10714 estudiantes con una inversión de 1500 millones de pesos.

Hemos rectificado 67 partidas de nacimiento conforme a la Ley de Identidad de Género. Este es el informe de gestión que vengo a dejar por escrito también, ustedes comprenderán que es imposible abordar todos los temas pero hay que hacer un resumen.

Hemos entregado 459 botones antipánico, 88 dispositivos electrónicos duales, 15 dispositivos de monitoreo electrónico para atención domiciliaria y elevamos un total de 3319 informes a la oficina de Violencia del Poder Judicial.

Incorporamos 498 nuevos efectivos policiales, el 30 por ciento de los efectivos de la provincia, son mujeres. Felicitaciones a la conducción de la Policía y a nuestras mujeres. Realizamos 3507 registros y colocamos 1672 obleas en el Registro Único de Bicicletas. Tenemos vigentes tres dispositivos de prevención vial y alcanzamos el 80 por ciento de cobertura en la provincia en el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, hemos realizado casi 11 mil gestiones para cumplir los derechos de las y los consumidores. Ya se monitorea online los volcanes Copahue, Lanín y Laguna del Maule y próximamente incorporaremos el Tromen y Domuyo. Muchísimas gracias al Gobierno Nacional por habernos apoyado en esta iniciativa que es pionera y fundadora en el país, hay un solo volcán que está siendo monitoreado en Mendoza.

Creamos los destacamentos en Loncomula y Cochico, la dirección de Seguridad Interior en Añelo, la dirección de Brigada Rural y Abigeato en Aluminé, la División de Delitos Ambientales y otros especiales, la División de Antinarcomenudeo, la División de Narcocriminalidad y se crearon las comisarías 50 de Taquimilán, 51 de Traful. Inauguramos el destacamento policial Los Guañacos, la sede de Brigada Rural de Rahue y la posta policial del barrio Terrazas del Neuquén capital. Inauguramos en los próximos días, ya está terminada la comisaría de Ruca Choroy y fue inaugurado el centro de monitoreo de Zapala.

Atendimos telefónicamente 94700 consultas por Covid-19 y dimos respuesta a 78900 prestaciones. Quiero felicitar a los 23 dispositivos del Plan Detectar que trabajan y trabajaron en toda la provincia. Quiero destacar el trabajo del laboratorio central con más de 200 mil muestras procesadas. Se implementó en todo el territorio, en el servicio de Salud, el sistema digital de inscripción de nacimientos y defunciones. En todos los centros de salud y en los nosocomios se registra de forma digital, los nacidos. Descentralizamos el SIEN, ya está funcionando en Zapala, va a comenzar a funcionar en San Martín de los Andes y así lo vamos a ir descentralizando en las distintas microrregiones consensuando las ciudades.

También quiero destacar la creación del Laboratorio de Metrología y Ensayo de Equipamiento Biomédico, va a funcionar camino a ruta 7 camino a Centenario, ha sido aprobado en el marco de los proyectos federales de innovación por el Gobierno Nacional junto al desarrollo de la cadena de producción agrícola y hongos.

Conformamos un equipo itinerante de contención en Salud pública con el fin de brindar apoyo a los grupos locales que se encuentran en la primera línea asistencial de la emergencia. Distribuimos 2165 implantes subdérmicos en la disminución del embarazo no intencional de la adolescencia. Realizamos 4 tratamientos de fertilidad de alta complejidad y habilitamos el primer registro de consentimiento de tratamiento informado de fertilidad a nivel provincial.

Un hito importante del trabajo de salud sexual y reproductiva corresponde al abordaje de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Se hicieron 1332 tratamientos, se adhirió al protocolo y se creó un equipo de especialidad médica para el abordaje de las solicitudes. Se formó un equipo de cirugía para el acceso a las modificaciones corporales contempladas en la Ley N° 26743, de Identidad de Género.

Realizamos la primera cirugía de modificación genital (vaginoplastia), práctica quirúrgica contemplada para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autopercibida.

Tenemos en total 10.230 agentes en el sistema de Salud. Cada 10.000 habitantes tenemos 43 enfermeros y casi 23 médicos. Por la pandemia dimos estabilidad de planta permanente a 1773 nuevos trabajadores distribuidos en todas las zonas sanitarias.

Las residencias médicas, de seis residencias médicas que teníamos en el año 2019 pasamos a 14, las especialidades de 22 a 29 y los cupos para nuevos ingresantes de 75 hasta 194. Quiero felicitar a los 58 egresados y egresadas que han decidido continuar su desarrollo profesional en nuestro sistema de salud.

Estamos ampliando la sala de elaboración y almacenamiento de preparados magistrales del Laboratorio de Junín de los Andes con el objetivo de incrementar en un 400% la producción actual de preparados genéricos. Un ejemplo que nos enorgullece desde Junín que construye nuestra identidad sanitaria.

Pusimos en marcha del Centro Intercultural Ruca Choroi, el primer Centro de Salud Intercultural del país. Mari mari compu che mari mari lonko, es un ejemplo más de la integración territorial, sanitaria, educativa, cultural, deportiva, económica y social.

Es mi deseo que por primera vez en la historia reconformar el directorio de Pulmarí, un miembro de las comunidades presida por primera vez en su historia la Corporación Pulmarí. Es mi deseo que podamos cumplir con el relevamiento territorial, les pido por favor a cada uno de los actores en los cuales hay consensos y disidencias que dirimamos esto sin afectar derechos de terceros en el marco de un diálogo sincero y productivo, no quiero dejar esto para próximas gestiones, considero que el relevamiento territorial es muy importante y es verdaderamente basamento de la construcción de paz social.

Son varios años, décadas de una ley que se ha prorrogado y que no la hemos instrumentado. Voy a apoyar todo el trabajo y dialogar todo lo que sea necesario para poder saldar esta deuda que hará de construir y garantizar la paz social, el desarrollo y la integración cultural que es un ejemplo en la provincia del Neuquén. Les pido a cada uno que dirimamos esas diferencias en el marco de la mesa del diálogo. No tomando posesión de lo que se reclama sino dialogándolo y construyendo consensos y acuerdos. Estoy haciendo gestiones con el Gobierno Nacional, con las comunidades, con la Confederación (Mapuche), con los representantes de nuestras Cámaras de productores, con cada uno de los actores y eslabones que son necesarios para que lleguemos a un acuerdo. Es necesario porque ustedes saben que los informes que habrán de partir a Buenos Aires deben tener consensos previos para que no se generen diferencias y fricciones entre los distintos niveles de gobiernos.

Tanto se dice que en Neuquén no pasa lo que pasa en otros lugares y de que tenemos otra impronta, llegó el momento de demostrarlo saldando esta deuda y consensuando los derechos establecidos en el marco de la actual ley que establece el relevamiento territorial.

En ese marco, así como se llevó adelante en su momento la reforma del fuero penal, estoy convencido que el nivel de cohesión, de consenso que ha adquirido esta Cámara, el nivel de apertura que ha llevado adelante Marcos (Koopmann) a la sociedad civil y las distintas organizaciones con el aval y el acompañamiento de todos los bloques, nos permite enfrentar el desafío de construir una gran necesidad, el de saldar una gran deuda, la reforma del Código Procesal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Administrativo.

Haciendo centro en las personas, abriendo la puerta para la participación ciudadana, llegando en tiempo y forma, logrando una justicia eficiente y eficaz y ojo con mirar a la Justicia y entender que es sólo una responsabilidad de quienes integran el Poder Judicial, es una responsabilidad mancomunada y solidaria de los tres poderes del Estado, de las distintas organizaciones y de toda la sociedad civil. Vamos a trabajar escuchando, voy a participar personalmente como lo hice en la apertura de las distintas ponencias, visiones e ideas porque sin lugar a dudas que tenemos que capitalizar el desarrollo de esta temática jurídica y judicial en otros lugares del mundo entero que ya nos brindan enseñanzas y nos van a permitir acortar tiempos.

Y habremos de llevar adelante este tránsito de este trabajo sin detenernos y buscando los consensos, la maduración de los consensos que permitan este gran cambio y transformación. Yo confío en esta Cámara, es esta Cámara la que tiene la posibilidad de entrar a la historia con esta reforma. Nosotros desde el lugar en el cual estamos los vamos a acompañar, vamos a apoyar, no a disposición, activamente.

Es muy importante y también es la manera de honrar a quienes fueron precursores en la reforma de lo Penal. Que este proceso tenga continuidad.

Así que Marcos, quiero agradecer a esta Cámara, por el acompañamiento, muchas veces han dicho que no pero siempre proponiendo una alternativa y me han dado las herramientas en esto 6 años y medio para poder gobernar. Por eso, convencido de que para ustedes sería un gran logro poder concretar esta reforma y para mí también, sería un gran logro que esta cámara sancione el nuevo Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y Administrativo y voy a trabajar para ello.

Ampliamos y remodelamos los centros de salud de Sapere y Mariano Moreno, finalizamos la primera etapa de construcción del hospital de Aluminé, ahora vienen dos etapas más.

Estamos ampliando el hospital de Rincón de los Sauces que habremos de finalizar a mediados del año 2023. La construcción del nuevo bunker para el acelerador lineal del hospital provincial Castro Rendón, que estará finalizado en marzo de este año.

La ejecución de las obras del hospital de San Martín de los Andes, y vengo a rendir honor a todo el pueblo de San Martín de los Andes, al sur de la provincia de Neuquén y en particular a Luz María Sapag. El 23 de septiembre estaremos inaugurando nuestro nuevo hospital modelo. Confío en todos los trabajadores del sistema de salud de San Martín de los Andes, son ellos los más interesados en poder mudarse el 23 de septiembre y agradezco a la empresa constructora y a los trabajadores.

Justifico la ausencia por razones estrictamente personales de Alma Sapag, Jorge Sapag y Guillermo Pereyra.

Estamos ampliando el hospital de Senillosa y se prevén dos nuevas etapas y se está ampliando el hospital de Buta Ranquil, que habrá de estar finalizado en Julio 2023.

Mi deseo es que a fines de abril se inicie la construcción del Hospital Regional Norpatagónico en Neuquén Capital. No vamos a vender ni hacer ningún negocio donde se encuentra emplazado actualmente el hospital Castro Rendón, va a seguir prestando finalidad pública.

El ISSN dio atención a los 221.017 afiliados, liquidó haberes a 29.418 jubilados, pensionados y retirados. 250 personas por mes se jubilaron.

Vamos a trabajar en tres ejes para fortalecer las bases del sistema de salud: programas de salud mental promoción de entornos saludables de revinculación, acciones en territorio que sumen actividades de promoción y prevención de enfermedades como el Relanzamiento de Punto Saludable, unidades móviles para la mujer y las niñeces y Canasta Básica Saludable neuquina.

Otro de los ejes será la creación de un observatorio provincial de Recursos Humanos.

Las cuentas fiscales en el año que ha finalizado están equilibradas. Las cuentas públicas con el ISSN han dado un superávit financiero de 8.934 millones de pesos. Esto es un 4,5% de superávit sobre el total de recursos.

Hemos disminuido la presión tributaria, hemos Simplificado el Régimen Impositivo provincial y vamos a seguir disminuyendo la presión tributaria. Pero son tiempos de acompañar al sector privado, y en este marco vengo a anunciar un plan de regularización tributaria para fortalecer la recuperación económica que se viene observando mes a mes en la provincia. Alcanza a todos los contribuyentes con deudas impositivas de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos vencidas al 31 de enero del 2022.

Nuestro Banco Provincia del Neuquén inauguró la Nueva Banca Empresas en la ciudad de Neuquén; se ampliaron las sucursales de Las Ovejas, Huinganco y Andacollo y se reformó el Centro de Procesamiento Principal en Neuquén Capital. Se está ampliando y remodelando las sucursales de Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Villa La Angostura, Cutral Có y Plottier. Se instalarán este año 35 nuevos cajeros automáticos.

En 2021, la asistencia financiera durante el año pasado, similar a la de este año a empresas fue por más de $5.000.000.000.

Este año, el banco tiene una nueva línea precursora que está llevando adelante con una tasa subsidiada del 9,9 % a 24 meses y con un monto máximo de 2 millones de pesos por crédito de asistencia crediticia para capital de trabajo.

Conformamos el Comité Provincial del Operativo Censal y estamos listos para el censo 2022.

Estamos avanzando en obras emblemáticas. El Paseo Costero Quimey Co y el edificio municipal en Caviahue – Copahue; el Centro Cultural Aluminé; el Proyecto Integral Villa Pehuenia; la Restauración y Reconversión del Complejo Ruca Malen; Iluminación Urbana en Villa La Angostura; el Edificio Municipal y Mejoramiento Urbano en Añelo; la Travesía Urbana de Rincón de los Sauces; Mejoramiento del Sistema de Movilidad Urbana de Zapala y la Terminal Terrestre de San Martin de los Andes.

En transportes, se han incorporado nuevos servicios interurbanos que conectan distintas ciudades del Norte neuquino y el departamento Minas.

A través del IADEP, brindamos nuevas herramientas financieras a tasas subsidiadas para la recuperación económica de hotelería, gimnasios, natatorios, teatros, agencias de viajes, jardines maternales, centros de estéticas, talleres de RTO y gastronómicos (turísticos). También para productores ganaderos y forrajeros.

La provincia y la ENSI forman parte del primer “Clúster Renovable Nacional”, desarrollando energías sustentables y sostenibles y del que participan 6 provincias y el gobierno nacional.

El Aprovechamiento Multipropósito Nahueve habrá de estar finalizado en junio de 2023. Lleva el nombre de un gran pionero, Pedro Salvatori. En uno de sus últimos esfuerzos y por amor a la provincia cruzó el mundo para conseguir el financiamiento de esta obra. Podremos decirle Palabra Cumplida y Muchas Gracias.

El Parque Solar “El Alamito”, el primer parque solar que invierte las regalías y los ingresos del primer parque eólico de Neuquén. El Alamito habrá de inaugurarse en mayo de este año.

En Electromovilidad. Es necesario dar un marco normativo a la movilidad eléctrica en la región que prevé la conformación de corredores dotados de cargadores eléctricos que conectan las regiones turísticas, productivas e incorpora a las zonas petroleras.

En Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, se incorpora la temática de Gestión Menstrual Sustentable. Se realizaron dos ediciones de la campaña Despapelizate.

Trabajamos junto a ONU sobre la base de 4 pilares: Escuela de Liderazgo y Conducción; Hábitat; Cambio Climático y Derechos Humanos; vamos a seguir fortaleciendo los procesos de implementación provincial y local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hemos lograd el funcionamiento de 18 Consejos de Niñas y Niños Ciudadanos y la 3º Edición de la Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana.

Se creó el Plan de abordaje en promoción y prevención del maltrato. Con participación protagónica de las niñeces y adolescencias y se está brindando campañas de sensibilización masiva para toda la ciudadanía y capacitación a agentes claves.

Se dio continuidad a Impulso ESI, espacio de participación con adolescentes para que se formen como promotores de Educación Sexual Integral y participen en su comunidad.

Se realizó el seguimiento, acompañamiento y articulación de acciones en torno a situaciones de suicidio de adolescentes. Por primera vez trabajamos junto a un Gabinete Joven cuya función es diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas interministeriales, transversales e interdisciplinarias con perspectiva joven.

Logramos poner en marcha, por primera vez, el Boleto Provincial Estudiantil Nivel Superior que alcanza en una primera etapa a 7000 estudiantes.

Realizamos tres ediciones de la Expo Vocacional, en Neuquén, Zapala y Chos Malal, y este año se prevé seguir avanzando en otras ciudades.

Con el Plan 10 Mil, egresaron 1948 jóvenes y con el Plan Germinar se registraron 270 emprendedores nuevos al programa, alcanzando un total de 980 jóvenes.

Se llevó a cabo la 4ta edición del curso de Colaboradores Socio-Espirituales en Adicciones para brindar herramientas a líderes y miembros de comunidades religiosas sobre los consumos problemáticos y se dictó la Diplomatura en Prevención del Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas.

Seguimos fortaleciendo los programas y acciones para la Protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de manera virtual como presencial.

Se atendieron 1622 denuncias a través de la aplicación AmVoz, que permitieron prevenir y frenar en muchos casos situaciones de maltrato animal.

En los próximos días, arrancará en Aluminé la primera red de jóvenes comunicadores. Se trata de 50 jóvenes que trabajan en el área de comunicación de empresas, organismos sociales, gobiernos municipales de 18 localidades.

La niñez, la juventud y la adolescencia no es más el futuro en la provincia del Neuquén; es el presente; es nuestro deseo que así sea, porque es una construcción diaria, tenemos que hacer silencio y corrernos para que ellos visibilicen el mañana, el porvenir y el futuro; cómo quieren una escuela, una plaza; cómo nos enseñan a cuidar el medio ambiente.

En Producción, seguimos fortaleciendo acciones que nos permitieron emitir 2.993 documentos y guías para traslado de animales, 267 guías de movimiento de productos forestales, 125 Certificados de Marca y 98 de Señal.

Se digitalizaron los trámites de los certificados para el “Compre Neuquino” del sector hidrocarburífero.

Con el “Programa de Reactivación Productiva y Turística Provincial”, con este programa que ustedes convirtieron en ley, se invirtieron 5200 millones de pesos entre 245 empresas, y vamos a seguir con este programa de eximición fiscal que promueve del desarrollo económico.

Llegamos a 10 mil familias con huertas familiares del plan “PRODA en casa y alcanzamos 272 familias rurales con los programas PISEAR y del PRODECCA. Se finalizó el relevamiento y la geolocalización de las huellas de arreo.

Asistimos a 120 productores con siembra de 176 hectáreas nuevas (alfalfa, verdeos y de pasturas permanentes) y 376 hectáreas para siembra de forraje, intersiembra de mallines, obras de riego y sistematización de suelos.

El Programa de Incentivo Ganadero contempló a 675 productores beneficiarios. Se puso en marcha el Plan Ganadero Bovino Provincial otorgando 80 créditos por 100 millones de pesos; Un ejemplo de participación ciudadana y de fortalecimiento institucional productivo.

Con el programa GIRSAR, se realizaron inversiones sanitarias y de implementación de buenas prácticas para el “Fortalecimiento Sanitario del rodeo Bovino Provincial».

Se lograron ventas conjuntas del PROLANA por un total de 158.470 kg de lana, proveniente de 370 familias productoras y 23.000 kg de mohair, de los cuales 7.073 se han comercializado correspondientes a 94 familias.

Dando un paso fundamental en la matriz económica y productiva, habremos de inaugurar el próximo 21 de marzo la Planta de Procesamiento de Pescado de Piedra del Águila; forma parte del Cordón Productivo del Viento, donde también funciona el Hatchery en Santo Tomás, y que cuenta con emprendimientos como engorde de ganado, producción de forraje y nueces que se combinan en la zona de Picun Leufú y la Planta de Elaboración de Alimento Balanceado y sala de faena avícola de Paso Aguerre que a partir de la calidad y el status sanitario, productivo, libre de aftosa que tiene la provincia de Neuquén, avanza una inversión para poner en desarrollo productivo 20.000 hectáreas desde Junín de los Andes a Piedra del Águila. Hemos adjudicado en la zona de Senillosa y Arroyito 90 hectáreas para el cultivo también para el cultivo de fruta fina, vid, alfalfa, ganadería y producción agroecológica. Están adheridos al programa de calidad frutícola 116 productores por casi 3.000 hectáreas. El 20 de agosto se promulgó la ley provincial 3293 Programa de Promoción de Promoción de Calidad y Sanidad Frutícola, el premio Estímulo. La producción de cerezas fue estimada en torno al millón y medio de kilos. Los principales destinos son China, EEUU y Emiratos Árabes. Al final de noviembre arrojan 343 toneladas de cerezas neuquinas exportadas, ubicando nuevamente a la Norpatagonia como la principal región cerecera exportable de Argentina. Estamos asistiendo técnicamente a 331 hectáreas de producción hortícola de 50 productores. Hemos financiado a los sectores frutícola, hortícola, vitivinícola, frutos secos y frutas finas con 220 millones de pesos.

Por la emergencia hídrica provincial llevamos adelante acciones para mitigar los impactos en las áreas rurales priorizando la provisión de forrajes; eficientización y ampliación de sistemas de provisión de agua para uso domiciliario y productivo en áreas rurales; las ventas conjuntas de animales improductivos y de cría para la descarga de campos, acompañamiento para el traslado de animales a veranadas.

Se proveyó de alfalfa y alimento balanceado para engorde de animales improductivos, hivitos y corderos antes de la veranada.

Hemos provisto tanques australianos, limpieza de bocatomas, canales de riego, reacondicionamiento y limpieza en taludes y banquinas de canales, limpieza de banquinas en reservorios de agua para animales, así como también la limpieza del lecho del río Neuquén en las captaciones de agua potable. En la emergencia por nevadas acompañamos a 88 familias. Hemos llevado adelante tareas de limpieza y mantenimiento de distintos acueductos y desagües pluvioaluvionales a fin de preservar y mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y drenajes de la provincia dando cobertura a 21.800 hectáreas, comprendiendo a 2.800 familias.

Comenzamos a trabajar en el diseño y en el registro de la “Marca Patagonia» y esta es una marca y una identificación institucional de toda la Patagonia y así ha sido consensuado con todos los gobernadores de la Patagonia, que nos identifica, nos da identidad y es el emblema para fortalecer nuestras relaciones con otras regiones y con el mundo entero.

Hemos recibido 361 solicitudes de nuevos lotes fiscales en parques industriales: aquí PIN Neuquén (328), en Zapala (23) y en el parque industrial de Plaza Huincul (10).

Con Mariano vamos a traer a la Cámara un proyecto de ley para la ampliación del ejido urbano. Son tierras del municipio, no es la ampliación de un ejido urbano contra tierras de otra jurisdicción, son tierras ya compradas, así que le pertenecen a la municipalidad y que estamos trabajando para planificar el desarrollo de nuevos lotes, el desarrollo de la actividad industrial, comercial, productiva. La posibilidad de crecer, de anticiparnos para crecer con planificación hacia el norte de la ciudad de Neuquén capital.

Hemos reglamentado y gracias a ustedes por el Primer Fondo de Garantías del Neuquén. Se está empezando a funcionar, ya está reglamentado con una primera inversión de 50 millones de pesos.

Avanza la obra de electrificación de Junín de Los Andes hasta Las Coloradas que habrá de impactar y beneficiar a 6.200 familias. También estamos tramitando la autorización final para licitar la obra de Electrificación Zona Sur II, de Santo Tomás a Piedra del Águila. Pronto habrá de comenzar la rehabilitación del sistema de riego en la Chacra Ruca Choroi, permitiendo el desarrollo productivo, económico y social de a 508 familias.

Estamos viviendo una temporada turística excepcional e histórica. Los ingresos por turismo desde las fiestas de Navidad y Año Nuevo hasta el día de ayer han ascendido a la suma de 14 mil millones de pesos. Esta actividad turística habrá de complementarse con eventos de jerarquía como el TC, el Mundial de Motocross, el Mundial por primera vez de Mountain Bike, el Panamericano de Golf. Y quiero destacar aquí las distintas fiestas populares que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho de toda la provincia del Neuquén. Generan la posibilidad de encuentro, la visibilización de nuestros talentos, capacidades; rescata y respeta nuestra historia, nuestra identidad y es causal de movimiento interno en la provincia del Neuquén. Cuando no las pudimos hacer, realmente se sentía su ausencia. Y hoy quiero decirles que mucho de esos 14 mil millones de pesos que se han generado, han sido a partir de la organización de cada una de esas fiestas, que cada uno de nuestros intendentes y comunidad han llevado adelante. Es un ejemplo virtuoso de punta a punta y vamos a seguir acompañando y fortaleciendo.

En junio de este año habremos de inaugurar el Centro de Convenciones, aquí El Cisne sobre la vera del río Limay, en el Paseo Costero. Una obra fundamental que habrá de abrir nuevas posibilidades al diversificar el turismo y la economía.

Con el Plan 50 Destinos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, quiero agradecer al Gobierno nacional por el trabajo conjunto, hemos puesto en marcha la Confitería Parque Vía Christi en Junín, el Parador Gastronómico Cascada La Fragua ya está habilitado en Manzano Amargo, se trabaja en la puesta en valor del Mirador de Aves en El Chocón, y en el Área Natural Protegida Selva Triste en Villa La Angostura.

Estamos proyectando para ejecutar el reacondicionamiento y refuncionalización de la Confitería y Taller del Museo Argentino Urquiza en Rincón de los Sauces, la Oficina de Informes Turísticos de Moquehue, la construcción de Hostería en Los Miches tercera etapa y que estimamos inaugurar en el mes de marzo, la ampliación de la Oficina de Informes Turísticos en el Norte neuquino, y también la remodelación y ampliación de las hosterías de Las Lajas y de Loncopué.

Estamos y seguimos avanzando en la política de construir infraestructura que permita el tránsito ciudadano y nuevos atractivos turísticos de cara y de frente al río. En estos momentos estamos avanzando en las siguientes localidades: Bajada del Agrio, Loncopué, Varvarco, Pilo Lil y así vamos a ir sumando, en Junín, bueno, en todos los lugares estamos poniendo en valor nuestros recursos y nuestras aguas como Neuquén capital, Chos Malal, Pehuenia, localidad por localidad. Lo considero muy importante y para esto se han llevado adelante distintas actividades de planificación táctica, que ha llevado adelante el COPADE con la intervención de organismos técnicos nacionales para poder, respetando los cambios climáticos, poner en valor el desarrollo de nuestros ríos y aguas.

También quiero decirles que las fronteras estuvieron cerradas. Con esta campaña turística que tuvimos, excepcional, imagínense ustedes lo que podría haber sido porque en integración con la cordillera chilena tenemos 3 millones de chilenos, tenemos un turismo receptivo, hay un mercado tremendo, con lo cual esto para nosotros es una prioridad. Junto a los municipios, a todos los sectores de la sociedad y al Gobierno nacional tenemos que apuntalar y trabajar en lo pasos fronterizos Cardenal Samore, Pino Hachado, Mamuil Malal, Icalma, Carirriñe, Hua Hum, Pichachen y Minas Ñuble.

En lo que es Desarrollo Social, ahí hemos complementado la asistencia económica con la Tarjeta Alimentar, con el refuerzo alimentario en comedores y merenderos bajo la modalidad de viandas y con la implementación de nuevos programas provinciales de seguridad alimentaria como Celiaquía, Tarjeta Alimentaria + 60 y Mi Huerta Mi Alimento. Se entregaron casi 26.000 tarjetas alimentarias en el marco del Programa Nacional Argentina Contra el Hambre. Mi reconocimiento y agradecimiento al Gobierno nacional por esta acción conjunta. Pusimos en marcha RUMBO, herramienta digital, pública y gratuita que tiene como objetivo vincular ofertas laborales. También CUMBRE, el Catálogo online ¡HAY PRODUCTO!

Este año realizaremos en Neuquén capital la construcción del nuevo edificio de Cuidado Formal de Niños y Niñas “Los Bajitos”, que será el sexto y el nuevo edificio de Cuidado Formal de Adolescentes, a cargo de CorFoNe, en un terreno de 800 metros cuadrados.

Se está construyendo el nuevo edificio del CDI Pilmayquén en Aluminé y se está trabajando en la refacción y ampliación de los CDI Frutillitas en Neuquén capital. Construiremos nuevos 5 Centros de Desarrollo Infantil en Añelo, Villa Pehuenia-Moquehue, Las Lajas, Senillosa y Villa El Chocón.

Se dispuso una guardia telefónica las 24 horas para recibir y derivar situaciones de vulneración de derechos. Desde julio de 2020 a septiembre de 2021 se han registrado un total de 700 llamados.

Saben ustedes que tenemos un centro de acompañamiento para niñas y niños en situación de calle, que busca reducir el tiempo de permanencia en la calle de los niños y jóvenes menores de 18 años que se encuentran en la vía pública. Atendimos 39 niños y niñas.

A través del programa “Arte y Oficios» se capacitaron 9.000 personas, de las cuales el 40% ya cuenta con algún emprendimiento activo.

Estamos instalando 4 sismógrafos que permitirán obtener información en tiempo real de la Cuenca para su procesamiento e interpretación.

Proyectamos otorgar 5 nuevas concesiones hidrocarburíferas no convencionales para llegar a un total de 47 concesiones, el 33% de la superficie de Vaca Muerta concesionada.

Modificamos la Resolución N° 53/20, la cual aprobamos por decreto 2183. Una nueva etapa: la aceleración del desarrollo Vaca Muerta. Hoy un tercio del petróleo y el gas del país proviene y se genera aquí, en Vaca Muerta.

La producción de petróleo creció el año pasado el 30 por ciento, llegando a 71 millones de barriles. A mediados del año pasado dijimos que alcanzaría los 235.000 barriles por día de petróleo, alcanzamos los 246 mil s en diciembre y en enero los 256 mil barriles. Estoy convencido de que este año habremos de alcanzar el objetivo de superar la meta histórica de máxima producción de petróleo en Neuquén, que es 308.000 barriles/día de petróleo.

De estos 71 millones de barriles, exportamos el 11 por ciento, exportamos 7,8 millones, generando balanza positiva de dólares por esta senda exportadora de 516 millones de dólares, un tercio del petróleo que exportó el país. Quiere decir que de todo el petróleo que se produce en el país, un tercio se produce aquí, y de todo lo que se exportó de petróleo, también un tercio lo produjo Neuquén.

En cuanto al gas, la producción creció 7 por ciento, vieron ustedes que en enero tuvimos 80 millones de metros cúbicos/día, una producción histórica. Los envíos de gas neuquino al exterior alcanzaron los 457 millones de metros cúbicos, casi el 50 por ciento de los dólares que se generaron por exportación de gas se generó por producción exportable neuquina, esto es 69 millones de dólares.

Por cuarto año consecutivo nuestras reservas probadas de petróleo y gas crecieron. El petróleo no convencional de Neuquén representaba a fines del año 2015 el 4,6% del total nacional. Me acuerdo cuando decían que vendíamos espejitos de colores cuando decíamos que Jorge Sapag había descubierto el petróleo no convencional. Representaba el 4,6% del total del petróleo, hoy representa el 36%, más de un tercio del petróleo del país tiene origen en Vaca Muerta. Y en aquella oportunidad, fines del 2015, el gas representaba el 3% del total del gas del país, hoy representa también un tercio del total de la producción del gas del país, el gas de Vaca Muerta, 31%.

Las 42 concesiones no convencionales tienen inversiones comprometidas por 190 mil millones de dólares y la realización de 13.450 pozos. Las inversiones del año pasado en la Cuenca Neuquina han sido de 4.050 millones de dólares y este año las predicciones y estimaciones son de 5.000 millones de dólares.

Con la prorroga a Medanito por el bloque Aguada del Chivato-Aguada Bocarey se llevó adelante la reparación histórica para Rincón de los Sauces, pueblo pionero en el desarrollo de hidrocarburos.

También, entre esas cinco concesiones que buscamos consensuar y acordar este año, una y principal es El Trapial. Sé que no debería decirlo así tan… pero lo quiero decir: es El Trapial, es algo con lo que yo me comprometí cuando asumí y es fundamental y decisivo para seguir ampliando la base territorial del desarrollo de Vaca Muerta. Lo que es el epicentro de Añelo a Chañar, de Chañar a Rincón. Es tiempo de consensuar y cerrar la concesión hidrocarburífera El Trapial.

Llevamos adelante con una ley provincial el Programa de Reactivación Hidrocarburífera Convencional. Se firmaron seis acuerdos que presentan un incremental en la producción proveniente de reservorios convencionales de un total de 693.626 barriles de petróleo y 500.605 barriles equivalentes de petróleo de gas. La inversión comprometida que se está ejecutando es de casi 6.400.000 dólares.

Se desarrolló el gasoducto Mega-Tratayén, y es fundamental para poder poner en valor la producción, transportarla y comercializarla que se desarrollen las obras como se están haciendo, en el oleoducto Trasandino, la ampliación del oleoducto a Puerto Rosales y el gasoducto a Salliqueló.

Yo quiero destacar y agradecer la decisión del gobierno nacional en llevar adelante la construcción del gasoducto a Salliqueló. Está en el podio de las tres obras de desarrollo energético, económico y social del país. Va a permitir poder resolver de cuajo y de raíz este problema que tenemos. Y todos tenemos que tirar de este carro juntos para acelerar este proceso que permita llegar a que ese gasoducto esté operativo el invierno del año que viene.

Otorgamos tres concesiones de transporte de hidrocarburos, en áreas con una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos.

Chihuido I. Ante una nueva propuesta de estructuración financiera del proyecto presentada por la UTE adjudicataria, se reactivó el funcionamiento de la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Supervisión, en la cual tiene participación activa Emhidro SEP, con el objetivo de evaluar las características de esta nueva propuesta.

Se realizaron estudios geológicos adicionales para los proyectos Cerro Rayoso y La Invernada, el estudio de prefactibilidad de la cuenca superior del río Neuquén, y el estudio de factibilidad de la Central Hidroeléctrica El Chañar y de la derivación del lago Mari Menuco al río Neuquén.

En 2023 se producirán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén. Con la gobernadora de la provincia de Río Negro (Arabela Carreras) firmamos un acuerdo con la finalidad de debatir ahí, en ese espacio, un trabajo conjunto, tendiente a intervenir en la administración y explotación comercial de esos aprovechamientos hidroeléctricos. Saben ustedes que hay que debatir, dialogar, para ver el estado en el que se encuentran esas represas. Y ahora vengo a convocar también, a partir de las diferentes iniciativas que, escuchando, se han generado aquí en la Cámara como la del diputado César Gass, a una mesa de trabajo integrada por legisladores de ambas provincias, vicegobernadores y autoridades del Congreso de la Nación para escuchar a todos los representantes del pueblo de las dos provincias y poder construir la mejor solución.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS

Continuamos el Plan de emergencia y reactivación cultural. Los programas “Rescate por el Arte” y “Arte libre”; “Mantener Proyectos” y “Rescate de Espacios Culturales”. Entregamos 148 créditos para emprendedores culturales de toda la provincia.

Potenciaremos las industrias culturales y mediremos el impacto de estas en el producto bruto interno. Estas se integran de distintas cadenas económicas y productivas que potencian el turismo y generan fuentes de trabajo.

Se inauguró la primera Biblioteca Pública Provincial y las nuevas instalaciones del Laboratorio de Investigación en Arqueología y Paleontología.

Con el Fondo Editorial Neuquino implementamos los concursos sobre los géneros “Poesía” y “Narrativa Breve” y realizamos el primer Padrón Provincial de trabajadores y trabajadoras de las letras.

Pusimos en valor y defendimos, gracias y felicitaciones a toda la comunidad, a la emblemática librería Libracos, que ustedes saben que no es tan solo una librería, es mucho más que eso, muchas gracias.

Declaramos a otras 17 librerías “Espacios Culturales”. Logramos la edición y réplica del álbum de las Cantoras Campesinas del Norte Neuquino, tienen su CD.

Sumamos seis nuevos espacios a nuestro Corredor Cultural Provincial, conformado por 14 espacios culturales con 17 salas expositivas.

Nuestra Orquesta Escuela de Tango del Neuquén realizó 22 presentaciones entre las que se destaca el homenaje a los 100 años del natalicio de Astor Piazzolla.

Contamos con 25 formaciones en distintas localidades del programa Música en Bandada, programas de orquestas infanto juvenil. Vamos a seguir trabajando con cada intendente para llegar a cada ciudad con estas orquestas infanto juvenil, una verdadera revolución cultural de la niñez y la adolescencia.

Quiero anunciarles que el próximo 7 de marzo inauguramos el Espacio Trama en San Martín de los Andes, un espacio cultura histórico, que forma parte del corredor del embellecimiento y saneamiento del arroyo Pocahullo hasta el lago Lácar, adonde proyectamos la costanera, donde tenemos proyectado y vamos a ejecutar un skatepark. Quiero decirle también al Espacio Trama que no me olvido y que vamos a ejecutar un anfiteatro al aire libre en el terreno adyacente.

Pero también quiero decirles que estoy trabajando y vamos a recuperar para toda la localidad el viejo Cine Teatro San Martín de la localidad de Centenario. Hay tratativas y le pido al grupo propietario que partir de las diferentes tratativas podamos llegar a un acuerdo que permita rescatar este espacio cultural para toda la ciudad de Centenario en pleno centro.

Ministerio de Deportes. En materia deportiva estamos haciendo y hemos hecho muchas obras. Prefiero fijar y detenerme en las que no hemos concretado y decirles que cada día que pasa es un día menos por hacer. Una posibilidad menos, entonces tenemos que estrujar cada día, aprovecharlo al máximo y decirles que allí en Ruca Choroi, en El Alamito, Covunco Abajo, que vamos a llegar con nuestras canchas de fútbol sintético, como hemos llegado a otros lugares y como estamos inaugurando esta semana en Plottier y en las 127 Hectáreas de Neuquén capital. Vamos a llegar. Y allí donde llegamos, las vamos a iluminar. Vamos a invertir en infraestructura sanitaria, como nos han solicitado y vamos a seguir replicando. Pero es mi decisión, el pedido del pueblo de la provincia del Neuquén poder llegar con estas obras de revolución deportiva y cultural a cada ciudad y cada pueblo para construir equidad territorial.

Estamos construyendo, prácticamente terminando, el gimnasio Ruca chapa en Vista Alegre, empezó nuestro polideportivo en Las Ovejas, en El Sauce como lo hicimos en Paso Aguerre, estamos terminándolo en Aguada San Roque.

Quiero también felicitar a nuestros deportistas que se consagraron campeones de los Juegos de la Araucanía 2021, consiguiendo un total de 32 medallas de oro, 23 de plata y 29 de bronce. Acompañamos a las distintas instituciones con recursos económicos en el medio de la emergencia. Entregamos aportes a clubes, instituciones deportivas, gimnasios, deportistas, entrenadores. Fueron seleccionados 46 atletas neuquinos en la categoría olímpica Panamericana, en la categoría mundial sudamericana y en la categoría proyección deportiva.

Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Neuquén se convirtió en la primera provincia en la Patagonia en tener un Ministerio de las Mujeres y Diversidad. Este hecho histórico fue impulsado por el trabajo colectivo del movimiento de mujeres y las diversidades que han logrado visibilizar que la violencia y las desigualdades por motivos de género requieren de un trabajo articulado e interinstitucional, horizontal y vertical que estamos llevando adelante en los ámbitos institucionales, sociales, educativos y comunitarios.

Se dictaron 108 talleres de la Ley Micaela para 4.399 agentes de los tres poderes del Estado provincial. Se capacitó, además, a 51 personas en el Aula 5 de la Escuela de Género de Neuquén.

Mediante la Ley 3.106 que creó el cuerpo de abogadas y abogados de las personas víctimas de violencia de género. Se contrató a tres profesionales del derecho para la I y la IV circunscripción judicial de la provincia y realizamos una segunda convocatoria para cubrir las circunscripciones II, III y V.

Pondremos en marcha en el antiguo hospital de San Patricio del Chañar y remodelado este año el primer centro de rehabilitación de adicciones para nuestras mujeres.

Línea 148. Durante el periodo 23 noviembre 2020 a 31 diciembre 2021 atendimos 3.544 situaciones.

El Dispositivo de Atención a Varones (DAV). Desde sus comienzos, en 2018 hasta la actualidad, han ingresado y han tenido respuesta y tratamiento 487 personas.

Hemos finalizado viviendas y obras complementarias por 2500 millones de pesos y se continuamos con el avance de otros 49 proyectos habitacionales. Se encuentran licitadas 983 viviendas para 11 localidades, 202 viviendas están en proceso licitatorio y otras 139 en proceso de evaluación.

La conectividad vial es una prioridad para nosotros, estamos pavimentando la ruta 67, arranca el pavimento de las rutas 7 y 17; de Dique Compensador El Chañar de ruta 8 en su intersección con 7, hacia la medialuna pasando por el centro de Vaca Muerta y termina en la ruta que va de Añelo a Rincón donde está la estación de servicio Shell de Néstor del Campo.

Estamos asfaltando la ruta 65 desde Siete Lagos hasta el río Minero, cuatro puentes pasando por Villa Traful.

La ruta 23, ustedes saben que asfaltamos un primer tramo que va hasta Pilo Lil, está terminado y vamos a inaugurar en los próximos días el puente sobre el río Malleo, el primer puente de doble mano con tecnología de alta complejidad. Ese primer tramo está finalizado y ya empezó un tramo desde la otra punta, desde el paso Pino Hachado hasta Litrán.

En el primer semestre de este año habrá de estar finalizado el proceso licitatorio y la adjudicación y habrá de dar comienzo los otros dos tramos que vinculen desde Litrán hasta Pilo Lil, quedando totalmente asfaltada la ruta 23.

Habilitamos el puente sobre el río Curi Leuvú en Chos Malal; y avanza y voy a seguir defendiendo los tiempos que requiere y exige porque tenemos un compromiso junto a Vialidad Nacional, el nuevo puente sobre La Rinconada. En ese puente se están colocando los pilotes. De este lado, en el departamento Collon Cura, la profundidad de los pilotes es de 15 a 18 metros. Del otro lado, del departamento Huiliches, se estima que pueden demandar una profundidad de 35 a 40 metros, porque hay personal de Vialidad que ya trabajó en la colocación de los primeros pilotes que están sobre el lecho del río. El 70 por ciento de las vigas ya están construidas; con lo cual avanza de acuerdo a lo previsto. Y la estimación, de no haber imponderables, es que el nuevo puente de La Rinconada esté finalizado sobre fin de este año o a más tardar en el primer trimestre del año que viene. Asumió la responsabilidad y el compromiso de la gestión permanente con Vialidad Nacional, con la empresa, con los trabajadores y decirles que para nosotros es un puente que igual que el de Curi Leuvú y el Malleo, lo vamos a terminar en esta gestión.

Agradecer también todo el trabajo de Vialidad en la multitrocha Senillosa-Arroyito y en la rotonda de las rutas nacionales 237 y 22. Estamos trabajando junto a Vialidad Nacional y Provincial para llevar adelante la firma de un convenio que permita elaborar el proyecto ejecutivo para ampliar a autovía de la ruta 22 hasta Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala.

Tenemos un compromiso y estamos buscando los recursos para pavimentar la ruta provincial 13 desde Primero Pinos a Quilca.

Empieza en los próximos días el reasfaltado de la ruta a Rincón de los Sauces-Añelo. Este año vamos a terminar los pocos kilómetros que nos quedan para el asfaltado total de la ruta 62 paso Mamuil Malal, o Tromen. Estos son recursos que pone Vialidad Nacional.

La ruta 61 a lago Huechulafquen se hace cargo la Provincia; y a lago Lolog la ruta 60. También para nosotros, y estamos empezando a elaborar el proyecto ejecutivo, es una prioridad terminar de asfaltar la ruta 43, llegando hasta Varvarco desde Las Ovejas. Estamos también asfaltando la ruta 39 entre Huinganco y Andacollo. Y también tenemos en carpeta y estamos empezando a proyectar y a buscar los recursos para asfaltar la ruta 21 entre Loncopué, El Huecú y El Cholar. Y sería muy importante también dar vuelta el anillo y asfaltar desde Andacollo también a El Cholar.

Estas son algunas de las rutas que estamos proyectando, luego complementaremos otras más, pero para nosotros es una prioridad la conectividad vial, digital y energética.

Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Finalizamos la obra del Colector Cloacal Oeste II. Nuestro reconocimiento y agradecimiento. Se van conectando los nexos, con lo cual en el oeste de Neuquén capital, junto al gobierno nacional, 150 mil familias de Neuquén tienen por primera vez la recolección y el adecuado tratamiento de los efluentes cloacales en la ciudad de Neuquén.

Estamos llevando adelante junto a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul la colocación de una tubería de 800mm, desde estación elevadora del río Neuquén a la planta potabilizadora Buena Esperanza.

Con fondos nacionales estamos llevando adelante la tubería de impulsión bombeo Huaraco a planta potabilizadora, las obras complementarias en planta de tratamiento de líquidos cloacales en Andacollo, el sistema cloacal Huinganco primera. etapa, el sistema de tratamiento de líquidos cloacales en Zapala y en Loncopué, la estación elevadora y planta de tratamiento de líquidos cloacales de El Huecú, las conexiones domiciliaras cloacales y obras complementarias en Villa La Angostura y la planta potabilizadora de agua en Caviahue.

Con el EPEN ha llegado a una totalidad de 100 mil clientes, en los cuales ya hay 12.000 estados de medidores automáticos inteligentes que miden el consumo domiciliario.

Finalizamos la normalización, con el EPEN, de la Estación Transformadora Colonia Valentina, la Estación Transformadora 132/33kv Sierras Blancas, el servicio eléctrico en Buta Ranquil, el servicio eléctrico Paso Aguerre y las refacciones edilicias en sede central.

Tenemos en ejecución la ampliación de la capacidad de suministro de energía eléctrica a Senillosa; la ampliación y refacción del servicio eléctrico de Junín de los Andes, el nuevo depósito de materiales USRE-Centenario, la ampliación y refacción del servicio eléctrico de Añelo, el servicio eléctrico de Las Ovejas, el Servicio eléctrico de Los Miches, media tensión y baja tensión subestación subterránea la calle Ramayón en San Martín de los Andes, y el suministro de energía eléctrica y alumbrado público a las distintas manzanas en barrio Madre Teresa de Calcuta en Rincón de los Sauces.

El proceso licitatorio para juntar y dar comienzo, tenemos el anillado de la Zona eléctrica Norte, Centro y Rincón de los Sauces de la provincia de Neuquén, la interconexión de Chorriaca, el suministro de energía eléctrica y alumbra público de distintas manzanas de El Hecú y Manzano Amargo, la ampliación y refacción del servicio eléctrico de Auquinco, y refacciones parciales en edificios Alto Valle y Neuquén.

Se avanza junto a la secretaría de Energía en la elaboración de los estudios de impacto ambiental que permitan configurar y cristalizar la financiación que dé lugar a la ejecución de la interconexión de Villa La Angostura.

Tarifa Comahue. Acompaño las declaraciones que ya han vertido distintos actores, entre ellos Marcos. El punto de distribución no puede ser a 1.100 kilómetros de distancia de donde se genera la energía eléctrica, no podemos ser más ni castigados ni postergados y no podemos sufrir más esta desigualdad histórica a la que hay que ponerle un punto final, y que las cosas vuelvan a su cauce; nosotros no podemos estar pagando ese transporte de un recurso que se genera aquí.

Mi acompañamiento y mi respaldo para todo el trabajo que está llevando adelante el EPEN en forma conjunta con cada cooperativa de energía eléctrica a lo largo y a lo ancho de la provincia del Neuquén, como Cotesma en San Martín de los Andes que se ha involucrado activamente en la construcción y el desarrollo de fibra óptica y conectividad digital; y el trabajo conjunto junto a Mariano y Darío, CALF, en cada una de las obras que son necesarias llevar adelante para, anticipadamente, invertir obras de infraestructura que permitan un crecimiento ordenado y planificado de la ciudad de Neuquén capital.

Con el Programa PERMER instalamos 17 sistemas de generación fotovoltaicos y se colocaron 692 paneles fotovoltaicos a través del Proyecto IRESUD en Centenario. Con Hidenesa ejecutamos extensiones, ampliaciones, de la red de gas en Tricao Malal, Las Ovejas, Rincón de los Sauces, Taquimilán, El Chocón, Loncopué, El Huecú, Manzano Amargo, El Cholar, Andacollo y Caviahue. Y ya contamos con proyectos para desarrollar obras de abastecimiento de gas; queremos llegar con Hidenesa con la red de gas a Villa Nahueve, Ramón Castro y Paso Aguerre.

Con CORFONE, esta gran empresa forestal industrial, seguimos desarrollando todo tipo de soluciones habitacionales y obras de infraestructura gracias a nuevas tecnologías de construcción.

Con el convenio celebrado en 2019 con el Instituto Gemológico Español estamos avanzando. Hay dos personas que ahora van a ir a Madrid, España, y se van a formar y a capacitar. Es un objetivo generar el primer instituto gemológico del país en Neuquén. El instituto gemológico certifica la calidad de los minerales y de las joyas. Es generador de trabajo, es generador de reputación y de jerarquía de la provincia del Neuquén en el mundo entero. Forma parte de la economía del conocimiento, forma parte del desarrollo de la economía del conocimiento en la cual vengo a plantear ejes y plan de desarrollo.

En ese contexto hemos formulado desarrollo de la Diplomatura de Extensión Universitaria “Hola Mundo”.

Estamos avanzado en la formulación del “Plan Provincial para la Creación y Puesta en Marcha del Centro Neuquino de Robótica”. Gracias al gobierno de Misiones que habremos de visitar en las próximas semanas cómo funciona allí la escuela de robótica. También este es un legado, algo que quiero que esté funcionando al momento en que esté terminando la segunda gestión- Vamos a muy buen ritmo.

Avanzamos en el proyecto “Oportunidades para el Desarrollo de la Recreación y el Turismo Científico Astronómico en la localidad de Las Ovejas y zonas de influencia en el Norte Neuquino”.

Se lanzó el Sello de Diseño Neuquino para destacar, legitimar y visibilizar propuestas de diseños locales.

Con la participación de 700 neuquinos, que fueron a la ex biblioteca Alberdi en avenida argentina a tomarse el talle. Les quiero agradecer. Participamos y acompañamos al gobierno nacional en el Estudio Antropométrico Argentino, tiene como objetivo ver cómo es la demanda de tallas del pueblo argentino para en función de eso establecer las prioridades de producción y diseño de ropa.

Avanza el Programa de Formación Universitaria en el Territorio. Diplomaturas y tecnicaturas brindan una verdadera posibilidad de formación y empleo genuino.

También sigue avanzando el Plan Provincial de Comercio Electrónico para promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, comunicaciones, comercio y negocios.

Nosotros en el año 2018 presentamos a la consideración de la ciudadanía este plan. Por escrito y firmado. Fue fruto de la participación ciudadana. Como lo prometimos, como nos comprometimos con Marcos y cada uno de los actores y con un año de anticipación para que se abra el debate, para que se incorporen nuevas ideas, para que se vaya actualizando y para que sea sostenible, se adecue a los cambios, vengo a presentar en líneas generales con horizonte al 2030 del plan de desarrollo de la provincia.

Tiene incorporada también la primera enunciación, el primer bosquejo de 250 iniciativas prioritarias. es nuestro compromiso llegar al 1 de marzo de 2023 con mil iniciativas prioritarias públicas y privadas.

La Constitución Provincial establece la planificación como política de Estado. Nosotros hemos hecho honor a ese mandato.

Fijamos una dirección de gobierno planificada: el Plan Quinquenal Provincial 2019-2023, tuvo y tiene cuatro estrategias de gestión: 1) un Estado Moderno: con apertura, transparencia y tecnología; 2) La articulación público-privada: para combinar las capacidades técnicas, humanas y financieras del sector privado en la resolución de necesidades sociales diversas. 3) La diversificación económica: para capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado regional, nacional y global, en los sectores energético, turístico, industrial, agropecuario y comercial, y 4) Promover el equilibrio territorial

Hoy, al igual que en mis anteriores años, he dado cuenta ante ustedes del avance de las mismas.

Pero tenemos que seguir pensando en el porvenir de nuestras generaciones, actuales y futuras; anticipándonos a los cambios y asegurando las condiciones de la mayor calidad de vida.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, los cambios climáticos y la adopción de medidas de mitigación nos guía en este camino del nuevo PLAN DE DESARROLLO.

Proponemos, en primer lugar, configurar una Provincia con centro en los neuquinos y neuquinas; fomentando las diversas experiencias que contribuyan a la inclusión, justa, equitativa y sostenible. Fortaleceremos la Economía Social y Solidaria en la provincia junto a las herramientas técnicas y financieras destinadas al sector emprendedor provincial.

Las políticas alimentarias, educativas, sanitarias, de niñez, infancia, adolescencia y juventud, de personas con discapacidad, personas de tercera edad, de cuidado y de lucha contra las desigualdades de género tienen aquí un espacio prioritario.

En segundo lugar, propiciaremos una Provincia Verde. Impulsaremos la transición energética, fortaleciendo el despliegue de energías de fuentes alternativas como sustento de la matriz energética. Algunos a veces piensan que hablar de la economía verde es darle la espalda al desarrollo hidrocarburífero. De ninguna manera. Hay que integrar y complementar. Hay que sumar y no restar. Si nosotros logramos incorporar en la agenda estas nuevas temáticas sin lugar a dudas es que vamos a cosechar, multiplicando los resultados.

Además de la tecnología es fundamental el capital humano. Vengo a anunciar la creación del “Centro Provincial de Investigación y Formación Profesional en Energías Verdes”. El objetivo central será desarrollar una formación inicial y continua -técnica, tecnológica, y profesional- destinada a neuquinas y neuquinos con interés en desempeñarse en el sector energético. Promoverá la investigación en energías alternativas para la transferencia al sector socio-productivo.

Haremos foco en el fomento de ciudades sostenibles, como espacios de progreso social, en términos de movilidad, construcción, eficiencia energética, conservación ambiental, áreas protegidas, desarrollo de infraestructura urbana sostenible, gestión eficiente de residuos sólidos urbanos, promoción de la economía circular y generación de empleo verde.

ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO. En tercer lugar, queremos una Provincia Próspera. Para ello trabajamos en la continuidad de los pilares, políticas, programas y obras de infraestructura estratégica, con empleos dignos y oportunidades de emprendimiento y crecimiento económico, con acceso a infraestructuras básicas de calidad para el desarrollo económico y social, a un entorno científico-tecnológico apropiado a nuestras necesidades, y con una matriz energética diversificada y asequible con fuerte presencia de las renovables.

En cuarto lugar, buscamos consolidarnos como una Provincia Pacífica, Justa e Inclusiva, integrada culturalmente, fomentando y desarrollando nuevas y mejores políticas con foco en los espacios de participación y seguridad ciudadana, administración y acceso a la justicia en todas sus dimensiones.

Así como lo hicimos en su momento, ya lo dije anteriormente, el juicio por jurados, vamos a impulsar y estamos trabajando por la reforma del código procesal civil, laboral, comercial, administrativo y de familia.

Es un trabajo mancomunado. Yo quiero agradecer y felicitar a los tres poderes del Estado por haber logrado abrir los concursos para tener 26 nuevos registros notariales en la provincia del Neuquén que era un reclamo histórico. Falta la aprobación final de esos concursos. Creo que de los 26 ya hay cubiertos 17 y los restantes se vuelven a concursar, pero creo que este año habrán de estar en funcionamiento los 26.

Finalmente, queremos una Provincia integrada del Desarrollo Local, Regional, Nacional y Global. Nuestra estrategia de desarrollo de corto, mediano y largo plazo sólo puede perseguirse sobre la base de definir e implementar alianzas sólidas, dinámicas y de “ganar-ganar” en el ámbito Local profundizando la relación de trabajo con todos los municipios neuquinos; fortaleciendo las microrregiones, fortaleciendo la integración de esas microrregiones.

En lo Regional, con las provincias de la Patagonia y regiones colindantes del vecino país de Chile; en lo Nacional con el gobierno nacional y demás provincias y en lo Global, interactuando no sólo con los organismos multilaterales que poseen recursos financieros y de conocimiento que son claves para el desarrollo neuquino, como así también con entidades subnacionales de países del mundo con los que compartimos intereses concretos como por ejemplo el estado de Alberta en Canadá.

Para continuar apalancando el crecimiento y desarrollo económico hay proyectadas más de 250 iniciativas públicas y privadas que entrego en este acto. Estas deberán tener en el trabajo, en la construcción y en equipo, un régimen específico de promoción y especial con medidas impositivas, laborales y territoriales para que apuntalen estos proyectos, medidas con competencia de orden municipal, provincial, nacional e internacionales.

Y en lo global, interactuando con los organismos multilaterales que poseen recursos financieros y de conocimiento que son claves para el desarrollo económico, como así también con entidades subnacionales de países del mundo con los que compartimos intereses concretos, como por ejemplo el estado de Alberta en Canadá.

Para continuar apalancando el crecimiento y desarrollo económico hay proyectadas estas primeras 250 iniciativas públicas y privadas que entrego en este acto. Estas deberán tener en la construcción y el trabajo, en la gestión mancomunada y en equipo, un régimen de promoción específico y especial con medidas impositivas, laborales y territoriales que apuntalen y permitan la ejecución y promoción de estos proyectos, medidas con competencia de orden municipal, provincial, nacional e internacional.

Vengo también en este acto a entregar los proyectos de ley. Son 21: la creación del Consejo Provincial de Participación Ciudadana; la creación del Régimen de Prácticas Laborales Cuidadas de Capacitación para el Trabajo Joven; la adhesión a la Ley Nacional 27487 – Prórroga de la ley 25080 de Incentivo Forestal; la creación del Régimen Provincial de Promoción de Actividades Económicas; la prohibición de Clorpirifós; la modificación de la Ley 2717 de creación de la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas; la adhesión a la Ley Nacional N° 27654 «Situación de calle y familias sin techo»; la adhesión a la Ley Nacional N° 27360 «Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores»; la creación del Registro Único de Biciclos del Neuquén (R.U.B.I.N.); la creación del Comité de Seguridad en Espectáculos Deportivos; la creación del programa “Turista Protegido”; la creación del Programa Ecosello Turístico Neuquino; la exención en el pago de la tasa bono contribución para víctimas de violencia de género; la prevención y erradicación de acoso y hostigamiento en el ámbito escolar; la determinación del Patrimonio Cultural e Histórico de la Provincia del Neuquén al “Bosque petrificado El Sauce”; la autorización a contraer uno o más préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con destino a mejorar la capacidad y a facilitar el acceso de las MiPyMEs a financiamiento; la promoción de Economía del Conocimiento; el régimen de creación y funcionamiento de Agrupamientos de Actividades Económicas; la modificación a la Ley 3086 (Inspección Provincial de Personas Jurídicas); la creación del Observatorio de Deporte y Actividad Física; y el desarrollo de Hábitos para la Vinculación Saludable.

Agradecerles una vez más las herramientas para poder afianzar la gobernabilidad que nos han brindado. Cada una de las observaciones y críticas las he tomado siempre en sentido constructivo y positivo.

He establecido también dispositivos que habré de comunicar a través del vicegobernador, con tres o cuatro ministros del gabinete provincial, para que estén a disposición de un diálogo continuo y permanente, porque es una de las observaciones que me han formulado respecto de los distintos temas de agenda que puedan ir surgiendo a lo largo del mes e ir anticipando dichas situaciones.

Les agradezco profundamente todo el trabajo legislativo que han hecho, y también me permito decirles que este año es un año en el cual cada uno de los proyectos políticos probablemente elijan sus candidaturas y autoridades. Y que esto lo hagamos de manera respetuosa, eficiente, ágil, eficaz, teniendo en cuenta la situación socio económica con la que vive y transita el pueblo de la provincia del Neuquén.

La prioridad debe estar puesta en la resolución de las soluciones. Cada uno de los puestos de trabajo que se cayeron no se fueron, están acá entre nosotros y quieren una respuesta. Esa respuesta es la solución a su problemática, es la que estamos construyendo.

Yo estoy convencido que así como recuperamos 7 mil puestos de trabajo y Neuquén está en el podio de las provincias que más rápidamente se están recuperando, estoy convencido que tenemos un año pleno de recuperación económica y social, en la medida en la cual no perdamos el tiempo generando confrontaciones.

Nosotros respetamos los pensamientos. Pero aquí en la provincia del Neuquén necesitamos construir soluciones y no es confrontando, sino como lo venimos haciendo a partir de visibilizar nuestras ideas y ponernos de acuerdo para articular la inversión pública y privada y generar el desarrollo económico y social.

Esto permitirá ir alcanzando records, esto permitirá ir recuperándonos y esto permitirá también honrar en vida a los hombres y mujeres que partieron por el COVID o por otras razones y causas en estos últimos años y han entregado la vida.

Algunos me han dicho que no ha sido gobernar lo que ha pasado en estos últimos dos años, gobernar clásicamente. Siempre digo que es lo que nos fijó el destino. No es ni más difícil ni más fácil que lo que le ha tocado en cada etapa democrática a cada generación. Es lo que nos tocó y en esas condiciones nosotros asumimos un compromiso de construir porvenir y futuro.

Y es importantísimo poder seguir fortaleciendo lo institucional para poder llegar en tiempo y forma. Ya cuando no llegamos en tiempo y forma, lo he reconocido y lo he hecho público. Y este es el horizonte y el norte que nos marca.

Es importante decir también que no abandonemos a nuestros padres y abuelos, a nuestras madres y nuestras abuelas. Muy probablemente para cada uno de nosotros y la edad que tenemos a medida que vaya pasando el tiempo, como está pasando y se transforme la pandemia en una endemia. El COVID será muy probablemente, como una gripe más. Para las personas mayores, no. Porque ese virus que transita tu cuerpo, las personas mayores tienen toda una vida en la cual han transitado y tienen distintas situaciones de riesgo. Entonces, por favor, les pido que acompañemos a esos abuelos, abuelas, padres y madres que tienen una dosis a que apliquen la segunda dosis y los que tienen dos dosis a que apliquen la tercera. Lo digo con mucho respeto hacia quienes se oponen al proceso de vacunación, porque, reitero, yo promoví un proceso de vacunación libre, gratuito y voluntario, un proceso ejemplar. Un proceso ejemplar y es un proceso así, que para mí nos deja una gran enseñanza porque el proceso de vacunación ha sido un gran triunfo. Porque han convergido las acciones del gobierno con las acciones de la ciudadanía. Nos hemos encontrado en términos de responsabilidad, solidaridad, articulación y coordinación, y es para mí una gran enseñanza que nos ha dejado el COVID.

Pido por favor en nombre del pueblo de la provincia del Neuquén que cese la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania. No se dirimen así las controversias territoriales, si las hubiera, y eso es perder para todos y todas. Y llevará mucho tiempo, muchísimo tiempo, décadas, resarcir los daños que esto está generando, por eso no da lo mismo que esto termine hoy, mañana o pasado. Exhorto a que haya bandera blanca, paz, y se corte con el bombardeo a los derechos de las personas y de las naciones. Es en el marco del diálogo y del respeto a las tratativas y convenios internacionales que deben dirimirse, como lo estamos haciendo después de 40 años y vamos a rendir honores a nuestros veteranos, hombres y mujeres, caídos en batalla en nuestras queridas Malvinas.

Dejo inaugurado el 51º Periodo de Sesiones Ordinarias de la nueva Legislatura de la Provincia de Neuquén.