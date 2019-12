Señor vicegobernador, contador Marcos Koopmann; señores gobernadores mandato cumplido; señores vicegobernadores mandato cumplido; presidente del Tribunal Superior de Justicia; senador mandato cumplido; señora diputada nacional; intendentes y presidentes de comisiones de fomento en funciones y mandato cumplido; señores concejales; vocales del Tribunal Superior de Justicia; fiscal general; funcionarios provinciales; rector de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Comahue; consejeros del Consejo de la Magistratura; fuerzas armadas y de seguridad; autoridades consulares; autoridades legislativas; medios de comunicación.

Hoy es un día más y un día también muy importante. ¡Que viva la democracia! Cuando en países de América Latina y del resto del mundo hay conflictos en el desarrollo institucional y democrático, hoy en el país ha comenzado un nuevo mandato, respetando la voluntad popular, respetando y construyendo en el veredicto de las urnas más y mejores posibilidades y oportunidades para construir gobiernos desarrollistas, inclusivos, porque tenemos un pueblo que aspira y que quiere construir activamente desarrollo social.

Me parece muy importante destacar la convocatoria del presidente de la República hoy. Se acabó la grieta. Tenemos distintas trayectorias y opiniones, pero son tiempos (de ver) en la crisis una oportunidad de ponernos la camiseta, la celeste y blanca y todos juntos tirar del carro demostrando que tenemos respeto, tolerancia y compromiso con cada rincón de la patria.

Es necesario encontrar los acuerdos que permitan el desarrollo económico y social. Yo quiero rendir un homenaje a la cámara que finalizó su mandato en estos días, porque no nos faltó una sola herramienta para gobernar la provincia. Gracias.

La convocatoria realizada hoy requiere del máximo esfuerzo y compromiso para encontrar acuerdos que permitan pasar a los hechos construyendo y haciendo realidad el destino de grandeza del país. Y es juntos. Nosotros en la provincia hace 60 años que lo estamos haciendo. No son casualidad los indicadores de la provincia.

Nosotros tenemos un compromiso de honor con la historia: seguir sembrando y trabajando arduamente para que los niños y niñas tengan más y mejores oportunidades. Esa es la manera de honrar el legado de honor de esfuerzo de nuestros padres, abuelos, madres y abuelas.

Por eso, es importante que nos animemos a abrir la puerta de par en par para escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas. Al llegar a Las Coloradas, hace pocos días, un niño de siete u ocho años me dejó una enseñanza tremenda que quiero compartir con ustedes. Yo había comprometido una cancha de fútbol de césped sintético; habían pasado dos aniversarios y no habíamos cumplido, y en esta cumplíamos pero faltaba el caucho. Cuando le falta el caucho a la cancha, te deslizás y la felpa te hace como patinar. Al llegar y preguntarles a los niños y las niñas que nos habían venido a buscar ¿qué hacía falta? Yo supuse que me iban a decir el caucho, el cerramiento o la iluminación de la cancha. El caucho llegaba al día siguiente. Me contestó: ‘Que la cuidemos’. Un niño de siete u ocho años.

Otro niño de Aluminé, en el primer foro consultivo provincial de la niñez, con 15 años, planteó que quería que no se persiga más a la gente en la calle, que no se mate más a la gente en la calle y que se pueda transitar libremente. Por eso, en pocos minutos vamos a llevar adelante la jura, por primera vez en la historia, del máximo cargo de ministerio, asignando la responsabilidad para elaborar políticas públicas para la niñez, la juventud y la adolescencia.

Más participación, más debate decisorio, más fortalecimiento institucional. Como neuquino me sentí orgulloso cuando el presidente hoy hablaba de desarrollar ciudadanía democrática. Y en los consensos y los disensos se construyen políticas públicas. A diferencia de por ahí lo que nos pasa con las obras o los programas, que para cerrar y concretar una obra y un plan hay que tener los recursos para poder empezar otra y anunciarla, en la participación para mí es exactamente al revés: hay que abrir y abrir círculos de participación, de debate decisorio y de fortalecimiento institucional.

Por eso, al Observatorio de Desarrollo Humano, al Observatorio de Seguridad Humana, al Observatorio de Violencia de Género, que está trabajando de manera excelente; voy a dejar un proyecto de ley para que en la caja de resonancia, en el debate y en el desarrollo estructural y estratégico de este poder de la Legislatura, creemos el Observatorio para generar los datos sobre abuso sexual infantil y adolescente interinstitucional, interdisciplinario y territorial para que nunca más en la provincia del Neuquén haya un solo abuso infanto-juvenil.

También nosotros en nuestro partido lo cumplimos, pero presento un proyecto de ley para que haya equidad de género en los cargos de conducción de los partidos políticos en el ámbito de la provincia.

También presentamos una ley de promoción de entornos escolares saludables, que incluye intervenciones en el entorno para promover y mejorar la salud a nivel poblacional. Hablábamos de ciudades saludables y sustentables. Esto requiere de buena salud y para que esa buena salud esté presente en cada ciudadano, del descanso adecuado, la alimentación saludable, la actividad física y cultural, y la accesibilidad y el desarrollo laboral.

La ley de prevención de accidentes cerebrovasculares (ACV). Es un primer proyecto de ley para prevenir. Yo quiero agradecer a todo el sistema (público) de salud y al sistema privado que está trabajando en esto que es la segunda causa de mortalidad y una de las principales generadoras de discapacidad. Es una primera porque estamos trabajando en una más, que habremos de presentar a más tardar el 1 de marzo.

Quiero decirles que hemos aumentado en la planta política del gobierno de la provincia la composición cualitativa de las personas con discapacidad. Ni discapacitados ni capacidades diferentes; personas con discapacidad. En un 50 por ciento. Y me comprometo a que en las estructuras de planta política que habré de solicitar habrá de estar y se dará cumplimiento al cuatro por ciento que exige la ley, que es el cupo de las personas con discapacidad en la planta política que habré de designar para la próxima etapa en el Poder Ejecutivo Provincial.

La ley de modificación a la Ley 2634, un fondo provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que tiene por finalidad ampliar la base de beneficiarios, mejorar la redacción actual de la norma, a fin de garantizar una aplicación de la norma más efectiva.

La ley de creación del Banco de Datos Hidrocarburíferos y Mineros Neuquinos es una ley que busca que el Estado fomente y propicie el espíritu colaborativo en el desarrollo de la licencia de conocimiento de la actividad hidrocarburífera. Este es el espíritu del proyecto de ley y está abierto al diálogo y al consenso con los distintos actores.

Por último, la séptima, la ley de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, incorporando y adhiriendo a un régimen fiscal de menor presión impositiva, que hoy está vigente para otros sectores. Vamos a potenciar definitivamente en esta cuarta revolución industrial, la de la era digital, la promoción de la economía del conocimiento. Hay potencias que lo son gracias a haber desarrollado su conocimiento.

Cuando comenzábamos, un ejemplo para mí de lo que hemos avanzado, cuando comenzábamos el desarrollo hace seis años bien firme del no convencional, hubo que traer e importar recursos especializados. Hoy exportamos, hoy las compañías para desarrollar otras cuencas están tomando recursos especializados que se han desarrollado en Vaca Muerta para desarrollar el no convencional en otras cuencas.

También vamos a firmar en el día de la fecha, tres decretos. Un decreto por el cual, además de acompañar todo este trabajo que quiero felicitar de los consejos locales de Niñez y Juventud, del Consejo Provincial y Regional de Juventud también, a partir de ahora, el gobierno de la provincia, porque tiene un pueblo joven, tiene un gobierno y un Gabinete de la Juventud. Va a trabajar en paralelo y articulado e integrado al gabinete que actualmente está funcionando.

También, vamos a llevar adelante, en esto que estamos trabajando, de mesas interinstitucionales de trabajo en el territorio de políticas públicas transversales y horizontales, vamos a crear la Mesa Interinstitucional de Políticas Públicas y Sociales. Va a estar integrada por la máxima autoridad de cada uno de los organismos del estado para acompañar, fortalecer y propiciar que estos indicadores que tiene la provincia y el pueblo neuquino de ser en la que más se invierte, más se consume, la que mejor Producto Bruto Per Cápita tiene, la que mayor y mejor expectativa de vida de hombres y mujeres tiene, la que tiene la menor tasa de mortalidad materno-infantil. Una provincia que tiene una corriente migratoria muy importante, la provincia que más crece, produce y se desarrolla, también, además un perfil y un enfoque cuantitativo, empecemos a ser el centro en lo que se ha ido generando con un sistema de salud, de seguridad, de promoción al desarrollo humano, que hace de esta provincia, esta tierra de oportunidades.

Yo también quiero felicitar todo el trabajo que se viene desarrollando para la accesibilidad, la igualdad y el respeto de la diversidad en cobertura social de nuestra caja de nuestra obra social, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), para abordar las distintas necesidades en la diversidad, en las distintas operaciones y tratamientos de hormonización y cirugías corporales. Es la única provincia en el país. Forma parte de darle sentido a nuestra obra social.

Vamos a fortalecer y vamos a darle continuidad a la accesibilidad ciudadana que se está llevando adelante en capacitaciones en comisiones vecinales y redes comunitarias.

Un ejemplo que para mí es, un ejemplo que no quiero que por lo que no cité sientan que estoy discriminando, pero voy a dar uno o dos ejemplos de lo que son, a mi entender, las políticas públicas. Por ahí se focaliza mucho en la cantidad de canchas de fútbol de césped sintético que hemos hecho, pero en materia deportiva hemos creado 560 escuelas de accesibilidad deportiva en todas las localidades de la provincia, a las que han asistido 64 mil deportistas.

En los Juegos Integrados Neuquinos durante el período 2015-2019 participaron 25 mil personas. En los Juegos Evita participaron 3.400 neuquinos y neuquinas.

En materia cultural llevamos adelante más de 40 programas estables. Se presentaron más de 200 libros de autores neuquinos, 150 muestras de artes visuales, circuitos de muralismos, 60 talleres en formación artística a lo largo de toda la provincia. Tenemos 15 Orquestas Infanto-Juveniles, un programa que se cayó a nivel nacional y lo levantamos, lo articulamos y no vamos a parar hasta que cada ciudad y cada pueblo tengan su orquesta. Cincuenta niños y niñas pudieron viajar de Aluminé al norte del país y ha generado una gran alegría y es motivo de encuentro e integración en todo el pueblo de Aluminé.

Se crearon las áreas de interculturalidad, se desarrollaron programas de difusión e integración de culturas de pueblo originarios y colectividades. Toda la preparación y la implementación para que rija por primera vez en la provincia, a partir del año que viene, la implementación de la Ley Provincial de Cine, la creación del EnCine. Vamos a profundizar la potenciación del emprendurismo, la creatividad y el diseño. Neuquén es creatividad, innovación y diseño.

Quiero felicitar a todos los que se han acercado y que están trabajando y estaban esperando esta oportunidad que la estamos construyendo. Contamos, y es la primera provincia pionera, con programas enmarcados en territorios y comunidades con capacidad de recuperación ante las adversidades, el riesgo volcánico, la protección ciudadana. Quiero felicitar esta excelente idea de Defensa Civil, que ha nucleado el Programa de Gestión de Bomberos Voluntarios espontáneos.

También, este convenio que hemos firmado con Nación para desarrollar además de la electrificación como hicimos en todas las ciudades de la zona norte y centro, ahora en el centro y sur, la electrificación de áreas rurales. También el programa de gestión integral de los riesgos en el sistema agroindustrial rural para fortalecer a los productores vulnerables.

El desarrollo de los programas de inclusión socio económicos en áreas rurales, todo lo que estamos llevando adelante: 160 personas capacitadas y 500 viviendas con Corfone, esta gran empresa forestal e industrial. Hoy Corfone genera y construye, con mano de obra dando trabajo en la provincia de Neuquén, aulas, escuelas, planes de vivienda, postas sanitarias, comisarías, capillas, salas velatorias, centros comunitarios. Una revolución industrial, y en esto yo quiero agradecer desde Felipe Sapag, a cada uno de los gobernadores del Movimiento Popular Neuquino que bancaron y cuidaron el medio ambiente y que hoy permite, con orgullo, mostrar esta gran empresa forestal e industrial de Latinoamérica que es Corfone.

Todo el trabajo vinculado al PRODA lo vamos a potenciar.

Quiero también hacer mención, se ha acercado, va a quedar en la Cámara, pero estamos presentando como corresponde el Informe de Gestión, además del que habremos de presentar el 1 de marzo de los cuatro años del primer mandato con el cual el pueblo neuquino me ha honrado. Queda a disposición aquí para todos los medios de comunicación y cada diputado.

Nosotros en la campaña, hoy empezamos a rendir cuentas del compromiso asumido, presentamos un plan. También lo vuelvo a dejar aquí en la Cámara. Aquí están los trazos gruesos para planificar, para desarrollar, para ejecutar y construir una justicia social cada vez más justa, una provincia federal. Es una planificación que se retroalimenta y dinámica, está sujeta al contralor de las opiniones, de la participación activa, de la reflexión continua y permanente, del escucharnos, y de los distintos hechos que se vayan generando.

Yo también comprometo, con Marcos, que nosotros al finalizar este segundo mandato, hemos de entregar con la debida participación ciudadana institucional, de las cámaras, del sector privado, de los sindicatos, un plan de desarrollo en las líneas generales al 2030.

Quiero agradecer, ya finalizo, pedir disculpas por los errores que hemos cometido, no haber impedido la firma del decreto 566, si bien lo he dialogado y discutido con varios, lamento no haberlo impedido. Muchas veces tuvimos esa brecha y se fue acordando con diálogo. Por eso, pido que ese decreto no sea ratificado y sea declarado nulo en el Congreso de la República, porque es inversión pública e inversión privada, es mercado interno y mercado internacional a veces los argentinos usamos la palabra O y hay que usar la palabra Y para integrarnos, para construir, para desarrollarnos. Tenemos historia y ADN desarrollista en la provincia de Neuquén. Y es la que vamos a rescatar una y otra vez, vamos a construir futuro, viviendo intensamente en este presente, rescatando y defendiendo la historia.

Yo estoy feliz de que acá estén los gobernadores mandatos cumplido en vida, el vicegobernador saliente, el actual, el vicegobernador mandato cumplido; es un ejemplo de democracia. Por eso sostengo que en la provincia de Neuquén no hay grieta, por eso quise ir al interior de la provincia, donde los intendentes que terminaron sus funciones y han cumplido ochos años, dos mandatos de cuatro, me enseñaron a caminar la calle, me mostraron la realidad, las desigualdades, porque también tengo la necesidad de decir que esa desigualdades, esas inequidades, para lo cual tenemos que construir políticas públicas, en las áreas rurales y en el interior de la provincia se amplifican y son más potentes.

Por eso esta necesidad, hay un intendente acá que ayer en la anteúltima asunción estaba muy contento. No hicimos ningún anuncio, pero estaba muy contento de que esta pequeña cosa sencilla, de que un gobernador esté ahí cuando asumía, para sentirse acompañados y sentirse unidos. Yo agradezco esas palabras, Néstor (Fuentes). Quizás no todos conocen El Cholar, pero la camaradería, la hospitalidad, la humildad, el compromiso y el respeto con la que nos tratan en el interior de la provincia y nos hacen sentir como en nuestra casa, es la guía.

Como también sinceramente es la guía, lo manifestaba hoy en el Congreso de la Nación, la necesidad de construir acuerdos, de acordar, de no dividirnos más, de hermanarnos, de codo con codo, con la celeste y blanca, esto que decimos y que cuesta tanto llegar a los hechos, esto que hace cuatro años empezamos a transitar y que logramos para la actividad hidrocarburífera, teníamos 1.500 telegramas de despido, generamos 8.000 puestos de trabajo; hoy tenemos nuevamente 1.200 telegramas de despido. Voy a estar, Guillermo (Pereyra, senador mandato cumplido y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa) en las buenas y en las malas, en las malas y en las buenas, como les dije ayer a los intendentes, voy a poner la cara y voy a buscar la solución para que no perdamos ni un solo puesto de trabajo.

He tenido reuniones con quienes finalmente han sido depositarios de la confianza del nuevo presidente. Tengo reuniones en los próximos días, vamos a trabajar, quiero destacar la apertura al diálogo del nuevo gobierno nacional, hemos sido recibidos hoy mismo y vamos a poder encontrarnos en mesas de trabajo, de diálogo, en las cuales cada actor pueda plantear su modo y su visión de cómo se articula y se acelera el desarrollo de la provincia de Neuquén.

En la provincia de Neuquén hay comprometidos 180 mil millones de dólares solamente en Vaca Muerta, cuando está concesionado tan solo el 29 por ciento y en desarrollo industrial masivo solo el 4 por ciento, que nos permitió volver a exportar gas a Chile, recuperar parte del autoabastecimiento energético, poder exportar petróleo, generar recursos y divisas para el Banco Central, para el sistema jubilatorio, para la obra social, más trabajo; entonces es importante que recuperemos, mantengamos y sostengamos reglas de juego claras.

Y esa inversión que se necesita para que Vaca Muerta tome otra dimensión, otra aceleración; no hay que ir a Vender Vaca Muerta, ya está vendida, y está comprometida, hay que respetar reglas de juego internacionales, hay que generar estabilidad normativa, y si internamente tenemos dificultades macroeconómicas como las que tenemos, cuando otros países no las tienen; hay que establecer políticas públicas que conecten esa actualidad macroeconómica y ciudadana de sectores vulnerables, de las actividades económicas que no son viables; hasta que lo alcancen, sin perjudicar debilitando las reglas de juego en la actividad hidrocaburífera, y esto es lo que estamos dialogando. Y yo también quiero agradecer la capacidad de generar una conciliación obligatoria que permita abordar con tiempo el diálogo, porque los inversores tanto nacionales como internacionales están ávidos de saber cuáles son las medidas y los consensos que habremos de construir.

Como esto podríamos hablar de un montón de cosas, y como “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. No han sido fáciles estos cuatro años, pero estoy más enamorado que nunca de la provincia y el pueblo neuquino, estoy convencido de la calidad humana de nuestro pueblo, del potencial a partir del recorrido que ha llevado adelante la provincia y el pueblo. Nos miran y nos respetan en todo el mundo. Y ese es un capital y una vara alta que hay que mantener y sostener. Entonces son más políticas públicas y sociales, más articulación pública y privada, y las capacidades y los talentos suman, pero la actitud, la perseverancia, la insistencia, la continuidad, permiten multiplicar los logros que se van alcanzando, por eso estamos muy contentos de ampliar nuestra matriz económica, que nuestros frutos secos se exporten, que nuestra fruta fina se exporte, ahora libre de mosca (de los frutos) a partir de una nueva inversión que está llevando adelante el gobierno chino.

Estamos felices de exportar nuestra lana, estamos felices de las posibilidades que se nos abren para el desarrollo ganadero, estamos felices de haber licitado por primera vez el salto cualitativo en el desarrollo acuícola, la zona franca en la zona centro de la provincia de Neuquén, tener los fondos para asfaltar la ruta 23. Conectividad vial y digital son prioritarias para generar cercanía, integración, desarrollo económico y social. Y la ampliación de la matriz productiva es eso, es esto y lo otro y aquello, pero es con cada uno y cada una.

Yo dije hace cuatro años que quizás vayamos un poco más lento, pero juntos y a la par. En esos espacios colectivos de debate vamos a poder tomar las decisiones que tengan carácter de políticas públicas, arraigadas, para que tengan todo el compromiso de la sociedad.

Al llegar a Caviahue me plantearon el no desarrollo de una energía, y estaba el pueblo. Los escuché, los entendí y anuncié que no se iba a desarrollar en esas condiciones. Yo ratifico mi compromiso de trabajar por la provincia del Neuquén, juntos y a la par del pueblo neuquino, nunca en contra de la gente. Es decir, escuchándonos y entendiéndonos.

Esos carteles tienen que ver con una compañía que en una licitación ha resultado adjudicataria del hospital de Plottier otra empresa; y esa otra empresa, con quienes estaban trabajando con la actual empresa, tienen juicios. Entonces hay una cuestión privada y una cuestión que tiene que ver con el sistema de salud. Nosotros vamos a trabajar, como lo estamos haciendo en la subsecretaría de Trabajo, para que puedan llegar a un acuerdo, en el marco de una mediación laboral, la empresa, que tiene a su cargo la prestación de ese servicio, con esos trabajadores que tienen con ellos un juicio. Entonces esa empresa ahora no quiere tomar a parte de esos empleados porque hay un juicio. Dentro del derecho laboral, tomar a un trabajador que te ha iniciado un juicio es complejo.

Yo hablé con ellos al ingresar, como también hablé respecto de otro pedido que había, y vamos a seguir poniendo la cara, en la escucha atenta, en la reflexión continua y en el diálogo permanente.

Yo aspiro también a que en estos cuatro años en los cuales yo estoy agradecido y quiero agradecer al pueblo neuquino la decisión que tomaron de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron en una decisión que yo diría que, casi igual que hace cuatro años atrás, no estaba en mis planes, vamos a trabajar codo a codo y junto a la gente.

Que le estaré eternamente agradecido a los intendentes que han finalizado, con quienes compartí ocho años de trabajo y me enseñaron a transpirar y construir ciudadanía en cada ciudad. Estoy feliz de quienes han asumido. Nosotros vamos a seguir trabajando con cada intendente.

Como dije también hace cuatro años, tenemos una familia de sangre a la cual le he tomado un tiempo en el cual no he estado y en el cual en los próximos cuatro años tampoco habré de estar. Es en función de que se ha ampliado, como me dijiste una vez Jorge (Sapag): hay una familia más amplia, la familia del corazón. Siempre recuerdo cuando partió tu madre: ‘Vaya amigo y hágase cargo’. Hoy mi madre no puede estar acá.

Yo estoy feliz de la familia de sangre que tengo. Feliz de que me hayan respetado, bancado y que me banquen: a mi papá y mi mamá, que me han educado en los valores de la libertad, independencia y autonomía; a mi abuelo, que insistió en venir y está feliz de estar acá; a mis hermanos, que me suplen también ahí en mi ausencia física en la familia; a mis cuñadas; a mis dos hijos, que aprendo todos los días de ellos muchísimo. Por eso digo que la juventud no es el porvenir o el futuro, es el presente. Con ellos, si les abrimos las puertas, vamos a construir porvenir y futuro. Vienen libres, independientes, sin pruritos, sin prejuicios; no discriminan, tratan a todos y todas por igual.

Y a mi mujer, que hoy cuando me levanté en Buenos Aires… Se va a enojar con lo que cuento. ‘Llegó el día y es la última jura’, me dijo. Yo no entendí por qué dijo ‘la última jura’. ‘¿Cómo la última?’ ‘Claro, ¿o pensás reformar la Constitución?’, me dice. Se había asesorado y había estudiado. Yo no voy a reformar ninguna Constitución. Quiero que no haya ninguna especulación en este punto, porque soy un respetuoso de las reglas de juego y estoy tremendamente agradecido de que el pueblo me haya dado la posibilidad de gobernar ocho años.

Además, estoy convencido de que, así como una generación nos abrió las puertas, nosotros también tenemos la responsabilidad de propiciar un cambio generacional. Lo más importante es que se siga esta línea el día que uno no esté. Eso habrá de demostrar que la siembra no cayó en saco roto.

Como en el Banco Provincia (del Neuquén). Después de 16 años, el Banco Provincia volvieron a conducirlo empleados de trayectoria puertas adentro del Banco Provincia del Neuquén. No hay un solo cargo político en el banco externo en la alta conducción, conducción intermedia, que no sea de trayectoria, que tenga un currículum y se haya formado de carácter permanente en el Banco Provincia del Neuquén.

Gracias a todos. Gracias por habernos dado la posibilidad de gobernar la ciudad de Neuquén y Zapala, haber mantenido el norte y el sur, haber mantenido cada pueblo y ciudad. Nuestro respeto allí donde nos tocó perder. No se pierde en democracia, ganamos con la participación y el desarrollo de la democracia. Pero esos triunfos implican y generan más compromiso, más responsabilidad, más humildad y más trabajo. No nos equivoquemos.

Yo estoy entero y voy a trabajar incasablemente las 24 horas de los próximos cuatro años. Siento la prioridad de poder establecer políticas públicas estratégicas y estructurales para el desarrollo de la provincia.

Es importante volver a insistir y vamos a hacer el puente de La Rinconada, vamos a inaugurar el 20 de diciembre la ampliación del nuevo aeropuerto, vamos a hacer ese primer jardín de infantes en Bajada del Agrio, esa escuela primaria en Añelo. Vamos a cumplir, vamos a llegar. Vamos a terminar los jardines, que llegaron hasta donde llegaron, nos hicimos cargo y los vamos a terminar poniendo hasta el último peso. Vamos a fomentar la accesibilidad en la Educación en niños y niñas de 3, 4 y 5 años; vamos a profundizar la Línea 148; vamos a fortalecer las políticas de perspectiva de género; vamos a trabajar en intentar dejarle la mejor provincia al que le toque dentro de cuatro años. Ese es nuestro compromiso.

A todos los diputados que ingresan, la apertura y las puertas abiertas para el diálogo. Pensemos que quizá, por ahí, el equivocado es uno, para poder construir el desarrollo, de manera tal de poder escuchar.

Mis respetos también a las personas que partieron este año, a Luis Sapag, una persona que me ayudó mucho; mi respeto también para quien partió, para ‘Pechi’ (Horacio Quiroga) y su familia. Se los extraña, pero también quiero decirles que de los dos, como de tantos otros, hemos aprendido. Tenemos que demostrar, a partir de los aciertos y virtudes que tenían, trabajando y haciendo realidad el potencial de la provincia. Recuerdo una de las últimas charlas con él y sus últimas palabras fueron de elogio hacia una decisión que había tomado. Era un hombre sincero, constructor.

Confío plenamente en Mariano (Gaido), como en cada intendente. Pero en 52 años que vivo en la ciudad de Neuquén, hacía tiempo que no veía una persona con tanto carisma, con tanta empatía, con tanta sencillez. Desde el gobierno de la provincia vamos a trabajar para demostrar también que todo el esfuerzo que en su vida hizo ‘Pechi’, no cayó en saco roto. Él estaría feliz de que esta gestión sea mejor que las que estuvieron hasta acá. Esa es nuestra contribución al legado que dejó ‘Pechi’.

Nosotros nos vamos a embarrar, nos vamos a arremangar y vamos a empezar nuevamente a profundizar, a partir de esta situación en la cual ya no hay un gobernador electo y un gobernador en mandato, hay solamente un gobernador en mandato.

Quiero decirles que el vicegobernador es una persona que va a trabajar desde acá, pero también tiene la responsabilidad de articular las políticas públicas con el Ejecutivo. Es un hombre que va a integrar el Poder Ejecutivo, porque tiene la capacidad, la trayectoria y la virtud de la gestión. Invito a la Cámara a trasladar a través de él todas las inquietudes que tengan que ver con decisiones que hagan a cristalizar el desarrollo económico y social.

Disculpas por los errores, que seguro han sido muchos. Seguro me van a preguntar: ¿cuál otro más? Podría citar el largo conflicto docente. Terminamos en la misma solución que planteamos, pero en la transición los chicos perdieron días. La solución fue la misma, la que decíamos. La responsabilidad primaria es nuestra. Ahí podría decir que es, también, un tema que puedo rescatar.

También quiero explicar a quiénes ya no están en funciones y a los que están aquí. La ley del nuevo mapa de bosques, del relevamiento territorial que hay que presentar -ustedes saben- cada cinco años, me pidieron en el territorio, en la dinámica, todos los candidatos, los que ganaron después, los que perdieron; todos me pidieron que no lo pusiese en la agenda en el medio de la elección, que esperase hasta que terminara el proceso electoral. No fue presentado para que salga antes del 10 de diciembre, pero sí respeté el pedido que me hicieron en cada una de las comunidades y localidades. Fui hasta el final del plazo legal que tengo para presentar ese proyecto, que está abierto para el diálogo y para llegar a un acuerdo con una persona que sea articuladora de ese diálogo y de esos acuerdos.

Muchísimas gracias. Vamos a lanzar también un programa de elaboración de rendimiento por gestión. Ya está en la Ley de Presupuesto, que es la lucha contra la trata, para desterrar de cuajo y de raíz la trata, el abuso, el desarrollo del trabajo infantil, la prostitución infantil.

Quiero agradecerles a todos y a todas las organizaciones, el sistema de Salud, de Educación, a todos los que están trabajando en la lucha para prevenir, evitar y erradicar este nuevo flagelo que es el suicidio. Algo que tiene que ver con la angustia, la tristeza, la depresión. No es que estén locos. Y esto es lo que por último quiero decirles, que pongamos, por favor, muchísimo foco en construir luz, esperanza, expectativa y confianza. Si hay eso, entonces le vamos a ganar.

Además, tenemos un compromiso contra los consumos problemáticos. Le vamos a ganar al narcotráfico. Le vamos a ganar a estos flagelos. Entonces, un proceso de capacitación y formación para la accesibilidad y conectar rápidamente el sistema educativo con el trabajo, más deporte, más cultura, más educación y más de estas políticas públicas sociales con participación ciudadana, debate ciudadano decisorio y fortalecimiento institucional.

Yo estoy feliz de toda esta revolución, por ejemplo, que están haciendo por ejemplo en el abordaje interinstitucional, interdisciplinario y territorial de la discapacidad en toda la provincia. El otro día me llenó de alegría ver a una persona privada de su vista llevando y tramitando distintas necesidades en una oficina de la repartición pública. Invito a los otros poderes a que avancemos en esta línea.

Marcos, bienvenido. Nos conocemos desde hace muchos años. Estoy convencido que es la persona que va a articular desde aquí para poder lograr más políticas públicas sociales desde la Legislatura, teniendo en claro que ha quedado a resguardo y con persona de trayectoria, la conducción de esa institución y esa empresa que nos educó y nos formó. Gracias a todos.

No tengo ningún rencor, ninguna bronca absolutamente con nadie. Lo que fue, fue. Y lo que no fue y no pudimos conseguir, no fue porque hayamos cometido el error de no atrevernos a ir para adelante. Cometimos muchos errores por ir para adelante. Pero en lo que no vamos a caer nunca es en el error de tener miedo a equivocarnos y pagar un costo. Para eso estamos.

Algunas otras ausencias también, porque hablé de la familiar. En esa otra familia del corazón que es esta gran y hermosa familia que es el pueblo neuquino también. Porque por ahí entro, hago determinadas cuestiones y quieren un tiempo más y me están esperando en otro pueblo, así que agradezco tremendamente el apoyo que nos han dado en cada uno de los pueblos. Estoy enamorado y feliz del pueblo neuquino, de nuestra casa y nuestro hogar, que es la provincia del Neuquén. Cuidémosla.

He tenido la posibilidad de recorrer algunos lugares del mundo y quiero decirles que se habla de Neuquén en el mundo, que tiene prestigio, tiene identidad y estoy orgulloso. Pero cuidémosla y es juntos, es más juntos que nunca. Esa palabra que tanto se usó en las campañas, que podamos demostrarnos, en esta crisis que tiene la República, que hay una oportunidad y que todos juntos con la celeste y blanca y honrando las palabras del Himno Neuquén es compromiso, saquemos adelante el país. En Neuquén lo estamos haciendo. Esto no implica desmerecer o relativizar todo lo que falta. Se ha hecho muchísimo y falta muchísimo más. Pero es juntos.

Gracias a cada uno y a cada una. A trabajar para fortalecer este trabajo. Están las puertas abiertas del nuevo gobierno nacional para todos también, en las necesidades, en la articulación que se vaya necesitando para empezar a gestionar y hacer llegar nuestras ideas, y ávidos de escuchar la crítica constructiva.

Cada vez que nos exigen una nueva cancha, cada vez que nos exigen una nueva escuela, cada vez que nos exigen un nuevo programa, nos lo hacen con respeto y nosotros lo tomamos en este sentido; es crítica constructiva. Es lo que está faltando. Entonces sí, perdón y disculpas allá donde no supimos llegar, donde no supimos escuchar, donde no supimos ver, donde llegamos tarde, donde nos falta, o donde hicimos menos. Ahí pedimos disculpas y agradecemos el voto de confianza que nos han brindado el 10 de marzo.

Ratifico nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de trabajar para construir bienestar social, crecimiento y progreso del pueblo neuquino y de la provincia, con ganas. Hay ganas de seguir viviendo y trabajando por esta hermosa provincia, que para mí, es la mejor del mundo, donde he vivido los 52 años y donde Neuquén me ha dado todo. Me ha formado como hombre, como marido, como padre, como hijo, como nieto.

Así que, a trabajar. Gracias. Si estamos a tiempo de corregir algo de los errores que ha habido, estamos para hablar, escuchar y enderezar allí donde nos están faltando algunas cuestiones. Muchas de las cuales también, quiero ser sincero, se nos han ido visibilizando con claridad. Yo no quiero tocar ningún tema puntual, pero hay temas que están en la agenda y que requieren también de un abordaje integral y dinámico.

Nuestro acompañamiento y felicitaciones a las autoridades de los bloques y de la Cámara. El respeto para la construcción de una sociedad, de un pueblo y una provincia plural, diversa y hacer de ésta una provincia sustentable, saludable y sólida. Hay mucho por hacer.

Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en cualquier momento.