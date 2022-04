En el marco del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 1° de abril, el ministerio de Salud de la provincia junto al Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y la Legislatura organizó una colecta de sangre para concientizar sobre la importancia de donar y aumentar el registro de donantes en Neuquén. La misma se desarrolló ayer, de 9 a 13, en el edificio legislativo ubicado en Leloir 810, en la que participaron 27 personas. Desde el 2003 a la actualidad en la provincia se han inscripto 4.175 personas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Al respecto, la ministra de Salud, Andrea Peve, destacó: “Quiero agradecer a la Legislatura y a todas las instituciones que se suman a las colectas de sangre. Es muy importante inscribirse en el Registro para ser donante de médula ósea y aclarar que para ello solo es necesario manifestar la intención en cualquier instancia en que nos acerquemos a donar sangre. Las y los donantes voluntarios de médula ósea inscriptos tienen la posibilidad, si son requeridos por el Registro, de donar vida en vida, a través de un acto voluntario, libre, gratuito y solidario”.

Con el objetivo de instrumentar un registro único de donantes voluntarios de CPH (conocidas como células de la médula ósea), tanto en el ámbito nacional como para mantener una conexión con los registros internacionales, el 1º de abril de 2003 se creó el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI (según lo establecido por ley 25.392), y cada año en esta fecha se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea.

Inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH es un acto solidario, voluntario y altruista que les da una oportunidad a las personas que no tienen donante compatible en su familia. Donar médula ósea no está relacionado con tu médula espinal. No es riesgoso para el donante, es ofrecer ayuda anónima y altruista para cualquier persona del mundo y es una donación que se hace en vida.

En nuestra provincia, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Neuquén (CUCAI Neuquén) es el organismo responsable de la procuración y el trasplante de órganos y tejidos. Este equipo trabaja conjuntamente con el CRH y es el representante regional del INCUCAI.

En este sentido, informaron que en el 2020, en el contexto de la pandemia, se sostuvo la cantidad de donantes de médula respecto a 2019 y que desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI, 1.277 argentinas y argentinos sin un familiar compatible recibieron un trasplante de médula.

¿Quién puede inscribirse como donante?

Todas las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud.

Pesar más de 50 kilos.

No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

Presentar Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte.

¿Cómo puedo registrarme?

Para registrarte podés donar sangre normalmente en el Centro Regional de Hemoterapia de la provincia del Neuquén, en los Servicios de Hemoterapia de los hospitales o en cualquier colecta externa de sangre (que se organizan para facilitar la donación), y manifestar tu voluntad.

De esa manera, de la sangre que donas se extrae una pequeña muestra que se analiza genéticamente, mientras que el resto se utiliza en personas que la necesitan para tratamientos y cirugías.

Luego, los datos genéticos ingresan a la base de datos y quedan a disposición para ser comparados con los de las personas que necesitan un trasplante.

La inscripción en el Registro es un acto voluntario, por lo tanto, todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee comunicándose con el Registro para su remoción.