Aún en el contexto de la pandemia por Covid-19, la vacunación sigue siendo una actividad esencial y una responsabilidad social.

Frente a la actual situación epidemiológica es importante tener en cuenta que la vacunación continúa siendo una actividad esencial que los neuquinos y neuquinas no deben postergar dado que, de lo contrario, en el futuro comenzarán a aparecer enfermedades que ahora no se tienen. Por eso es necesario consultar con el centro de salud u hospital más cercano, ya sea de forma telefónica o a través de las redes sociales, para conocer las modalidades de atención particular de cada efector.

La referente de Inmunizaciones del ministerio de Salud, Araceli Gitlein, apuntó: “Nosotros insistimos en la vacunación para toda nuestra comunidad, porque hay vacunas para todas las etapas de la vida. La vacuna es una responsabilidad social y una obligación individual”.

En relación con la modalidad de atención que se está llevando a cabo, Gitlein explicó que las vacunas se están aplicando por turnos. “Es importante que se comuniquen con los efectores que están cerca de sus domicilios o los lugares donde habitualmente se vacunan o vacunan a sus familias, cerca de sus lugares de trabajo, para generar un turno y completar las vacunas”, afirmó la referente de Inmunizaciones.

Consultada por la situación del sarampión, Gitlein detalló que la provincia de Buenos Aires lleva hace bastante tiempo un brote de sarampión que no está cerrado y que por lo tanto no debe descuidarse la vacunación. “Tenemos que recordar que todos los mayores de 5 años, nacidos desde 1965 en adelante, deben poder mostrar, acreditar que tienen dos dosis con componente sarampión”, indicó la referente.

En caso de no ser así, Gitlein señaló que es necesario acercarse a los efectores de salud y recibir las dosis que se necesiten. En este sentido, cabe destacar que todos los niños y niñas de 12 meses y de 5 años deben recibir la dosis de la vacuna Triple Viral que tiene componente sarampión.

Las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Para conocer más sobre la modalidad de atención de los centros de salud y hospitales, se sugiere consultar en forma telefónica y/o a través de las redes sociales.