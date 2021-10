En un acto presencial, se rindió homenaje a las víctimas por el COVID-19, se reconoció el trabajo del personal de salud de la zona y el accionar de la Policía y empleados municipales durante la pandemia.

El ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, junto al intendente de Cutral Co José Rioseco, encabezó el acto por el 88° aniversario de la ciudad de Cutral Co. El ministro expresó su reconocimiento al trabajo del personal de Salud, la Policía y el personal municipal en la localidad durante la Pandemia por el COVID-19.

En su discurso el ministro Jefe de Gabinete trasladó “el saludo de todo el gobierno de la provincia del Neuquén, del gobernador Omar Gutiérrez, del vicegobernador Marcos Koopmann, en una fecha especial porque nos volvemos a encontrar en un aniversario presencial cara a cara, después de un año y medio muy duro para todos los neuquinos y neuquinas”.

Durante la actividad se llevó a cabo un homenaje a las 272 personas que fallecieron en la localidad, víctimas del COVID-19.

El ministro expresó su reconocimiento y agradeció “a todo el personal de salud de la comarca, al hospital de Cutral Co y Plaza Huincul y a los diez centros de salud que hay aquí, en la zona, por el increíble trabajo que han llevado adelante; a nuestra Policía provincial, que estuvo en cada momento, junto a nosotros, en las calles tratando de hacer cumplir las normas que se iban definiendo para poder sobrellevar este complicado momento”.

Asimismo, reconoció a los empleados municipales “quienes estuvieron para que podamos estar seguros y acompañar a las más de 5,400 personas que atravesaron la enfermedad en esta ciudad y que se recuperaron”.

Señaló que “esta batalla que emprendimos el año pasado, nos sometió a presiones que no conocíamos, ya que estábamos frente a una amenaza desconocida y, a pesar de las diferencias coyunturales que podemos tener, todos nos pusimos a trabajar para salir adelante de este difícil momento. Tuvimos contrapuntos, pero tomamos decisiones muy difíciles que sirvieron”.

Agregó que “esta lucha sigue, el virus sigue activo. Se ha aplacado mucho, aquí en Cutral Co hay sólo seis casos activos. Y está en marcha un Plan de Vacunación histórico que se está llevando adelante en toda la provincia y también aquí, en esta ciudad y en esta comarca. Tenemos que seguir trabajando para que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de vacunarse, para protegerse y proteger al resto de la población”.

“Esta pandemia nos deja algunas lecciones, nos deja enseñanzas que tenemos que tener la sabiduría de aplicar para este momento de reconstrucción que hemos comenzado a atravesar”, expresó.

Respecto de las obras que se están llevando adelante en la localidad detalló: “En Cutral Co se invirtieron casi 987 millones de pesos en obras ejecutadas, en ejecución o próximas a ejecutarse, con financiamiento nacional, provincial y municipal”. Y finalizó, “las obras que hacen falta para salir adelante, para dar trabajo, para resolver necesidades y problemas no de los que estamos sentados en este palco, las obras son de ustedes, de la gente, no tienen nombre ni apellido”.

En cuanto a las obras destinadas a la localidad, se destaca la Ampliación y Remodelación de la Guardia del hospital de Cutral Co-Plaza Huincul. El presupuesto estimado ronda los 60 millones de pesos. La ampliación será de 445,7 metros cuadrados y está previsto el llamado a licitación para la segunda quincena de noviembre.

Asimismo, se realizará la obra de ampliación de los Talleres, Aulas y Laboratorio de la EPET N°1, el presupuesto estimado es de 86 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses. Está previsto que el llamado a licitación sea en diciembre de este año.

Además, Cutral Co tendrá un nuevo Jardín de Infantes y el nuevo edificio del Jardín N°62. El primero tendrá una superficie total de 947,98 metros cuadrados, un plazo de ejecución de 365 días y su presupuesto oficial es de 84,8 millones de pesos. Tendrá seis aulas, un Salón de Usos Múltiples, una sala multipropósito, entre otros espacios. En tanto, el Jardín N° 62 se encuentra en un avance del 95,96 % y su presupuesto es de 51,3 millones de pesos. Ambas obras cuentan con financiamiento nacional.

Del mismo modo, se proyecta la obra “Multitrocha Arroyito – Plaza Huincul/Cutral Co”. Los trabajos tienen una extensión aproximada de 60 kilómetros desde la capital provincial, el objetivo es garantizar un tránsito ágil y con mayor seguridad. La realización del Proyecto Ejecutivo estará a cargo de la Provincia y la financiación a cargo de Nación. Posteriormente, se licitará la Obra a través de la Dirección Nacional de Vialidad. El presupuesto estimando es de 137,6 millones de pesos.

Finalmente, la obra “Colocación de la tubería de ø 800 mm, desde la estación elevadora del río Neuquén a la planta potabilizadora”. El nuevo ducto tiene una longitud de 1980 metros, desde el bombeo en el río Neuquén y llegará a la cámara de carga de la Planta Potabilizadora, para luego impulsar el agua potabilizada hacia las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Con la presente obra se duplicará el caudal a potabilizar. La obra se está ejecutando con el aporte de ambos municipios y se ha contratado mano de obra y equipos para la instalación de los materiales a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), es decir que se está ejecutando con aportes iguales entre los municipios y la Provincia. El monto del contrato es de 111.290.400 pesos.

Por su parte, el intendente José Rioseco agradeció a “cada uno de los ciudadanos que supieron comprender la situación y nos acompañaron, de la mano de la provincia y del gobierno nacional. Hoy gracias a todo eso estamos viviendo nuevos aires”.

Del mismo modo, expresó su acompañamiento a quienes perdieron un ser querido y rindió homenaje “a todos los agentes de la salud pública de la provincia del Neuquén y en especial a quienes tienen a cargo el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul”.

Durante su discurso, Rioseco anunció la instalación de una nueva escuela técnica secundaria-universitaria en la localidad con dos orientaciones: Petróleo y Software. Comenzará en el ciclo lectivo 2022.

También participaron del acto el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, los diputados provinciales Teresa Rioseco y Maximiliano Caparroz, intendentes neuquinos, y vecinos y vecinas de la localidad.

El intendente detalló nuevas obras y trabajos que se llevan adelante en la localidad. Se anunció la construcción de 32 viviendas para adultos mayores, por 160 millones de pesos y que, en el mes de noviembre, comenzarán los trabajos para realizar desagües pluvioaluvionales; se trata de una obra de 520 millones de pesos. Asimismo, anunció que en el sur de la localidad comenzaron los trabajos para las cloacas, por 60 millones de pesos.

Por otro lado, se adquirirán seis maquinarias para la planta de reciclado de la localidad, de las cuales la chipiadora ya se encuentra en la localidad. La planta será acompañada por un pulmón verde. El proyecto ronda los 19 millones de pesos.

Además, se anunció un playón polideportivo, un camión compactador y una ambulancia.