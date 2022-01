Trabajaron distintas áreas de gobierno y se labraron 85 actas de inspección y notificación. El informe emitido por CIPPA indica que en Neuquén se cumple con los precios máximos congelados.

Las áreas provinciales de fiscalización del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), dependiente del Ministerio de Producción e Industria, con la colaboración de fiscalizadores y fiscalizadoras de la dirección general de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Seguridad, llevaron adelante el control del programa de precios máximos congelados según Ley Nacional 20.680 de abastecimiento, resolución 1050/21.

El mismo se realizó hasta el 7 de enero y contó con el agregado de productos pertenecientes a la canasta navideña (resolución 1064/21).

El titular de CIPPA, Andrés Piotti, detalló que en “la zona se controlaron 1211 productos de los 1432 punteados a nivel nacional y en diciembre se adicionaron otros productos de la casta navideña”.

Indicó que “hubo comercios que no comercializaban productos incluidos en el listado, por eso el porcentaje de productos evaluados fue menor y no hubo faltantes de productos sino marcas que el comercio por ahí no trabajaba”. Agregó que “cuando se encontraba alguna diferencia se pudo corregir en el acto con los referentes de cada lugar”.

Evaluó como positivo el trabajo realizado ya que “no tuvimos que labrar actas ni nada por el estilo y destaco el trabajo conjunto con la Dirección provincial de Protección al Consunirdor que son quienes tienen la gimnasia de este tipo de controles y nos dieron una mano fuerte en el interior”.

Además, Piotti indicó que “no hubo grandes diferencias de precios ni desabastecimiento, y no se recibieron denuncias”. El operativo se desarrolló a partir del 1 de noviembre en establecimientos mayoristas e hipermercados del rubro alimenticio, con cadenas nacionales que tienen sucursales en la provincia de Neuquén, entre ellas: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Junín de los Andes, Plaza Huincul, Cutral Có, Zapala, Chos Malal, Loncopué y Villa la Angostura.

En total se labraron 85 actas de inspección y notificación, donde semanalmente se controló el precio de 100 a 220 productos comestibles, de higiene personal y limpieza, todos los viernes se renovó la lista para acercarse al total de los 1211 productos, alcanzando un total de 1109 productos controlados. Quedaron fuera del control artículos relacionados al cuidado facial cosmetológico, y artículos de librería, porque se fue tomando de la lista los productos masivos de consumo, dando prioridad a los alimentos.

En el informe final emitido por el CIPPA, se menciona que “durante los controles se pudo constatar que los precios en los productos, que sí estaban en góndola, se mantienen en menor o igual valor al establecido, no presentando diferencia significativa desfavorable con la lista de precios máximos congelados, salvo en alejadas excepciones, donde se registró un precio más elevado al establecido, el cual fue corregido inmediatamente por los encargados del comercio”.

Con los productos de la canasta navideña “no se corrió con la misma suerte ya que la mayoría de los comercios controlados no trabajan las marcas de los productos que componían dicha canasta, no obstante, en los últimos días, entre 28 y 30 de diciembre de 2021, se pudo observar un pequeño incremento de los productos mencionados en dos cadenas de hipermercados, que sí trabajan habitualmente con estos productos”.

En general, “se puede observar que no hubo cambios significativos a lo largo de los controles, obteniendo los siguientes porcentajes: 17% de productos que no trabajan la marca, 53% de productos que cumplimentan con los precios máximos congelados, 28% de mercadería no disponible al momento del relevamiento, y un 2%, en diferencias desfavorables en precios. Cuando se habla de mercadería no disponible (sin stock), se hace referencia a los productos que en el momento de la inspección no se encontraban en góndola, pero que serían repuestos en los días siguientes”, detallan.

El documento concluye en que “se podría decir que medianamente, en Neuquén se cumple con los precios máximos congelados”.