La propuesta se desarrolló a lo largo de nueve encuentros y congregó a jóvenes de toda la Provincia.

Los ministros de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofia Sanucci Giménez y de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez cerraron hoy el ciclo de formación “Juventud y discapacidad” que convocó la participación de más de 700 personas. La iniciativa fue organizada por el programa Cuidándonos de la subsecretaría de Juventud y la subsecretaría de Discapacidad.

Este ciclo surge de la inquietud de las y los jóvenes de la Red provincial de áreas de juventud y fue canalizado a través del equipo de trabajo del #ProgramaCuidandonos junto con la dirección provincial de Accesibilidad e Inclusión Plena de la subsecretaría de Discapacidad del ministerio de Ciudadanía.

Sanucci Giménez expresó que “es un ciclo que permitió interpelarnos de diferentes lugares y con temáticas que son de interés de las y los jóvenes. El gobernador inició el camino de deconstruir las instituciones y de diseñar políticas públicas integrales, estos espacios sirven para esto”.

“Espero que estos encuentros sirvan para dar mensajes replicadores y que seamos parte de una ciudadanía que no excluya sino que integre, que nos permita pensarnos desde una accesibilidad universal. Nuestro gran objetivo es formarnos desde lo individual para ser replicadores de ciudades más justas, sanas e inclusivas. No hay transformación social si no reflexionamos o pensamos un poco más allá de nuestro círculo o si no hay empatía con un otro u otra”, aseguró la ministra.

El espacio tuvo como objeto, por un lado, generar instancias de formación y visibilización sobre los derechos de los jóvenes con discapacidad y por otro lado acercar a las distintas instituciones gubernamentales a los jóvenes con discapacidad de la Provincia y viceversa.

Andrea Umanzor, subsecretaría de Discapacidad comentó que “hay que continuar trabajando políticas públicas transversales para eliminar las diferencias, estos encuentros nos sirven para ver en qué estamos bien y en qué tenemos que mejorar para una sociedad más empática e inclusiva. Ustedes los jóvenes pudieron llevar adelante un espacio de aprendizaje, de saberes desde la escucha, el debate y el diálogo.»

Por su parte, Natalia Garay, subsecretaría de Juventud, manifestó que “realmente ha sido increíble este espacio de trabajo creado con la subsecretaría de discapacidad porque nos ha permitido que cientos de jóvenes de toda la provincia se capacitan con profesionales, conozcan experiencias en primera persona y ahora tengan por delante el desafío de replicar parte de estos aprendizajes en sus localidades. Esta permanente articulación con otras áreas institucionales nos permite que la construcción de ciudadanía sea una parte fundamental de las políticas públicas que implementamos”.

Las temáticas de los encuentros fueron: accesibilidad física y actitudinal; accesibilidad comunicacional; accesibilidad y acceso a la información; trabajo; juventudes, discapacidad género e identidad; juventudes, discapacidad y sexualidad; emprendedurismo; juventudes, discapacidad y deporte y espacios culturales.

En los encuentros participaron 711 personas (402 mujeres) de las que aproximadamente el 16,3% son personas con discapacidad siendo el restante 83,7% personas sin discapacidad que registran llegar a este ciclo, en su mayoría por las redes sociales, compañeros de trabajo o referentes de juventud de la localidad.

En el último encuentro se invitó a todas las personas disertantes y la actividad de cierre fue realizada en conjunto con NqnLab y contó con la presencia de casi 100 jóvenes de las cinco microrregiones.