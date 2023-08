Se buscan seis familias solidarias con residencia en Neuquén capital, para cuidados transitorios de cuatro niñas, una beba y un niño.

El ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, a través del programa Familias Solidarias, convoca por cuarta vez en el año a personas que estén dispuestas a cuidar transitoriamente a dos niñas de 2 años; una de 1 año y otra de 9 años; un niño de dos años y medio y una beba de dos meses; ninguno con relación de parentesco. La convocatoria busca seis familias solidarias.

Los requisitos para la postulación son: ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudor/a de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma familiassolidarias.neuquen.gov.ar. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse a los teléfonos fijos 4427938 o 4422609, celular 2994093136 o por mail a equiposeleccion@neuquen.gov.ar .

Familias Solidarias

El programa de la Subsecretaría de Familia, promueve que niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medidas de protección excepcional dictaminadas por la justicia, sean alojados por familias neuquinas, brindándoles cuidados y afecto, e incluyéndolos en su hogar hasta que se resuelva su situación legal.

Cabe destacar que la convivencia temporal no conduce a la adopción, y que las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen.

Además, durante todo el proceso los equipos psicosociales dispuesto a tal fin, acompañan a las partes involucradas.