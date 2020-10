Al momento de este reporte, se notificaron ciento noventa y nueve (199) nuevas personas contagiadas de coronavirus (COVID 19) de la Provincia del Neuquén.

Es decir que el total de personas con confirmación de COVID-19 que se informan en el día de

la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de: cuatrocientas once (411).

Por otra parte, informamos el fallecimiento de ocho personas de la provincia del Neuquén por

Coronavirus (COVID-19): 2 personas de Neuquén capital, 2 personas de Centenario, 1 persona de Plottier, 1 persona de Zapala, 1 persona de San Martín de los Andes y 1 persona de Cutral Co. Se trata de dos mujeres y seis varones, cuyas edades oscilan entre 53 y 82 años.

El total de personas fallecidas que se informan en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de: ocho (8).

Además, se reportaron ciento diecisiete (117) nuevas personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén: 38 personas de Neuquén capital, 28 personas de Picún Leufú, 22 personas de Zapala,7 personas de Plottier, 6 personas de Añelo, 3 personas de El Sauce, 3 personas de Las Lajas, 3 personas de Centenario, 2 personas de Paso Aguerre, 2 personas de Cutral Co, 1 persona de Senillosa, 1 persona de Mariano Moreno y 1 persona de Plaza Huincul. Se trata de 67 mujeres y 50 varones, cuyas edades oscilan entre 4 y 91 años.

1. Edad promedio del total de personas fallecidas: 68,2 años con un rango que oscila entre 19 y 101 años. Tasa de letalidad: 1,8%

2. Edad promedio del total de personas contagiadas: 39,2 años con un rango que oscila entre los 21 días y los 102 años.

3. Estancia promedio en UCI (de los pacientes actualmente internados): 14,0 días con un rango de 1 a 75 días.

4. Porcentaje de ocupación de camas UCI-Total 99%

Seguimiento epidemiológico

Actualmente, en nuestra provincia se despliegan tres estrategias de seguimiento epidemiológico: la de vigilancia tradicional; la de vigilancia centinela y la estrategia DetectAR, que se lleva a cabo en barrios.

Definición de caso confirmado y caso sospechoso de la provincia del Neuquén

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/

Criterios de alta y desaislamiento en la provincia del Neuquén

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/MSaludNQNCovid-19-Criterios-de-desaislamiento-en-Covid-19.pdf

Recomendaciones de no consumo de dióxido de cloro

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/MSaludNQN-Covid-2019-Recomendaciones-no-uso-de-cloro.pdf

Aspectos bioéticos para el acompañamiento a personas internadas

https://drive.google.com/file/d/1TqZV6XjWWXIgyoo31GEK

Ibuprofeno inhalatorio para pacientes con COVID-19

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/09/ibuinhalatorio.pdf