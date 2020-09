Al momento de este reporte, se notificaron sesenta y tres (63) nuevas personas contagiadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén.

Es decir que el total de personas con confirmación de COVID-19 que se informan en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de ciento ochenta y ocho (188).

Por otra parte, informamos el fallecimiento de dos personas de la provincia del Neuquén por Coronavirus (COVID-19). Se trata de un varón de 75 años, de Senillosa, sin comorbilidades informadas; y una mujer de 86 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (enfermedad neurológica previa).

El total de personas fallecidas que se informan en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente es de dos (2).

Además, se reportaron ciento treinta y cinco (135) nuevas personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén: 92 personas de Neuquén capital, 12 personas de Centenario, 9 personas de Cutral Co, 8 personas de Plottier, 8 personas de Senillosa, 4 personas de Plaza Huincul, 1 persona de Vista Alegre y 1 una persona de Zapala. Se trata de 63 mujeres y 72 varones, cuyas edades oscilan entre 9 y 88 años.

Ibuprofeno inhalatorio para pacientes con COVID-19

El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén adhiere al posicionamiento de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedArets) sobre el Ibuprofeno inhalatorio para pacientes con COVID-19, la cual no recomienda el uso de ibuprofeno inhalatorio hasta no contar con evidencia sobre su eficacia y seguridad proveniente de estudios clínicos bien diseñados con bajo riesgo de sesgo como los ensayos controlados aleatorizados.

Además, en cuanto a la regulación de su uso por agencias y gobiernos, la Agencia Nacional de Medicamentos (ANMAT) informó, a través de un comunicado, que la Administración Nacional reiteró que no se ha iniciado ningún trámite para la evaluación del protocolo de estudios de

farmacología clínica del producto LUARPROFENO (Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable).

Definición de caso confirmado y caso sospechoso de la provincia del Neuquén

Criterios de alta y desaislamiento en la provincia del Neuquén

Recomendaciones de no consumo de dióxido de cloro

Aspectos bioéticos para el acompañamiento a personas internadas

