Se inauguró esta mañana la muestra fotográfica titulada “Corazón lajeño” de Almendra María Favaina, Daira Mariel Miranda Valverde, Leonardo Sambueza, Norma Beatriz Isler Obrescoff y Miguel Alfredo Fernández en el Ciclo de Exposiciones de Artes Visuales COPADE 2021, perteneciente al programa de circulación de obra del Corredor Cultural, del Ministerio de las Culturas.

Se trata de una propuesta pictórica-fotográfica de artistas visuales de la localidad de Las Lajas. Las obras permanecerán expuestas hasta el viernes 27 de agosto, inclusive. La entrada es libre y gratuita.

Esta iniciativa da continuidad al trabajo que se viene realizando entre la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo y el Ministerio de las Culturas a través del Programa “Muestras Permanentes” del área de Artes Visuales, que tiene como finalidad, fomentar los espacios de participación de los y las artistas de la provincia para difusión de sus obras, tanto individuales como colectivas, en las distintas disciplinas del ecosistema y la diversidad cultural existente.

Almendra María Faviana

Nació el 17 de septiembre de 1977, en Zapala. Criada en la localidad de Bajada de Agrio, hoy con 43 años de edad, casada viviendo actualmente en Las Lajas, nos cuenta que desde muy corta edad tenía admiración por el arte en todas sus formas, pero disfrutaba crear artesanías con su madre, su primera maestra, tardes de tejidos y charlas de madre e hija hicieron que su curiosidad la llevará a conocer personas relacionadas con el arte, que le fueron brindando su conocimiento; tal es así que conoció a la profesora Martina Todaro, quien la instruyó en el arte de pintura decorativa, y desde entonces se animó a concretar uno de sus sueños, estudiar hasta obtener el título de Profesora de pintura decorativa, para poder enseñar.

En la actualidad dicta talleres de pintura decorativa. En sus trabajos podemos observar obras infantiles, que están dedicadas a la memoria de su hija Amancay, nacida y fallecida en el año 2005, resto de obras dedicadas a su hijo Tomas Nair, quien padece de parálisis cerebral. María, nos relata que su vida no ha sido fácil pero la ama y que la pintura es su cable a tierra, donde puede explayar sus emociones y vivencias inspiradas siempre en los pilares fundamentales de su vida, sus hijos.

Daira Mariel Miranda Valverde

Tiene 18 años y hace 3 años comenzó con la fotografía, manifiesta que “en el 2019 me compré mi primera cámara que fue una Canon Compacta. Me acuerdo que me compré la primera cámara que encontré porque en ese tiempo no entendía nada de fotografía. Me la compré por corajuda nomás. Después de un año hice mi primer curso y en ese mismo año me cambié de cámara a otra Canon usada mucho mejor que la primera y ahí empecé a incorporar muchos accesorios para empezar a trabajar en eventos y demás… y después de casi un año y medio me puede comprar otra cámara que es la Nikon d7500 que es la que tengo actualmente ya hace 3 meses”. Estudio con el Tano Segovia y con Efraín Dávila. Actualmente está haciendo un curso de la Universidad Nacional de la Plata.

Leonardo Sambueza

Nació en Las Lajas en 1970. Despertó su interés por la fotografía hace 15 años, su primera cámara fue una HANIMEX 110 FL de rollo, siempre quiso capturar, resguardar y mostrar nuestros lugares con su belleza única, con su gente, observando los cambios y el progreso a lo largo de estos años. Apasionado por la fotografia y enamorado de la ciudad de LAS LAJAS.

Norma Beatriz Isler Obrescoff

Docente desde 2009, hasta la actualidad Prof. Arte y Pintura Decorativa, desde 2006. Maestría en Meditación Holística., desde 2018 Arteterapeuta-Armonización por el Arte, desde 20019. Maestría en Armonización por el Arte. Formación: I.F.D. N°7 Las Lajas. Fundación de Pintura Decorativa Argentina. Cleo Art Club. Maestría Holística Formación Coaching Beatriz Basevis. España. Maestría Armonización por el Arte Escuela de formadores de Alicia Gianfelici, Autora del Libro Hacia una Nueva Educación: Titular de Taller de Arte El rincón desde 2006 y de Recrearte Multiespacio desde 2019.

Miguel Alfredo Fernández

Fotógrafo hace más de 10 años de experiencia. Artística, publicitaria, retratos, de área, deportivas, fotografía en animales (principalmente en aves), nocturnas, campestres, paisajísticas, así como técnicas digitales, análogas y mixtas. Mención: Mención Honorífica en concurso fotográfico de patrimonio cultural inmaterial en el marco de las tareas permanentes de sensibilización y salvaguardia del patrimonio vivo de la Provincia del Neuquén.