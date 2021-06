A través de esta propuesta formativa se facilitarán herramientas vinculadas a la comunicación digital y la planificación estratégica para la gestión de proyectos creativos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y la capacitación iniciará el 30 de junio.

La Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) anunció la apertura de las inscripciones para la capacitación «Herramientas para gestionar tu proyecto creativo», uno de los programas para el fortalecimiento de emprendimientos impulsados desde el 2019 por el organismo provincial a través del Centro de Diseño, Creatividad e Innovación (CDNEU).

El curso, que en este caso se desarrolla con la participación de la Feria Puro Diseño S.A y la asistencia financiera del Consejo Federal de Inversiones, tiene el objetivo de fortalecer modelos de negocios e impulsar a los que se encuentran en instancia de proyecto. Está destinado a quienes busquen potenciar sus emprendimientos, personas del ámbito de la producción artesanal, así como también estudiantes del sector creativo.

El programa contempla la realización de 8 módulos consecutivos en los cuales se desarrollarán herramientas útiles que se espera puedan ayudar a potenciar los procesos de comercialización: “Modelo de negocios”, “Ventas”, “Aspectos impositivos”, “Precios y costos”, “Comunicación digital”, “Packaging”, “Fotografía para redes sociales” y “Tienda online”. La metodología del cursado consiste en encuentros teóricos y prácticos, buscando aplicar lo aprendido sobre los modelos de negocio y proyectos, haciendo foco en las estrategias de venta a través de canales virtuales.

La cursada será de forma remota a través de la plataforma virtual Zoom y estará estructurada en dos encuentros semanales los días miércoles y jueves a partir de las 14 h. Este ciclo tiene una duración bimestral, iniciando el 30 de junio y finalizando el 26 de agosto. El CDNEU certificará la participación de quienes asistan a la totalidad del programa.

Las consultas acerca de las temáticas del curso se pueden gestionar a través del correo electrónico cdneu@neuquen.gov.ar. Desde la organización aclararon que la capacitación es gratuita y recomendaron realizar la inscripción con tiempo, ya que tiene cupos limitados. Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción a través de un formulario electrónico: https://forms.gle/g1dZZHeCTmRfaQ629

CDNEU EN CONTEXTO

El Secretario del COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono, comentó que el Centro de Diseño, Creatividad e Innovación (CDNEU) es un proyecto estratégico del Plan Quinquenal Provincial de Desarrollo Provincial 2019 – 2023 inaugurado hace dos años por el Gobernador Omar Gutiérrez, que busca impulsar las industrias creativas, fortaleciendo los aportes del diseño, la creatividad y la innovación en el agregado de valor a la producción.

“A través de distintas líneas de trabajo como Incubadora Creativa, Sello de Diseño Neuquino y distintos programas de formación y capacitación para emprendimientos, el CDNEU busca alentar la reactivación de la economía, la recuperación y generación de nuevos empleos para el desarrollo y el crecimiento sostenible del sector creativo provincial”, explicó el Secretario de Estado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN “HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR TU PROYECTO CREATIVO”

MÓDULO 1: ¿Cómo diseñar un modelo de negocios?

Miércoles 30 de junio – 14hs. Teórico. Revisando tu modelo de negocios: del Canvas al Ecocanvas. ¿Cómo diseñar un modelo de negocios? Modelo de negocios. Propuesta de valor con eje en los clientes misión/visión en contexto actual.

Jueves 1 de julio – 14hs. Taller: Canvas/ Ecocanvas según la tipología del proyecto/emprendimiento.

MÓDULO 2: ¿Cómo incrementar tus ventas?

Miércoles 7 de julio – 14hs. Teórico: ¿Cómo incrementar tus ventas? Diferentes tipos de venta – Habilidades para prospectar – Qué debo saber de mis posibles clientes cómo detectar necesidades

Jueves 8 de julio – 14hs. Taller de Ventas: juegos de rol, presentación y técnicas de ventas.

MÓDULO 3: Aspectos impositivos

Miércoles 14 de julio – 14hs. Teórico: Aspectos impositivos: tipos de inscripción e ingresos brutos por venta online. Encuadre fiscal de acuerdo con el tipo de persona, Monotributo Social / Monotributo, Responsable Inscripto / SAS, Ingresos Brutos y Convenio Multilateral, el comercio electrónico y el alcance en los impuestos.

MÓDULO 4: Precios y costos

Miércoles 21 de julio – 14hs. Teórico: ¿Cómo poner un precio a mis productos y/o servicios? Tienda propia vs. Marketplace. Gestión interna del e-commerce vs. Gestión tercerizada. Estrategias para fijar precios. Factores internos y externos de pricing. Costos fijos, variables y punto de equilibrio. Ajustes de precios.

Jueves 22 de julio – 14hs. Taller de Costos y Precios: elaboración de planilla de cálculos para establecer tipos de costos y punto de equilibrio.

MÓDULO 5: Comunicación digital

Miércoles 28 de julio – 14hs. Teórico: Comunicación digital: objetivo de negocio y contenido de valor. Establecimiento de objetivos de negocio, personalidad de la marca y la audiencia, definición de métricas y análisis – recomendaciones de aplicación rápida.

Jueves 29 de julio – 14hs. Taller de campañas: cómo activar y pasos para la elaboración de una campaña en Facebook.

MÓDULO 6: Packaging

Miércoles 4 de agosto – 14hs. Teórico: Qué es el packaging. Tipos y materialidad, análisis de la competencia y estrategia. La importancia de un brief: Qué quiero comunicar con mi packaging ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia?

Jueves 5 de agosto – 14hs. Taller de armado de brief, cómo comunicar a través del packaging el espíritu de la marca.

MÓDULO 7: Fotografía para redes

Miércoles 11 de agosto – 14hs. Teórico: Composición. Teoría de los tercios, puntos de interés, tipos de composición, herramientas para asistir la composición en el celular. Elementos que nos ayudan a la comunicación. Uso de flash. Foco, tipos de foco. Exposición. Paleta de colores y continuidad estética.

Jueves 12 de agosto – 14hs. Taller de análisis de fotos: análisis de composición y la propuesta e imagen de la marca.

MÓDULO 8: Cómo gestionar una tienda online

Miércoles 18 de agosto – 14hs. Canales de venta online y plataformas de comercio electrónico: tienda propia vs. Marketplace. Gestión interna del e-commerce vs. Gestión tercerizada. ¿Cómo elegir la plataforma ideal para mi proyecto? ¿Cómo vender en MercadoLibre?

Jueves 19 de agosto – 14hs. KPI’s: ¿cómo medir el éxito de mi tienda online?: principales métricas de un negocio online. Cómo aumentar la cantidad de pedidos concretados. Cómo incrementar el ticket promedio de mi tienda. Armado de tablero de control para mi ecommerce.

Miércoles 25 de agosto – 14hs. Marketing Digital para potenciar mi marca: canales para dar a conocer mi marca. Publicidad en redes sociales. Cómo medir el rendimiento de mi inversión.

Jueves 26 de agosto – 14hs. Logística y medios de pago: principales medios de pago online. Formas y plazos de entrega disponibles en el mercado. Proceso de preparación y despacho de una venta online.