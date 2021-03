Brindarán asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito sin que resulte necesario el requisito de carencia de recursos económicos.

Se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria para conformar el Cuerpo de Abogadas y Abogados de las Personas Víctimas de Violencia de Género. Los aspirantes deben tener matrícula profesional provincial y dispondrán de 10 días hábiles posterior a la publicación para la inscripción con el formulario http://w2.neuquen.gov.ar/gobierno/subsecretaria-degobierno. Los requisitos establecidos deberán enviarse por correo electrónico a la dirección cayapvvg@neuquen.gov.ar.

Las abogadas y los abogados del cuerpo brindarán asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia de género, sin que resulte necesario el requisito de carencia de recursos económicos.

El cuerpo fue creado por ley N° 3106 y reglamentado por decreto N° 1469 de diciembre de 2020. La autoridad de aplicación son el ministerio de Gobierno y Seguridad con intervención de la subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía.

La convocatoria se realiza para cubrir 2 cargos en la jurisdicción de Neuquén y un cargo por cada jurisdicción del interior y Rincón de Los Sauces.

Entre los requisitos de los postulantes se destacan poseer título de abogado; 2 años como mínimo de ejercicio profesional; acreditar especialidad o intervención en causas relacionadas con violencia de género; matricula habilitada activa del colegio de abogados de la provincia del Neuquén; no poseer antecedentes penales; certificación de no ser deudor alimentario y no estar incluido en el registro provincial de violencia familiar y de género.

A la vez, los postulantes deben aprobar dos capacitaciones; una de perspectiva de género que dictará la subsecretaría de la Mujer y otro de victimología, a cargo del Centro de Atención a la Víctima (CAV).

Las y los integrantes del cuerpo no podrán ser empleados del Estado (nacional, provincial o municipal) a excepción de cargos de docencia.

Procedimiento de selección

La autoridad de aplicación realizará el orden de mérito según la evaluación y análisis de antecedentes. La publicación se hará en 3 ediciones consecutivas del BO y en el sitio oficial del colegio de abogados de la provincia.

La evaluación de antecedentes se realizará según el siguiente criterio; para una antigüedad de ejercicio profesional de 2 a 10 años se otorgarán 4 puntos y de 11 años en adelante, 6 puntos. Los títulos de posgrado, maestrías y doctorados con relación directa con el requerimiento, implican 8 puntos. Docencia universitaria relacionada con la materia otorgará 4 puntos; publicaciones y dictado de conferencias, presentación de trabajos y ponencias en congresos, dará 4 puntos. Concurrencia a congresos, jornadas científicas o cursos específicos, 3 puntos.

Cuando la convocatoria se realiza para cubrir un cargo en determinada circunscripción, la autoridad de aplicación podrá determinar hasta 8 puntos a quienes acrediten ejercicio profesional en dicho radio.

Las dos mejores puntuaciones conformarán el orden de mérito que se sumará a la nota obtenida en las capacitaciones de perspectiva de género y victimología. Una vez concluida la etapa de evaluación, la autoridad de aplicación hará el listado que serán publicados en los colegios de abogados y tendrán una vigencia de 2 años.

Condiciones de contratación

Los profesionales firmarán un contrato de servicios con la autoridad de aplicación que tendrá requisitos mínimos en; cantidad de causas en la que cada profesional intervendrá; renuncia expresa a percibir honorarios de conformidad con la ley arancelaria a su patrocinante; remuneración fija para toda la duración del contrato y obligatoriedad de presentar un informe semestral, entre otros aspectos.

A la vez, los profesionales informarán los casos no aceptados y el motivo de dicha decisión. En tal caso, intervendrá otro profesional del cuerpo.