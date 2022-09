Se requieren tres familias solidarias para que alojen transitoriamente a dos bebas y una adolescente.

La dirección de Familias Solidarias, dependiente de la subsecretaría de Familia del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, convoca a la población a formar parte del programa provincial que tiene por objetivo albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección excepcional, brindándoles cuidados y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En esta oportunidad, la inscripción se encuentra disponible para tres familias que puedan albergar a una beba de 20 días, otra de diez meses y una adolescente de trece años; sin relación de parentesco entre ellas.

En declaraciones radiales, la directora de Familias Solidarias, Silvana Garay expresó que “necesitamos de la solidaridad comunitaria, hay personas que tienen reticencias pero necesitamos que abran su corazón ya que son experiencias maravillosas en la que las niños y niñas y adolescentes esperan transitar el proceso judicial que ya de por si es doloroso, en el seno de una familia”. Además agregó que “las personas van a estar acompañadas todo el tiempo por el equipo de profesionales de la Subsecretaría de Familia”.

Los interesados pueden inscribirse en la página web familiassolidarias.neuquen.gov.ar, para luego ser contactados por los equipos de selección del organismo. Para solicitar mayor información o realizar consultas podrán comunicarse al mail familiassolidarias@neuquen.gov.ar o mediante el teléfono 2995017139.

Los requisitos para formar parte del programa son: ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales, no formar parte del registro de violencia de género, no ser deudores de cuota alimentaria, ni encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA).