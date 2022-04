Se realizó un primer encuentro en Neuquén capital para coordinar una agenda en común sobre la temática. Esta modalidad se extenderá al resto de las microrregiones de la provincia.

Con el objetivo de generar un espacio interinstitucional que aborde la temática de derecho animal y facilite la implementación de políticas públicas, esta semana se realizó la primera Mesa Interinstitucional de Derecho Animal No Humano, con la participación de representantes de organismos provinciales, municipales y proteccionistas.

El encuentro se llevó adelante en la sede del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, donde se trabajaron diversos temas con el objetivo de que los distintos actores que trabajan en la temática coordinen una agenda pública.

En esta oportunidad se realizó en la microrregión Confluencia y el objetivo es organizar encuentros en el resto de las microrregiones de la provincia, abordando las distintas problemáticas con una perspectiva territorial.

Uno de los temas abordados fue la App AmVoz, creada para que la ciudadanía pueda realizar denuncias de maltrato animal no humano. Esta aplicación es coordinada desde la subsecretaría de Acceso a la Justicia desde el año 2020 y es la única del país en su tipo.

Para optimizar su funcionamiento se trabajó con la OPTIC y se han puesto a disposición de la población otros canales de comunicación para realizar las denuncias: un correo electrónico (amvozdenuncias@gmail.com) y un teléfono de contacto (299-5362979).

Además, se trabajó en la promoción de nuevas campañas de bienestar animal no humano, la articulación con áreas de gobierno e instituciones no gubernamentales en relación a Ley Provincial 14346 (de malos tratos y crueldad a los animales) y el Programa de Sensibilización sobre Cuidado Responsable de Animales No Humanos y Prevención de Enfermedades Zoonóticas. Y también se planteó la importancia de planificar nuevas jornadas sobre enfermedades zoonóticas junto al Ministerio de Salud.

Del encuentro participaron autoridades y referentes de los ministerios de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía y de Salud, la secretaría de Ciudadanía de la municipalidad de Neuquén y el área de Bienestar Animal, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, el Colegio de Veterinarios de Neuquén, la agrupación de Abogados y Procuradores de Derecho Animal y proteccionistas de Neuquén capital y Añelo.