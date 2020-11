A partir de una reunión virtual, se acordó realizar un trabajo articulado con las sociedades vecinales y las distintas instituciones para mejorar la seguridad de las y los vecinos de ambas localidades.

Concejales de Cutral Co y Plaza Huincul expresaron su preocupación por la seguridad en esa región dadas las nuevas modalidades de delito y el nivel de agresividad que registran. Lo hicieron en una reunión con autoridades de la subsecretaría de Seguridad y de la Policía provincial.

El concejal Omar Marifil manifestó que “la seguridad es una preocupación lógica de los vecinos y las autoridades” y remarcó la importancia de encauzar programas de acciones donde participen todas las instituciones.

Al respecto, desde la subsecretaría de Seguridad informaron los distintos trabajos de prevención, estudios y diagnósticos barriales realizados en estas localidades y la importancia de readecuar y dar continuidad a los mismos.

Al respecto, la coordinadora de la subsecretaría de Seguridad, Marianina Dominguez, remarcó la importancia de que “conozcan todo lo que la subsecretaría tiene en materia preventiva y disuasiva del delito”. Agregó como dispositivos la utilización de la aplicación Neuquén te cuida, diseñada por la Policía de la Provincia “que permite realizar denuncias sobre narcomenudeo de forma totalmente segura y anónima” o “enviar un mensaje SOS a la policía y a un contacto de confianza para solicitar ayuda de manera inmediata”.

“Ya hay camino hecho, trabajemos juntos para adecuarlo a las condiciones que estamos viviendo”, aportó la directora de Prevención y Participación Ciudadana, Marité Such.

Participaron del encuentro, la coordinadora de la subsecretaría, Marianina Domínguez, junto a directores provinciales; el presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín, su par de Plaza Huincul, Marga Yunes; concejales de ambas ciudades; los comisarios Miguel Ángel Riu -director Seguridad Neuquén- y Ariel Pereyra -director Seguridad Cutral Co- de la Policía provincial. También lo hizo la directora de Asociaciones Vecinales de Cutral Co, Analía Troncoso.

