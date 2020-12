El martes comienza una nueva temporada termal en Copahue. Se aplicarán los protocolos correspondientes, sentido único de circulación en el complejo, horarios diferenciados y un nuevo sistema de turno previo digital.

El Complejo Termal de Copahue abrirá sus puertas el próximo 15 de diciembre. Turistas y visitantes podrán acceder a las termas de una manera segura y confiable, debido a las modificaciones establecidas por los protocolos sanitarios y por los cambios en el procedimiento de atención.

El ministerio de Turismo, a través del Ente Provincial de Termas (Eproten), llevó adelante un importante trabajo de investigación, bajo la aprobación de Salud Pública, para determinar las prestaciones que se habilitarán durante el verano. Además, el Complejo tendrá duchas con agua potable en cada sector.

La directora provincial de Medicina Termal, Eleana Cerda, explicó que “la apertura será a un 50 por ciento, porque se tuvo en cuenta el tiempo real de la prestación y el tiempo de desinfección. Todo se alarga el doble, si las consultas eran de 15 minutos ahora serán de media hora, porque hay un turno y una desinfección”.

“Se van a habilitar algunos baños, como el fango en el sector uno, el hidropulsor e inmersión en agua sulfurosa, las prestaciones termales dermatológicas afuera, con la diferencia que las algas o el fango se quita con ducha con agua potable, porque el agua verde no la podemos usar”, precisó.

En este sentido, aclaró que el agua verde y, por ende, la Laguna Verde, “no se podrá utilizar porque no alcanza los 60 grados para eliminar al virus”, en tanto sí se podrá utilizar el agua sulfurosa y la laguna del Chancho. “El agua sulfurosa siempre está a 60 grados y en días de mucho calor llega hasta los 80 grados, la Laguna del Chancho se podrá utilizar porque tiene otra composición en minerales que no es igual al agua verde”, indicó.

Sobre las prestaciones de estética y masoterapia Cerda señaló que “habrá masajes con protocolos diferenciados. También se podrá hacer máscara facial, capilar, spa de manos y pie. Para el spa de manos habrá una mampara entre el cliente y el operador, porque es mucho tiempo para que estén las personas una frente a otra”.

Aclaró que un protocolo importante que los turistas y visitantes tendrán que incorporar será un baño con jabón antes de cada prestación. “La ducha jabonosa se debe realizar antes de cada baño, en cualquier sector que vaya. Las duchas son nuevas, se hicieron respetando otra red de desagüe, ya que es agua potable que no puede ir a las lagunas para no dañar el recurso”, destacó.

Esta temporada, debido a la pandemia por COVID-19, todas las prestaciones referidas al vapor no podrán realizarse. “Hubo reportes en Europa y en Asia sobre contagios, y si bien no son iguales las características de nuestros vapores que son muy ácidos, no podemos garantizar la apertura de esas prestaciones”, explicó Cerda.

Horarios, circulación y turno previo digital

Con el objetivo de evitar la acumulación de personas, el complejo tendrá dos horarios diferenciados: a la mañana se atenderá a las personas mayores de 60 años y por la tarde al resto. Si bien la desinfección será permanente entre la atención, “en el cambio de turno, entre los trabajadores de la mañana y de la tarde, también se realizarán tareas de limpieza y desinfección profunda”, indicó la directora provincial de Medicina Termal.

El Complejo tendrá durante esta temporada un solo sentido de circulación, es decir una puerta de entrada y otra puerta de salida. Al respecto, Cerda detalló que “al ingresar al complejo le van a tomar la temperatura al visitante, se deberá higienizar las manos con alcohol en gel, para el calzado habrá alfombra sanitizante, y luego se va a dirigir a la consulta médica o al sector donde tenga el turno”. Todos los visitantes deberán usar obligatoriamente el tapabocas.

Para cumplir con los protocolos, es muy importante que la persona tenga turno previo para poder ingresar al Complejo. “El visitante llega al complejo con turno, ya sea para la consulta médica o para enfermería (la consulta médica también se puede adelantar en la ciudad de Neuquén o en Caviahue). Luego, al baño que se le indicó, se da una ducha jabonosa en el sector correspondiente, y después toma la prestación”, dijo.

Los turnos se pueden reservar por teléfono al 02948-495135 o mediante el nuevo sistema de turno digital en www.termasdecopahue.gob.ar.

Al ingresar al sistema hay que registrarse, si el ingreso es por primera vez, luego seleccionar la opción de Turno de ingreso con consulta médica (es para quienes van por una cuestión de salud). Tendrán la opción de realizarla en Copahue, Caviahue o Neuquén Capital; o Turno de ingreso sin consulta médica (para quienes van por descanso bienestar).

El sistema generará un comprobante digital del turno que recibirá por mail especificando día y horario en el que la persona deberá presentarse al ingresar al Complejo Termal. Una vez en Copahue (luego de que se le indiquen los baños), el visitante podrá acceder a la reserva de las prestaciones termales a través de la web o en puesto de reservas en sector de admisión/recepción.

Los interesados en obtener más información pueden ingresar al sitio web www.termasdecopahue.gob.ar o llamar al teléfono de Turno Previo Digital (02948) 495135.