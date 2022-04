El objetivo es mejorar los indicadores de calidad de los cuidados brindados a los pacientes.

Comenzó a implementarse este mes la campaña Una mano por nuestros pacientes, en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón. Es organizada por el departamento de Enfermería, con el objetivo de mejorar los indicadores de calidad de los cuidados brindados a los pacientes.

A partir de 2012 la dirección del hospital comenzó a trabajar fuertemente en una estrategia que pudiese dar respuesta a algunos eventos negativos, dado que la pronta solución y mejora eran muy importantes para cuidar la seguridad del paciente. De esta manera comenzó a desarrollarse un plan de capacitación estratégica gracias al gran trabajo de la licenciada Ariela Bravo, Jefa del Departamento de Enfermería de ese momento y la colaboración de la empresa Pan American Energy.

Conjuntamente con este gran avance, se conformó el Comité de Seguridad del Paciente, en el que cada área realizó su aporte a través de referentes de las distintas temáticas para mejorar y promover la seguridad y calidad de atención de las y los pacientes del hospital.

El jefe del departamento de Enfermería del HPN, Marcos Aguilar, comentó que “el departamento comenzó a trabajar en la cultura de la seguridad del paciente a partir del año 2012, con una capacitación que tuvimos por parte de la Universidad Austral y la colaboración de Pan American Energy que la auspició”. Dijo que se trató del primer hospital en la provincia que se introdujo en esta temática.

“En el 2013 formamos el comité de Seguridad del Paciente en nuestro hospital y en el 2016 como para acompañar este trabajo que veníamos desarrollando realizamos una campaña que llamamos Una mano por nuestros pacientes. El fin fue tratar de disminuir los riesgos que puede tener una persona cuando ingresa a nuestro hospital o cualquier institución de salud, buscando disminuir el riesgo que tiene en la atención el paciente”, dijo Aguilar.

“En ese momento tuvimos muy buenos resultados”, dijo el jefe de Enfermería y agregó que “se creó una cultura de buscar una mayor seguridad del paciente en el hospital. Vino la pandemia y nos abocamos más a la atención del paciente y descuidamos un poco esto. Ahora volvemos a retomar este tema y, como hay mucha gente nueva en la institución, queremos que se tome conciencia de que este hospital tiene que ser seguro para los pacientes que ingresan”.

Por otro lado, Aguilar comentó que “cualquier cosa que hacemos desde que ingresa al hospital un paciente le puede causar un daño y es justamente lo que no queremos. Por ejemplo, que ingrese y sufra una caída, si no hay buenas indicaciones se puede perder y angustiar. Hay muchas cosas que podemos hacer todos y no solo los enfermeros, para mejorar la seguridad del paciente”.

Campaña 2022

En esta oportunidad los que llevarán adelante la campaña Una mano por nuestros pacientes serán supervisores de Enfermería, cada uno de ellos con el sector de enfermería de un servicio del hospital. “Se van a trabajar distintos temas durante cinco meses. Por ejemplo, en un mes se abordará la identificación del paciente en todo el hospital concientizando sobre la necesidad de que el paciente tiene que estar bien identificado”, explicó Aguilar y agregó: “Todos los servicios de internación tienen identificación de pacientes. Cuando ingresan a esos servicios vienen con una pulsera que los identifica, pero queremos expandirnos más, hacia la guardia, por ejemplo, consultorios externos. Todos tendrían que ser identificados cuando ingresan al hospital”.

“Otros temas que vamos a abordar en la campaña serán trabajar para poder disminuir los riesgos de caídas de los pacientes, los riesgos de lesiones en la piel (úlceras o escaras) y la comunicación efectiva”, dijo el jefe de Enfermería y agregó que “cuando realizamos el pase de un paciente de un sector a otro o de un turno a otro, la comunicación tiene que ser realmente efectiva sobre los antecedentes, lo que se le hizo y lo que no se le hizo dentro del hospital”

Desde el servicio otro tema a tratar en uno de los meses de la campaña será lo que tiene que ver con medicación segura, “se va a trabajar principalmente con las medicaciones que son de riesgo, con la identificación de esa medicación, muchos medicaciones tienen una misma presentación comercial y son iguales, ves dos ampollas que son similares y una puede ser adrenalina y otra reliverán, por eso una medida por ejemplo es marcarla con una cinta de color para una buena identificación, sino también tenerlas alejadas entre sí en caso de que sean de igual aspecto ante la mirada del personal”.

A lo largo de la campaña se utilizarán distintas estrategias que se desarrollarán con cada tema. Se harán charlas para el personal, se trabajará también con el paciente, habrá entrega de folletería y promoción dentro del hospital durante todos los meses, “también vamos a hacer una medición con un indicador antes de comenzar la campaña y otra un mes después que finalizó para ver la efectividad de lo que se hizo”, dijo Aguilar.

Cronograma de la campaña

Este mes el tema que se abordará será “Identificar correctamente a los pacientes”, a cargo de la licenciada en Enfermería, Rosa Cáceres, junto con el personal de enfermería del servicio de Obstetricia; en mayo la temática será “Comunicación efectiva entre profesionales (órdenes verbales y/o telefónicas)”, a cargo de la licenciada en Enfermería, Carmen Silva, junto con el personal de enfermería de los servicios de Unidad de Terapia Intensiva; en junio el tema será “Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo”, a cargo del licenciado en Enfermería, Gonzalo Bustos, junto con el servicio de Guardia de Emergencia de Adultos; en agosto se abordará la temática “Prevención de Lesiones en la Piel”, a cargo de la licenciada en Enfermería, Estanislada Saravia, junto con el personal de enfermería del servicio de Traumatología; y en septiembre el tema será “Reducir el riesgo de caídas”, a cargo de la licenciada en Enfermería, María Rosa Manquecoy, junto con el personal de enfermería del servicio de Salud Mental.

Método ISBAR

En el mes del lanzamiento de la campaña Una mano por nuestros pacientes, en el Servicio de Quirófano se implementó el método ISBAR, una herramienta que promueve la mejora de la comunicación, principalmente en el pase de información dentro del equipo de salud.

Se trata de una forma de comunicarse entre el personal de salud y con los pacientes cuando se los recibe a estos últimos, utilizando una tarjeta con información. De un lado de la tarjeta está la identificación de la trabajadora o trabajador de la institución y del otro se encuentra la información con el protocolo que se debe seguir con el paciente.