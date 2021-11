En las últimas semanas del 2021 se dispondrán distintos espacios a los que se podrá concurrir a donar. El mejor regalo antes de fin de año es elegir donar sangre.

El ministerio de Salud de la provincia y el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) invitan a todos los neuquinos y neuquinas a participar de las colectas externas de sangre que se estarán realizando en las últimas semanas del año. Se recuerda que la donación voluntaria de sangre es un acto solidario que salva vidas. Es un procedimiento que requiere unos 15 minutos y solamente las personas pueden proveerla, dado a que la sangre no se puede fabricar artificialmente y es necesaria para múltiples intervenciones de salud, como cirugías, tratamientos oncológicos y ante emergencias e incidentes viales.

Las colectas voluntarias de sangre o colectas externas son una estrategia que utilizan los servicios de Hemoterapia con el fin de acercarse a la comunidad. En la provincia del Neuquén se promueve permanentemente la donación voluntaria, habitual y frecuente de sangre, tanto en puntos fijos como en lugares externos, que se suman a la promoción de la donación de sangre con el objetivo de garantizar el abastecimiento de este insumo tan necesario en las instituciones sanitarias.

Pueden donar todas las personas entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padres/madres/tutor), que tengan buena salud y un peso superior a los 50 kilos, que no hayan donado sangre en los últimos dos meses y no tengan tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año. El día de la extracción el donante no debe estar en ayunas (no hay restricciones de alimentos), se aconseja tomar 500 ml de agua 30 minutos antes de donar y presentarse al horario asignado con documento de identidad.

En la ciudad de Neuquén, el CRH es un punto fijo donde se puede donar de lunes a viernes, está ubicado en Planas 1915, y es necesario solicitar un turno previamente al 4481213/2595 o al WhatsApp 2995087107.

Fechas y lugares externos que se suman a la promoción de la donación de sangre en esta oportunidad:

El jueves 25 de noviembre en la Fundación S.E.N.O, ubicada en calle San Carlos 1.330 del barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén. Para sacar un turno con anticipación hay que comunicarse al 2994695396 / 2994564725.

El jueves 2 de diciembre en el centro de salud El Chacay, ubicado en calle Encina Manuel 52 de Plottier. Para sacar un turno con anticipación hay que comunicarse al 4937202.

El jueves 9 de diciembre en el centro de salud de Vista Alegre Norte, ubicado en calles Hardcastle y Belgrano, de Centenario. Para sacar un turno con anticipación hay que comunicarse al 4891920.

El jueves 16 de diciembre en el Complejo Recreativo de la Asociación Mutual del Personal del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), ubicado en calles Saturnino Torres e Intendente Linares de la ciudad de Neuquén. Para sacar un turno con anticipación hay que comunicarse al 2994042367, de lunes a viernes, de 9 a 17, o escribir al correo hola@mutualbpn.com.ar.