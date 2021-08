Se trata de la iniciativa “Prostituir es violencia”, cuatro encuentros que finalizarán el 24 de noviembre, previo al Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La Comisión Interinstitucional de Intervención contra la trata de personas inició el ciclo de conversatorios virtuales “Prostituir es violencia”. Hacia el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25N. La apertura de la actividad se realizó de manera remota, a través de Zoom, y estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión, y subsecretaria provincial de las Mujeres, Patricia Maistegui.

Las panelistas invitadas fueron Monique Thiteux- Altschul, directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad que presentó la ponencia “La prostitución como una violencia extrema”, y Myrtha Schalom, secretaria de la Fundación Mujeres en Igualdad y su exposición fue sobre el “Recorrido histórico de la violencia extrema en la niñez y adolescencia”.

“Hay que visibilizar que la prostitución no es una elección, que no es un trabajo. Las mujeres que están en esta situación se encuentran muy mal y no son escuchadas. Hay que trabajar con el foco en el prostituyente, mal llamado cliente, para empezar a revertir esta situación. Es interesante incluir en la prostitución a quienes prostituyen porque repiten el modelo patriarcal extremo al ejercer este tipo de violencia contra las mujeres”, dijo Maistegui.

Por su parte, Monique Thiteux- Altschul expresó: “Desde mi mirada, la prostitución es una de las formas más aberrantes de la violencia de género y la puerta de entrada a la trata para la explotación sexual. Representa patrones socioculturales patriarcales que ignoran los derechos, las necesidades y los intereses de más de la mitad de la población a la vez que exacerba las asimetrías de género relacionadas con el disfrute de los derechos humanos”.

Cronograma del ciclo

El ciclo de conversatorios “Prostituir es violencia” tendrá su continuidad el miércoles 22 de septiembre, el miércoles 20 de octubre, y finaliza el miércoles 24 de noviembre previo al Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Para sumarse a próximos encuentros: https://forms.gle/yJZQxuWsr5pxQHMw9

Denuncias al 145

Cualquier persona que conozca un caso de trata o sospeche puede denunciar llamando al 145. Es una línea gratuita, anónima y nacional que funciona las 24 horas, los 365 días del año.