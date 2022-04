En los primeros 23 días del Censo digital, los integrantes, familias y convivientes de 20.132 viviendas de la Provincia del Neuquén ingresaron a censo.gob.ar para responder el cuestionario en línea.

Audio de la subsecretaria de Juventud, Natalia Garay

El Censo Digital no se detiene en la provincia. A tres semanas de iniciado ya se registraron 65.984 personas, de las cuales 34.830 son mujeres, 31.083 varones y 71 de otros géneros.

La mayor cantidad de ingresos corresponde a viviendas ubicadas en el departamento Confluencia (16.967). En segundo lugar, figuran ingresos del departamento Zapala (1.378) y en tercer término, del departamento Lácar (1.358).

El Censo digital para viviendas particulares se habilitó el miércoles 16 de marzo y estará disponible hasta el miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana. Este día se hará el relevamiento presencial en todas las viviendas del país.

Aquellas personas que ya se censaron dentro de este período porque optaron por la modalidad digital, deberán guardar el código alfanumérico del comprobante de finalización que aparece en pantalla al terminar la totalidad del cuestionario. También lo recibirán en el correo electrónico que ingresaron para registrarse.

El 18 de mayo, día del Censo, será feriado nacional para que la población pueda esperar en sus viviendas a las personas censistas acreditadas. Aquellos hogares que hayan realizado el Censo digital solo deberán mostrar el comprobante de finalización de seis caracteres – y responder – sobre la cantidad de personas que viven en el hogar y su sexo. Los hogares que no hayan completado el Censo digital, tendrán que responder la entrevista tradicional de manera presencial. En ambos casos no es necesario que las personas censistas ingresen a la vivienda.

Puntos Digitales

La dirección provincial de Estadística y Censos, en conjunto con los municipios, el ministerio de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Copade y la Universidad Nacional del Comahue habilitaron en toda la provincia “puntos digitales” para que- las personas que no cuenten con dispositivo electrónico con acceso a internet puedan completar el Censo Digital.

La subsecretaria de Juventud, Natalia Garay, recordó que desde el área “nos sumamos a este enorme trabajo que está realizando Estadística y Censos, sumando 20 puntos digitales en toda la provincia para acercar esta herramienta digital para aquellas personas que no puedan o no tengan los medios digitales para autocensarse. Nosotras no somos censistas, sino facilitadoras que ponemos las herramientas para la ciudadanía”, explicó. “Al igual que hicimos durante la pandemia, las juventudes le ponemos el cuerpo y tomamos la posta para ayudar a la ciudadanía a completar el censo”, agregó.

Informate de los lugares habilitados ingresando al siguiente link: https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/apps/censo2022/puntos_digitales.html

Pasos a seguir para realizar el Censo digital

Entrar a https://censo.gob.ar y elegir el botón “Censo digital”, ubicado en el margen superior derecho.

Generar el código único de la vivienda desde la opción “generar código” y seguir las indicaciones para validar que quien inicie el Censo digital sea una persona e identificar la ubicación geográfica de la vivienda.

Responder las preguntas del cuestionario, que está organizado en cuatro bloques: vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda, y población.

Guardar el comprobante del Censo digital —código alfanumérico de seis dígitos— que se genera una vez que se finaliza el cuestionario para mostrárselo a las personas censistas que visiten cada vivienda del país.