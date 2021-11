Las obras contemplan ampliación de redes colectoras, mejoras en las estaciones elevadoras, independización del sistema de agua de enfriamiento para las termas, construcción de cañería y colocación de bomba de impulsión.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente de la Secretaría General y Servicios Públicos, comenzará a realizar obras por más de 13 millones de pesos que permitirán mejorar significativamente el servicio de saneamiento en Caviahue – Copahue.

Las propuestas consisten en la ampliación de redes colectoras, mejoras en las estaciones elevadoras, independización del sistema de agua de enfriamiento para las termas, construcción de cañería y colocación de bomba de impulsión.

El sistema de saneamiento actual está proyectado para tratar los líquidos en forma eficiente, con una población proyectada a 20 años. Los inconvenientes se generan en época de deshielo, producto del ingreso de este líquido a las cañerías que se suman al agua sanitaria, ambos fluidos son conducidos por las cañerías hasta la estación elevadora, y de allí son dirigidos a la planta de tratamiento de efluentes.

Esto provoca que los caudales transportados se multipliquen, lo que repercute en eventuales rebalses de cámaras de registro de las cloacas, supera la capacidad de bombeo de las estaciones elevadoras e influye negativamente en el tratamiento de la planta.

El EPAS cumple con funciones que exceden sus objetivos por ley de creación, ya que además de prestar el servicio de agua potable y saneamiento, realiza el transporte de líquidos que deberían ir por cañerías pluvioaluvionales. Entendiendo las necesidades y el contexto de la villa, el organismo trabaja con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, acompañando el Plan Director Pluvioaluvional que está llevando adelante esa Subsecretaría y que se encuentra en etapa avanzada.

La ejecución de esta red paralela se realiza con el objetivo de transportar agua de deshielo en forma independiente, y de esta forma evitar los eventuales desbordes que terminan afectando al lago. El objetivo de la misma es aliviar el colector cloacal y la estación de bombeo, que está diseñada para bombear 200 M3/h y en algunas épocas los niveles superan los 350 M3/h.

Por otra parte, el municipio está ejecutando obras de cordones cuneta que están compatibilizadas con los lineamientos del Plan Director Pluvioaluvional a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que también provocará mejoras sustentables en el servicio.

Además de la ejecución de esta cañería, otra mejora significativa que se proyecta es la adquisición de un grupo electrógeno, de 100 KV, que permitirá independizar la estación elevadora del sistema energético de la localidad, permitiendo los cortes de energía en la villa no repercutan en el sistema de saneamiento.

El presidente del EPAS, Mauro Millán, resaltó la importancia de estos trabajos que permitirán mejorar el sistema de saneamiento. “El EPAS tomó la responsabilidad de prestar estos servicios esenciales con el objetivo de que lleguen a todos los vecinos y con mayor eficacia, estos trabajos son el resultado de ese compromiso. Somos una gestión que se caracteriza por estar siempre en acción, pensando y diseñando trabajos que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia”.

Descripción de las tareas a realizar en Caviahue: obra de ampliación de la red colectora en Avenida Quimey Co, Caño PVC Cloacal de 250 mm – 550 metros de longitud y 7 bocas de registro hasta la estación elevadora existente, ubicada sobre la misma avenida; cubierta de techo estación elevadora, estructura de madera, cielorraso de machimbre, aislación térmica y equipos para instalación de carro de traslación manual para aparejo de 500 kilos; obras en la estación elevadora ubicada en Avenida Quimey Co; ampliación del edificio de operadores en la estación elevadora, superficie cubierta 12 metros cuadrados. Además de provisión de un grupo electrógeno de 100 Kv para energizar el sistema de bombeo ante cortes eléctricos. Incluye provisión del grupo y la conexión con tablero eléctrico y sus protecciones y construcción de un nuevo emisor para absorber las contingencias generadas en la estación elevadora ubicada en Avenida Quimey Co.

En Copahue: reacondicionamiento y refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales a efectos de ponerla en condiciones de funcionamiento óptima; ejecución de 250 metros de red cloacal calle Molinari caño PVC ø160 con sus respectivas bocas de registro y cámaras, independización del sistema de agua de enfriamiento para las termas del suministro de agua potable, construcción de cañería y colocación de bomba de impulsión. Construcción de una pasarela y reordenamiento de las cañerías y operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento de Copahue durante los meses que las Termas están operables desde 01/12/21 al 31/03/22. Incluye reparaciones de las redes de agua y cloacas y la operación de la planta de líquidos y toma de agua.