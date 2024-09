Certificación Internacional en seguridad y rescate en aguas blancas en Aluminé

Se desarrollará en Aluminé y habilitará a los asistentes a realizar rescates y otorgar seguridad en eventos y actividades en ríos.

Con certificación internacional se realizará sobre el río Aluminé, el curso de seguridad y rescate en ríos de aguas blancas o ríos de montañas, destinado a guardavidas, bomberos, policía e instructores de rafting pesca y kayak.

Al finalizar la capacitación, se obtendrá una Certificación Internacional de Whitewater Rescue Technician (WRT) que habilita a realizar rescates y otorgar seguridad en eventos y actividades en aguas blancas, que realicen instituciones públicas o prestadores privados. También aporta conocimientos de autoseguridad, es decir, cómo moverse en el río de manera segura a quienes prestan el servicio.

Las clases serán diarias de 9 a 17 y estará a cargo del instructor Julián Tissato, especialista en capacitar en este tipo de prácticas. Se dictará los días 21 y 22 de septiembre y será una actividad arancelada.

La Legislatura de la Provincia de Neuquén, sancionó en agosto, la ley que declara al departamento de Aluminé como la capital provincial del deporte y el turismo en aguas blancas. Es por ello que, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la secretaría de Producción y Turismo de la Municipalidad de Aluminé, en conjunto con prestadores de servicios privados y el gobierno de la provincia, desarrolló un calendario que pone en valor las actividades deportivas acuáticas.

Para inscripciones ingresar a http://www.riospatagonia.com/ o comunicarse al teléfono de contacto Julian Tissato 2944274238.

Sobre el curso

El valor del curso es de 130 dólares. Los requisitos son: ser mayor de 18 años. En caso de ser menor a esa edad, contar con una autorización firmada por padre, madre o tutor.

La formación incluye: Certificación Internacional de Whitewater Rescue Technician (WRT), guía teórica de rescate, informe de evaluación práctica, calcomanías (adhesivos) de WRT y de Boreal River Rescue.

En cuanto al hospedaje, se utilizará el complejo turístico Hostal Cauquenes, y Aluminé Rafting como “campamento base” y punto de partida para los distintos lugares del río donde se realizarán las prácticas. De igual modo, se puede utilizar otras alternativas de alojamiento en Aluminé, si así se lo desea.

Reservas en Hostal Cauquenes: WhatsApp +54 9 2942 554735.

¿Qué llevar?

Es necesario llevar suficiente ropa y equipo para estar cómodo y a gusto dentro y fuera del río (mirar el informe del clima previo a la asistencia al curso).

Para el río: Casco, chaleco salvavidas, zapatillas para el río cualquier tipo de zapatillas que provean protección a los dedos y que no se salgan al momento de nadar (No son recomendables ni las sandalias ni las botas de neopreno finas), traje de neopreno o traje seco (teniendo en cuanta que la temperatura del agua es muy baja), indumentarias con capas varias (poliéster, lana, polar), medias de neopreno o lana, pantalón corto, botella de agua, barras de cereal o chocolate para comer mientras se está en el río (algo que entre en el bolsillo del chaleco salvavidas), protector solar, anteojos para sol, almuerzo rápido de preparar ya que no se dispone del tiempo suficiente como para hacer comidas muy elaboradas.