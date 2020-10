El objetivo es sensibilizar y educar a quienes circulan en la vía pública con bicicletas.

Los ciclistas deben usar siempre equipo para protegerse, como son el casco y vestimenta reflectiva, respetar las indicaciones viales y los semáforos, circular a la derecha de la calzada vehicular, prestar atención y no usar dispositivos electrónicos mientras pedalean y siempre hacer señales de mano para comunicar a los automovilistas los movimientos.

Las recomendaciones básicas de seguridad incluyen exhortaciones para automovilistas, entre ellas la de respetar la distancia de seguridad con ciclistas de 1,5 metros para evitar accidentes.

Se trata del inicio de una campaña en redes sociales de la subsecretaría de Gobierno, dependiente del ministerio de Gobierno y Seguridad, con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de hacer una circulación segura cuando se usa la bicicleta como medio de transporte. Esto implica dar a conocer y educar sobre las medidas de prevención y protección para ciclistas y automovilistas.

Al respecto, Vanina Merlo, ministra de Gobierno y Seguridad, explicó que desde el inicio de la pandemia y a raíz de restricciones para circular en automotores, la ciudadanía se apropió de formas alternativas entre las que se destaca el uso de bicicletas. En ese sentido pidió respetar las normas de tránsito y el cuidado de peatones y ciclistas.

La ley nacional de tránsito N° 24.449 de 1994 estableció un apartado de requisitos para ciclistas, norma que fue modificada en el 2004 por la ley 25.965 que amplió dichas exigencias.

Dichos requisitos son que el ciclista debe poseer un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz; espejos retrovisores en ambos lados; timbre, bocina o similar; que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta y que ésta sea preferentemente de colores claros y utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales; que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo; guardabarros en ambas ruedas; y luces y señalización reflectiva.

Otra modificación de la ley original fue la de indicar, en el apartado de educación vial, la obligación para las autoridades de realizar campañas informando las reglas de circulación en la vía pública y los derechos y obligaciones de los conductores de rodados de todo tipo y de los peatones.

Respecto de la iniciativa, la coordinadora de la subsecretaría de Seguridad Vial, Marianina Domínguez dijo que “no es solamente una campaña destinada aquellos que se movilizan en bicicleta, sino también a los automovilistas para que tomen conciencia de adoptar una actitud empática hacia los ciclistas para mejorar la convivencia en la vía pública y sobre todo evitar accidentes”.